Что произошло

Нападение на Кристину Киршнер произошло во время ее встречи со сторонниками у своего дома, которые дежурят у ее него с тех пор, как прокурор запросил для нее 12 лет лишения свободы. 69-летняя Киршнер, занимавшая пост президента Аргентины с 2007 по 2015 годы, проходит обвиняемой по делу о коррупции. Нападавший, пытавшийся выстрелить в лицо экс-президента, задержан, но мотивы его поступка сразу определить не удалось. Пистолет агрессора был заряжен пятью патронами, но дал очсечку. Все футбольные матчи высшего дивизиона Аргентины, намеченные на этот день, были отменены, а национальная ассоциация выступила с осуждением произошедшего, как и действующий президент Аргентины Альберто Фернандес.

Украинский след

В 2019-м году главный арбитр матча второго испанского дивизиона был вынужден остановить встречу «Райо Валекано» - «Альбасете» из-за оскорбительных выкриков фанатов в адрес украинского нападающего Романа Зозули. Весь первый тайм болельщики «Райо» называли игрока нацистом, причиной чего стала обнаруженная ими в Интернете фотография Романа с изображением Степана Бандеры. Сам футболист категорически отрицал приверженность к неонацизму, но достоянием общественности стал факт, что игрок продал свою медаль Лиги Европы, а вырученные деньги перевел украинским военным.

Фаны «Райо Валекано» смогли заблокировать в свое время трансфер Зозули в свой клуб, но когда игрок появился на поле в составе «Альбасете» против их команды, припомнили тому старые грехи. Футболисты «Альбасете», рассказывавшие о том, как Роман плакал в перерыве, приняли решение не выходить на второй тайм, а их решение поддержал и главный арбитр, и национальная федерация футбола. Сами же болельщики после игры заявили, что впервые в истории футбольный матч был прерван из-за правды.

Пчелы

Матч Кубка независимости Танзании между командами «Янга» и «Ириинга Юнайтед» быле прерван даже без официального согласия главного арбитра. Рой пчел, накрывший арену, на которой проходила встреча, заставил всех участников матча, а вместе с ними и болельщиков, спасаться бегством. Атаки насекомых для данного региона не являются уникальным фактом, но когда собравшиеся не смогли избавиться от жужелиц привычным способом, упав плашмя на землю, ситуация вышла из под контроля окончательно.

Коронавирус

Когда-то болячку, которую еще никто не воспринимал как пандемию, воспринимали не иначе, как обычную простуду, но со временем зараза заставила не только отказаться от допуска болельщиков на стадионы, но и во многих странах досрочно поставила точки в национальных первенствах, которые так и не были доиграны.

Сербы не прощают агрессии

Матч отборочного турнира к Евро-2012 между сборными Италии и Сербии был прерван после дебоша, который устроили на трибунах болельщики гостей. Сербы так и не смогли простить итальянцам того, что самолеты НАТО, бомбившие их родину, взлетали в большинстве своем с итальянских аэродромов. Уничтожить гостевой стадион фанатам не удалось, но матч в Генуе, которую сотрясали беспорядки еще задолго до стартового свистка, так и не был доигран.