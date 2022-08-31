Страсти Кристиана Нобоа: кто из футбольных легионеров стал своим в России

37-летний футболист не только остается в числе первых в Российской премьер-лиге, но и продолжает собирать индивидуальные награды. Рассказываем о легионерах, ставших в отечественном футболе своими, благодаря свои игровым и личностным качествам.

Вагнер Лав

На его счету 124 мяча в составе ЦСКА, обеспечившие армейскому клубу победу в Лиге Европы, а вместе с этим несколько чемпионских титулов в России. Бразильский форвард неоднократно возвращался в состав красно-синих, раз за разом принося титулы.

Квинси Промес

В сезоне, который стал для «Спартака» чемпионским, именно промесс был главным заводилой и забивалой. Денис Глушаков и Роман Зобнин, сыгравшие тогда блестяще, были лишь фоном для голландца, который под руководством Массимо Карреры добывал «золото» для красно-белых.

Марио Фернандес

Этот парень доигрался до того, что не просто стал лидером ЦСКА, наравне с Игорем Акинфеевым, но и получил российское гражданство. Уже с паспортом РФ, Марио принял участие в чемпионате мира по футболу-2018, прошедшем в нашей стране, став одним из главных действующих лиц в составе команды Станислава Черчесова, добравшейся до полуфинала мундиаля.

Неманья Видич

Один из самых сильных легионеров когда-либо выступавших в российском чемпионате. Центральный защитник из Сербии, сделавший себе имя в московском «Спартаке», в итоге перешел в «Манчестер Юнайтед», в составе которого капитанил и дважды признавался лучшим игроком Английской премьер-лиги. С Видичем в составе «МЮ» в последний раз в своей истории брал Кубок чемпионов.

Самюэль Это’О

Все основные достижения главного бомбардира в истории камерунского футбола случились еще до прихода в махачкалинский «Анжи». Трижды победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны» и «Интера», олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка африканских наций, победитель клубного чемпионата мира и обладатель всех возможных трофеев в Испании и Италии веселил дагестанскую публику своей игрой. Ему не было равных в российском первенстве, но больших высот с махачкалинским клубом, за который играл, для примера, и Роберто Карлос, он не добился. После завершения периода финансового благополучия «Анжи» Это’О отправился в лондонский «Челси».