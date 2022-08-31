1 сентября: чего нельзя делать в День знаний

Гладиолусы-гладиолусами – дарите их учителям, если они не против, но не забывайте соблюдать свод правил, нарушение которых может дорого обойтись.

Фекла не любит сплетников

1 сентября – не только День знаний, но и праздник православной Феклы Свекольницы. Она очень не любит сплетен и пересудов за спинами знакомых и друзей. Помните, что обсуждая чужие неурядицы, вы может навлечь чужие проблемы на себя.

Вспомним Петра Первого

День Знаний, выпавший на первый день осени, совпадал с Новым годом на Руси. Самое время устроить праздник. Это и торжественности моменту придаст, которая подскажет ребенку, что учеба – не только тяжкий труд, но и веселье, и немного разгрузит обстановку.

Гадание

1 сентября девушки гадали на жениха. Подбрасывали орех и смотрели, в какую сторону он покатиться. Куда отправиться - там и суженый. Большое значение придавалось и снам на этот день. Хорошие сны должны сбываться и стать вещими, а негативным было не принято придавать особого значения.

Даты

В это день можно вспомнить события, происходившие на старте осени раньше.

День знаний.

День государственности Кабардино-Балкарской Республики.

День рождения осени.

Международный день защиты японских дельфинов.

Фекла Свекольница (народный праздник).

Празднование в честь Донской иконы Божией Матери (православный праздник).

Православная церковь чтит память святых: мученика Андрея Стратилата и с ним 2593-х мучеников, епископа Великопермского святителя Питирима, мучеников Тимофея, Агапия и мученицы Фёклы, священноисповедника Николая Лебедева.

Именины, день ангела или святцы по православному календарю отмечают следующие имена: Агапий, Андрей, Каллистрат, Николай, Питирим, Тимофей, Феофан, Фёкла.

5509 год до н. э. является началом Константинопольской эры от «сотворения мира».

В 1492 году начало года (Новый год) в Русском царстве перенесено с 1 марта на 1 сентября.

В 1804 году Карл Хардинг открыл астероид Юнону.

В 1964 году на телеэкраны вышла передача «Спокойной ночи, малыши!».

В 1985 году были обнаружены обломки затонувшего в 1912 году лайнера «Титаник».

Не беги впереди паровоза

Под особым запретом в первый день осени всегда находился рассказ о собственных планах на будущее. Завидовать нельзя, но хвалить друзей за заслуги – вполне. А вот делиться собственными планами и идеями – под запретом.