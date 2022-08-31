Обамеянгу грабители сломали челюсть. Что случилось и как это повлияет на его карьеру

29 августа европейские источники сообщили о зверском нападении на Пьера-Эмерика Обамеянга, в результате чего пострадал не только футболист, но и вся его семья. Дело преступников стартовало еще летом, когда они узнали место жительства форварда «Барселоны». Несколько раз грабители пытались воспользоваться отсутствием футболиста дома (он был на предсезонном туре с командой в США), но каждый раз их останавливала сигнализация, поэтому банда пошла на более радикальные и смелые меры.

Им ничего не оставалось сделать, кроме как забраться в дом в тот момент, когда Обамеянг находился дома. В этот момент сигнализация была отключена, а значит и дом с футболистом были более уязвимы. Источники сообщают, что несколько грабителей проникли в дом, обезвредили жену и детей, а двое сыновей (им 6 и 11 лет) были вынуждены смотреть несколько часов на родителей лежащих на полу под угрозой огнестрельного оружия, пока другие участники преступления переворачивали дом с целью поживиться самым дорогим, что у них есть.

Но просто так преступникам с награбленным уйти показалось мало, поэтому они сломали челюсть Обамеянгу, предположительно, железным прутом, а жене габонца Алише Бехаг досталось по голове. После этого группировка покинула дом и уехала на припаркованной поблизости машине.

Изначально потерпевшие не хотели обращаться к больницу, но позже всё-таки выяснилось, что у футболиста диагностировали перелом челюсти, из-за чего в ближайшее время его ждет операция и несколько недель восстановительных процедур.

Случившаяся ситуация заставила «Барселону» настоятельно попросить своих футболистов нанять охрану, чтобы минимизировать риск повторения ситуации. Полиция Каталонии ведёт поиск нападавших, которые, предположительно, относятся к известной группировке косовских албанцев.

На данный момент клуб перевез семью в отель, а также предоставил ей помощь психологов. Обамеянг, пока что, продолжает находиться без охраны, так как в ближайшие дни он может перебраться в другой клуб. «Челси» в последние недели работал над трансфером форварда, но из-за неоднозначного состояния Пьера-Эмерика, англичане настаивают только на аренде.