«Манчестер Сити» и остальные фавориты Лиги чемпионов

«Манчестер Сити»

Английский суперклуб давно штурмует европейский клубный Олимп, но пока безуспешно. Не секрет, что Хосепа Гвардиолу приглашали в Манчестер в первую очередь под задачу победы в Кубке чемпионов. Пеп уже по несколько раз собрал с командой все возможные трофеи в Англии, но главный приз от него раз за разом ускользает. Ближе всего «МС» были к победе в Лиге чемпионов в позапрошлом сезоне, но уступили в своем первом финале с минимальным счетом более искушенным в еврокубковых баталиях соотечественникам из «Челси».

«ПСЖ»

Финансовые вливания в парижан не могут не впечатлять, но французский гранд никак не покорит главную вершину. 2 сезона назад ПСЖ имел теоретическую возможность поднять Кубок чемпионов над головой, но обыграть блистательную «Баварию» не сумел. Справедливости рад, тогда разобраться с мюнхенцами едва ли было под силу не только какому-либо клубу в мире, но и сборной. На этот раз ПСЖ вновь отправляется в поход за главным европейским клубным трофеем преисполненным надежд. Парижане могут похвастать самой сильной линией атаки в мире, в которой собранны Лионель Месси, Неймар и самый дорого футболист современности Килиан Мбаппе. Но для победы в турнире необходим правильный баланс во всех линиях, которого ПСЖ в первую очередь и не хватает все последние годы.

«Реал»

Самая опытная и титулованная команда Европы является действующим обладателем Кубка чемпионов. В «королевском клубе» могут меняться главные тренеры и исполнители, но результата команда привыкла добиваться – это у нее заложено на генетическом уровне. Как далеко пройдут мадридцы по турнирной сетке на этот раз, прогнозировать довольно сложно, но они не отдадут статус фаворита ни в одной из встреч, что им предстоит провести в ЛЧ.

«Бавария»

Пусть и без Роберта Левандовски, решившего продолжить карьеру в «Барселоне», мюнхенцы остаются одним из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Тренерский штаб Юлиана Нагельсманна не смог заполучить в свои ряды Ромелу Лукаку, который мог бы стать более-менее равноценной заменой польскому супербомбардиру, но зато поменял тактическую схему, в которой снижается роль большого центрфорварда. Исполнителей экстракласса в «Баварии» предостаточно, да и опыта немцам не занимать.

«Ливерпуль»

Участник последнего лигочемпионского финала и чемпион Англии несомненно поборется за почетный трофей, который в последний раз завоевывал всего 3 года назад. Команда Юргена Клоппа практически не имеет слабых мест, а в плане подбора исполнителей точно ни кому не уступает. Да, у ПСЖ, возможно, чуть более именитая атака, но баланс таким балансом, как у мерсисайдцев, могут похвастать разве что «Бавария», да «Манчестер Сити».