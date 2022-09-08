5 самых ярких финалов Лиги чемпионов

«Реал» - «Атлетико». 2014 год

Мадридское дерби в финале Лиги чемпионов получилось очень ярким. «Атлетико», попавший в главный европейски турнир в статусе чемпиона Испании, уже выглядел победителем, ведь до этого «матрасники» не побеждали в Примере долгие 18 лет, а тут обошли в борьбе за национальный титул грозную «Барселону», оставив позади и земляков из «Реала», выбывших из борьбы за победу в Ла Лиге за тур до финиша.

Но в финале ЛЧ «Атлетико» не удалось одолеет куда более искушенных в еврокубковых баталиях земляков. Команда Диего Симеоне вела в счете до 3-й компенсированной минуты, но затем капитан «Реала» Серхио Рамос перевел игру в дополнительное время. В экстратаймах забивали уже только игроки «Реала». Кристиан Бейл записал на свой счет победный мяч, укрепил преимущество команды Карло Анчелотти Марсело, на точку поставил Криштиану Роналду, с пенальти на последней минуте добавленного времени установивший итоговый счет – 4:1.

«Боруссия Дортмунд» - «Ювентус». 1997 год

Итальянский гранд являлся очевидным лидером финала, и даже тот факт, что решающий матч Лиги чемпионов проходил в Мюнхене, но добавлял вистов дортмундцам. «Юве» прошелся катком по соперникам по дороге к решающему матчу, в числе которых был и финалист двух последних розыгрышей ЛЧ – «Аякс». Впечатлял и состав «Старой сеньоры», в котором блистали Анжело Перуцци, Кристиан Вьери, Ален Бокшич, Дидье Дешам, Анжело де Ливио и, конечно же, Дель Пьеро и Зинедин Зидан.

Однако, команда Оттмара Хитцфельда усилиями Карла Хайнца Ридле обеспечила себе преимущество в два мяча еще до перерыва, на что итальянцы смогли ответить лишь голом Алессандро Дель Пьеро на 65-й минуте. Итоговый счет «Боруссия» установила на 71-й минуте, забив третий мяч. В составе дортмундцев обладателем Кубка чемпионов стал россиянин Владимир Бут, ставший на тот момент вторым, после Игоря Шалимова нашим соотечественником, поднимавшим над головой главный европейский клубный трофей.

«Манчестер Юнайтед» - «Челси». 2008 год

Английский финал 2008 года примечателен в первую очередь тем, что прошел в Москве в «Лужниках», а английские клубы впервые встретились в решающем матче турнира. Счет открыл Криштиану Роналду, но Фрэнк Лэмпард не позволил манкунианцам выиграть в основное время. 3-я победа в ЛЧ пришла к команде сэра Алекса Фергюсона в серии послематчевых пенальти, а в составе «МЮ» обладателем Кубка стал Неманья Видич, перешедший в английский клуб из «Спартака». Самым драматичным моментом серии пенальти стал промах капитана лондонцев Джона Терри, поскользнувшегося при исполнение удара.

«Милан» - «Ливерпуль». 2005 год

До перерыва итальянцы трижды поразили ворота Ежи Дудека – отличились Паоло Мальдини, и дважды Креспо, но во второй половине встречи усилиями Стивена Джеррарда, Владимира Шмицера и Хаби Алонсо мерсисайдцы счет сравняли, а в серии послематчевых пенальти вырвали победу. Решающий промах с одиннадцатиметровой отметки в составе «Милана» совершил Андрей Шевченко.

«Манчестер Юнайтед» - «Бавария». 1999 год

Несомненно самый легендарный и драматичный финал в истории Лиги чемпионов. «Бавария» со своим выдающимся составом открыла счет уже на 6-й минуте и вела до последнего, но на первой компенсированной минуте счет сравнял Тедди Шерингем, вышедший на замену во втором тайме, а еще 2 минуты спустя победный для «МЮ» гол оформил Уле Гуннар Сульшер, заменивший за 12 минут до этого Энди Коула.