Располневшая Лана Дель Рей: кто еще из звезд переставал следить за собой и набирал лишний вес

Джулия Робертс

Пикантность истории придает тот факт, что сводная сестра Джулии – Нэнси Моутс – в свое время покончила жизнь самоубийством, в предсмертной записке указав, что причиной стали постоянные насмешки со стороны более удачливой сестры, в том числе и относительно лишнего веса. Сама Робертс, всегда отличавшаяся отточенной фигурой, в 2017-м году поправилась сражу на 20 кг. Позже Джулия былую форму восстановила, но как заедать стресс сладким и чем это может закончиться, Красотка прекрасно поняла после развода с мужем – Дэнни Модером.

Рене Зеллвегер

Актриса пошла на серьезные жертвы, набрав за каких-то 6 недель 20 кг, которые требовались для съемок в картине «Дневник Бриджит Джонс», принесшей американке всемирную известность. Но управлять своим телом рене умеет, как, возможно, никто. Сразу после окончания съемок она похудела почти на 50 кг, вернув былую стройность и элегантность.

Келли Осборн

Дочурка легендарного рокера многократно худела и набирала вес, но 2 года назад пошла на решительные меры. Девушка отказалась от алкоголя, стала веганом и сделала резекцию желудка, что превратило ее в диснеевскую принцессу. Но после того, как в жизни Келли случились тяжелые события, она вновь вернулась к образу толстушки, который больше привычен ее поклонникам.

Рассел Кроу

Красавчик и атлет из «Гладиатора» пугает своими формами поклонников. Складывается впечатление, что деньги за съемки Рассел складывает в живот, а не на банковский счет. И если после выхода сериала «Самый громкий голос», в котором Кроу сыграл толстяка Роджера Эйлса, лишний вес актера можно было объяснить профессиональной необходимостью, то пузо его героя в фильме «Неистовый» сняло все вопросы. И после съемок некогда входящий в список самых сексуальных мужчин планеты Рассел не спешит худеть.

Уилл Смит

Во время пандемии пузико некогда стройного Уилла даже положило начало флэш-мобу в сетях, на которых мужчины не стеснялись демонстрировать лишний вес. Смит в итоге привел себя в привычную форму, но видеть его толстым еще совсем недавно было диковато.