День знаний: что подарить первокласснику на 1 сентября

Мешок для сменной обуви

Без сменки в школу хода нет, а вот в чем нести свою обувку первоклашке – дело серьезное. С помощью правильного рюкзачка для обуви, ребенок сможет и собственную индивидуальность продемонстрировать, и обратить на себя внимание. Если любит динозавров – пусть на мешке будут именно они. Любит космические корабли – пожалуйста. Больших затрат это не потребует, а эффект может превзойти все ожидания и помочь завести новые знакомства.

Пенал

Изображение на пенале любимых героев фильмов, книг или мультфильмов точно не пойдет во вред. Брать такую вещь в руки ребенку будет приятно, и не станет на подсознательном уровне вызывать отторжение к учебе. А если пенал еще будет и с секретом… Например, с кодовым замком, который обязательно привлечет внимание одноклассников. Да, скорее всего, заинтересованные приятели довольно быстро сломают устройство, но не забывайте, что пеналы придется менять довольно часто в любом случае. Гораздо чаще, чем друзей заводить.

Это не ваша игрушка

Подавляющее большинство родителей и дарителей, что вполне понятно, на День Знаний стремятся преподнести первоклашке нечто полезное и монументальное: энциклопедию, часы или компас. Не стоит. Узнайте, что хотел бы получить сам одариваемый и договоритесь, чтобы ваши интересы сошлись. Лучше всего, если речь идет о серьезном и дорогостоящем подарке, этот вопрос решить после первого дня в школе. Ученик сам поймет, чего ему не хватает или увидит это у других ребят.

Подарок не должен быть умным

То, что вы отмечаете День знаний, не означает, что и для ребенка это праздник. Малыш делает первый шаг в свой следующий жизненный этап, и процесс это далеко не всегда приятный. Продлите детство своему малышу. Отведите его в цирк, сделайте ближайшие выходные днями аттракционов, пусть наестся мороженого, если того хочет. Ведь детство – это тот недостаток, который так быстро проходит. Пусть насладится до последнего. Больше шанса не будет.

Мобильник

Только не переборщите с выбором. Слишком крутой смартфон, пусть они сейчас и законодательно запрещены в школах, может стать не только предметом зависти одноклассников, но и привести к неприятным последствиям. Выбирайте мобильник из скромного ценового диапазона, который не привлечет излишнего внимания. Со временем ребенок сам поймет, какой гаджет ему необходим и попросит его День рождения или Новый год. Но это будет его осознанный выбор, а не ваша попытка потеребить собственное эго.