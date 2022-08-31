День знаний: что необходимо купить к 1 сентября

Рюкзак

Лучше с ортопедическими лямками, лучше с широкими. Маленький не подойдет даже для дошколят – учебников много, а аксессуаров еще больше. Ходить ребенку с этим рюкзаком каждый день, так что не экономьте на рюкзаке – прослужить он может долго, а неудачная покупка заставит жадного платить дважды. Изначально задумайтесь, нужен ли карман для ноутбука – если в школе попросят приносить с собой гаджеты, отдельная «тара» встанет в копеечку.

Пенал

Вариантов – масса, но помните, чем замысловатей ваш пенал, тем больше внимания одноклассников он привлечет. Для примера, возьмем пенал с кодовым замком – многие одноклассники постараются разгадать на переменке код и с большой долей вероятности очень быстро его сломают. Останавливайте свой выбор на практичных и рациональных аксессуарах, не гонясь за модой и уникальностью.

Дневник

Не самая затратная, но крайне важная вещь в ученическом портфеле. Е забывайте, что вашему отпрыску необходимо вести этот дневник, в который еще и выставляются оценки за его учебу. Показать родителям страшный дневник даже с хорошими отметками – удовольствие сомнительное. Дневник, пусть и существуют электронные двойники, остается лицом ученика. Не стоит его портить.

Тетради

Пожалуй, тетради – это главное. Во время урока или же выполняя домашнюю работу подсознание намекнет, что обычная тетрадь намекает на обычную же работу. Чем интересней тетрадь, тем приятней с ней работать, тем аккуратней с ней обращаешься. Доказанная теорема Ферма на клочке бумаги произведет впечатление разве что на ученых. Ребенку хочется доносить свои мысли не только понятно, но и красиво.

Одежда и гаджеты

А вот здесь точно не стоит гнаться за модой и излишне тратиться. В большинстве школ принят общий вид формы, в которой детишки предпочитают не ходить в повседневной жизни. Дорогое устройство или дизайнерская одежда – излишние траты, которые не оправдаются и не принесут удовольствия.