Без Горбачева: главные заслуги последнего генерального секретаря ЦК КПСС

Из грязи в князи

Горбачёв пробился наверх из простой крестьянской семьи. С 15 лет работал на комбайне. Получил орден Трудового Красного Знамени, а школу закончил с медалью. После этого учился на юридическом факультете МГУ, получал второй диплом — агронома-экономиста в Ставропольском сельскохозяйственном институте. Прежде чем стать в 49 лет самым молодым членом политбюро Горбачев последовательно прошел все ступени комсомольской и партийной карьеры.

Нобелевская премия мира

Да, бывало и так, что почетный приз доставался нашим соотечественникам. В 1990-м Михаил Сергеевич ее получил, пусть и не особенно этому радовался. «Мы стоим на пороге экономического краха! Зато у нас есть свобода! Это из-за него у нас политическая нестабильность! Зато у нас есть новые возможности!» - говорил советский лидер, чем завоевал симпатии на Западе.

Перестройка и гласность

Синонимы времени правления Горбачева. Западный вектор и свобода слова стали фирменной чертой Михаила Сергеевича. Его обвиняли в сдаче страны американцам и развал СССР, окончательную, как тогда казалось, потерю Крыма и неуверенные военные действия, но именно он добился устных соглашений с НАТО, которые гарантировали отказ альянса от расширения на Восток.

Гонка вооружений

Именно Горбачев сыграл решающую роль в падении берлинской стены и объединении Германии в общее государство. Он заключил с США договор о ракетах средней и малой дальности, разорванный сейчас американцами в одностороннем порядке, но обеспечивавший безопасность добрых 3 десятка лет.

Дефицит

Россияне, родившиеся раньше 1985 года, прекрасно помнят эпоху тотального дефицита на товары первой необходимости. Очереди за колбасой, сигаретами и тушенкой привели к тому, что в августе 1991-го года Государственный комитет по чрезвычайному положению объявил об отстранении первого и последнего советского президента от власти, на смену которому в новой стране пришел Борис Ельцин.