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Сперсерия-1972: ровно 50 лет назад наши хоккейные мастера впервые схлестнулись с канадскими професси

Легендарная Суперсерия из 8 товарищеских матчей между сборными СССР и Канады началась матчем в Монреале 2 сентября 1972 года. Ни до, ни после этого момента внимание к хоккею в мире не было столь высоко. Вспоминаем главные моменты эпохального противостояния не только спортивного духа, но и мировосприятия, которое те матчи помогли изменить жителям по обе стороны океана.
Сперсерия-1972: ровно 50 лет назад наши хоккейные мастера впервые схлестнулись с канадскими професси
02 сентября 2022 19:16
автор: Александр Стрельцов
автор фото: НХЛ

Состав СССР

Советскую сборную возглавил Всеволод Бобров, которому помогал которому Борис Кулагин. Главной кадровой потерей нашей национальной команды стал Анатолий Фирсов, ставший за год до этого лучшим бомбардиром мирового первенства, но не включенный тренерским штабом в заявку. Лучшими же в сборной СССР по итогам Суперсерии-72 стали спартаковец Александр Якушев, забивший 7 голов и сделавший 4 результативные передачи. Вторыми по результативности в советской сборной стали Валерий Харламов и Владимир Шадрин, у каждого из которых на счету по 3 гола и 5 передач.

Состав Канады

Главным тренером «Кленовых листьев» в ходе Суперсерии-72 стал Гарри Синден, призвавший в сборную таких суперзвезд как Фил Эспозито, Пол Хендерсон, а вот такие признанные мастера, как Бобби Ор и Бобби Халл не сыграли. По запрету боссов НХЛ не попали в ту команду и еще несколько выдающихся канадских игроков.

Это была не первая встреча с канадцами

На самом деле первая встреча советских хоккеистов с канадцами состоялась еще на чемпионате мира-1954, где наши спортсмены, впервые принявшие участие в международных соревнованиях столь высокого статуса, стали первыми на планете. После этого проводилось довольно много встреч между командами из СССР и канадскими игроками, но в них со стороны соперников принимали участие в основном любители.

Первый матч

В возможность победы советских хоккеистов перед первой встречей Суперсерии не верил практически никто, и начало матча подтвердило обоснованность подобных прогнозов. Уже на 30-й секунде Фил Эспозито заставил Владислава третьяка вынимать шайбу из ворот, а спустя еще 6 минут преимущество хозяев в счете удвоил Пол Хендерсон. Однако, сборная СССР добилась в том матче уверенной победы со счетом 7:3, заставив зрителей на монреальской арене аплодировать стоя после финальной сирены. Забитыми голами в той встрече в составе нашей команды отметились Якушев, Михайлов, забросивший шайбу в меньшинстве Петров, а по два раза огорчили канадцев Михайлов и Харламов.

Заключительная встреча

Последний матч Суперсерии проходил в Москве. К нему соперники подошли с с равенством – по 3 победы у каждого при одной ничьей. Счет 5:5, который устраивал сборную СССР, имевшую преимущество за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов, держался до последней минуты, но за 34 секунды до финальной сирены Пол Хендерсон с передачи Эспозито установил окончательный счет, принесший канадцам победу в Суперсерии. В 2000-м году в Торонто, рядом с Залом хоккейной славы был установлен монумент, посвященный победе сборной Канады в тех матчах. В центре экспозиции находится радующийся победной в 8-м матче серии шайбе Хендерсон, а на обелиск нанесены имена всех игроков, принимавших участие в тех встречах

источник: «Советский спорт»
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