Сериал по «Властелину колец»: провал или грандиозный успех «Колец власти»

Сюжет

В сериале будет рассказана история, случившееся за 1000 лет до событий, описанных в «Хоббите» и «Властелине колец». Этот приквел раскроет подробности последнего союза эльфов и людей, а вместе с тем расскажет о начале пути грозного Саурона, который по законам жанра обязательно окажется персонажем неоднозначным, создавшим, вместе с кузнецом Келебримором злосчастные 9 колец. Восхождение злого гения Саурона, расцвет и падение острова Нуменора – родины Арагорна.

Бюджет

Если на «Дом Дракона», который уже успели окрестить главным сериалом года, НВО потратили меньше 100 000 000 долларов, то «Кольца власти» стоили в 5-10 раз дороже. Уже сейчас известно, что сериал будет состоять как минимум из 5 сезонов, что говорит о серьезности намерений создателей, явно связывающих с сагой большие финансовые ожидания, которые, нет сомнений, будут оправданны.

Когда начало

Два первых эпизода, длительностью чуть больше часа каждый, из восьми первого сезона уже вышли. Финальный эпизод первого сезона выйдет 14 октября. Сценарий к пилотному выпуску написали такие известные шоупаннеры, как Джон Пейн и Патрик Маккей, а над второй серией работала Дженнфиер Хатчинсон, приложившая перо к «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу». Постановщиком же выступил Хуан Антонио Байона, снявший «Мир юрского периода-2».

Отзывы

Предпремьерный показ разделил критиков на два непримиримых лагеря: одних приквел «Властелина колец» привел в полный восторг, а у других вызвал жуткое раздражение. Впрочем, в компании любителей фэнтези никогда не было единого мнения, а подобные оценки скорее говорят от действительно выдающейся работе съемочной группы, чем об их провале.

Место съемок

Многие поклонники историй Токиена переживали, что, как и в «Хоббите», на экране будут преобладать компьютерная графика, а технологии вытеснят естественную природную красоту. Однако, съемки, стартовавшие еще в 2019-м году, развеяли эти опасения. Примерно треть съемок, которые приостанавливались из-за пандемии коронавируса, прошла в Новой Зеландии. Главной локацией стал город Окленд.