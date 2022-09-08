Плачущий Брендан Фрейзер: 5 лучших ролей голливудского актера

«Джордж из джунглей»

Этот фильм имел после и сиквел, и мультсериал, но большого успеха они не имели, а вот простоватый Маугли-Джордж из полного метра запомнился и полюбился зрителям. В год выхода (1997) по кассовым сборам картина уступила лишь легендарным «Людям в черном», добившись успеха в прокате. «Джодж из джунглей» даже был номинирован на премию «Сатурн» в категории «Лучший фильм-фэнтези», но не победил.

«Взрыв из прошлого»

Добродушная комедия, в которой значимую роль сыграл Кристофер Уокен. Главный герой, которого сыграл Фрейзер, вновь предстал в образе простодушного романтика, который отстал от жизни на десятки лет. В попытки спастись от ядерного удара с советской стороны, семья героя Фрейзера спасается в бункере, из которого выбирается лишь 35 лет спустя, не имея ни малейшего понятия о том, что никакой атаки и не было. Адам, которого сыграл Фрейзер, выходит на волю, где находит себе н6евесту, считающую его на первых порах блаженным.

«Мумия»

Геройская сага, в которой Фрейзер сыграл главного персонажа, бесстрашно сражающегося с мумиями и прочей мифической нечистью. Несомненно самая заметная роль Брендана, принесшая ему всемирную славу. Было снято 3 части «Мумии», в каждой из которых актер радовал зрителей не только милой улыбкой, но и трюками, на которые способен лишь настоящий герой.

«Ослепленный желаниями»

И вновь Фрейзер предстает в облике просточка-романтика, которого искушает дьявол, блистательно сыгранный сексапильной Элизабет Херли. Главный герой – Эллиот Ричардс – получает 7 желаний, превращаясь то в наркобарона, то в суперзвезду спорта, то в популярного писателя, но и ни одна из полученных «жизней» не делает его счастливым, ведь ему никак не удается завоевать расположение возлюбленной. В итоге главный персонаж проявляет благородство, что позволяет ему расторгнуть сделку с льволицей-Херли.

«Чернильное сердце»

Очередная сказка, в которую так блистательно вписался Фрейзер. Его главный герой со своей 12-летней дочкой умеют оживлять персонажей прочтенных книг. Приключения, в которые отправляются отец и дочь, затягивают их настолько, что отличить реальность и вымысел становиться практически невозможно.