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Хачанов мстит за Медведева: главные события US Open-2022

Россиянин Даниил Медведев уступит первое место в мужском рейтинге и утратит статус первой ракетки мира. На долго ли? Нет сомнений, что уже в ближайшее время наш теннисист постарается вернуться на теннисный Олимп. Рассказываем, чем запомнится нынешний Открытый чемпионат США.
Хачанов мстит за Медведева: главные события US Open-2022
08 сентября 2022 08:51
автор: Александр Стрельцов

Поражение на US Open

К расставанию со званием первой ракетки привело поражение Медведева на Открытом чемпионате США, где он в 4-м круге уступил австралийцу Нику Кирьосу. Учитывая, что Даниил не смог защитить титул, он потеряет довольно много очков, что позволит кому-то из конкурентов обойти его в рейтинге, пересчет которого состоится после завершения US Open.

15 недель на вершине

Медведев возглавлял рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов 15 недель. Это является рекордным для российских спортсменов показателем в истории тенниса. После поражения от Кирьоса, занимавшего в мировом табеле 25-ю строчку, обойти Даниила смогут Рафаэль Надаль, Карлос Алькарас и Каспер Рууд, а россиянин опустится на четвертое место.

Первый в рейтинге, но не первый по заработкам

По данным американского Forbes Медведев по итогам 2022 года вошел в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов мира, заняв в списке спортсменов-богатеев седьмое место. Как указывает издание, за 2022 год Даниил стал богаче на 19 300 000 долларов, 7 300 000 из которых составили призовые на турнирах, а остальные деньги были заработаны вне корта.

Месть Хачанова

Обидчика Медведева на Открытом чемпионате США в следующем круге наказал другой россиянин – Карен Хачанов. Последний сенсационно обыграл австралийца и вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Для этого Карену потребовались все 5 сетов (7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4), что позволило Хачанову впервые пробиться в полуфинал столь представительного турнира в карьере. В полуфинале, который будет сыгран 9 сентября, Карен встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Истерика Кирьоса

После поражения от Хачанова Ник Кирьос не смог сдержать эмоций. Австралиец сначала сломал о корт ракетку, которая была у него в руке, уничтожив ее о корт, а после этого достал из сумки запасную, которую ждала подобная участь.

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