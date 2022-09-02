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«И снова 3-е сентября»: что на следующий день у Михаила Шуфутинского

Песня про вновь повторяющуюся дату у популярного российского шансонье занимает если не первое, то одно из самых почетных мест в рейтинге наиболее популярных. Вспоминаем 3 сентября, какие еще хиты подарил поклонникам Михаил Захарович.
«И снова 3-е сентября»: что на следующий день у Михаила Шуфутинского
02 сентября 2022 20:09
автор: Александр Стрельцов
автор фото: Соцсети Михаила Шуфутинского

«Пальма де Майорка»

Не много найдется людей, кто ни разу не слышал от Шуфутинского о Пальме же Майорке, которая обязательно должна приснится тому, кто дорог исполнителю. Музыка принадлежит Игорю Крутому, а стихи к этой песне написал физик Леонид Фадеев, что делает ее уникальной. Композиция входит практически во все сборники Шуфутинского и хотя бы раз обязательно звучит на каждом его концерте.

«Соседка»

Исполнять эту композицию на слова и музыку Олега Митяева доводилось не только Шуфутинскому, но именно его хрипловатый образ и брутальный образ сделали ее настоящим хитом. У песни есть множество названий, а в народе она часто именуется «Не наточены ножи». Исполняет песню и сам Олег Митяев, к репертуаре которого она является одной из самых узнаваемых, наряду с «Изгиб гитары желтой» и «Лето – это маленькая жизнь». Композиция вошла в альбом Шуфутинского «Киса-Киса», вышедшего в 1993 году и получила широкую популярность именно после этого.

«Левбердон»

«Левый берег Дона» написал ростовчанин Иван Кононов. Именно так именуют жители Ростова-на-Дону отдельные районы своего города, которое и прославляется в песне. Эта композиция стала самым известным произведением автора, которому, несомненно, повезло с исполнителем, который сначала записал ее в Америке, и лишь позже познакомился с автором.

«Марджанджа»

Экзотическое имя девушки, ставшее заглавием песни, происходит от цыганской народной композиции «Мар дан Дя», и в инструментальном варианте исполняется исключительно как романс, в том числе и представителями династии Жемчужных. Музыку, на которую исполняет шлягер Михаил Шуфутински, написал Игорь Зубков – сын композитора Валерия Зубкова, еще в детстве во время знакомства с исполнителем пообещавший написать ему песню, и свое слово в итоге сдержавший многократно.

«За милых дам»

Музыку к этой песне написал сам «доктор шлягер» Михаил Добрынин, а авторство слов принадлежит Симону Осиашвили. Без нее сложно представить солидный праздник, посвященный 8 марта, и именно «За милых дам» получил имя совместный сборник Шуфутинского и Добрынина, вышедший в 2011 году.

источник: «Советский спорт»
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