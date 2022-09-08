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«Разврат на земле»: в каких странах гомосексуалистов ждет смерть

Суд в Иране приговорил к смертной казни двух ЛГБТ-активисток, обвинив их в «распространении разврата на земле». Впервые в истории этой страны женщинам вынесен столь суровый приговор, обвиненным в запретной любви. Рассказываем о странах, где подобное уже случалось или может случиться.
«Разврат на земле»: в каких странах гомосексуалистов ждет смерть
08 сентября 2022 08:54
автор: Александр Стрельцов

Что в Иране

Подобный приговор стал первым для Ирана, в котором ранее женщины никогда не наказывались за гомосексуальность. Под удар попали 31-летняя Захра Седиги-Хамадани и Эльхам Чуюдар, которой всего 24 года от роду. Дама вменяется в вину не только лесбийская любовь, но и распространение христианства, а вместе с ним и связь с оппозиционными СМИ.

Седиги-Хаманди была арестована еще в конце 2012 года за то, что выступала в защиту прав ЛГБТ-сообщества и приняла участие в съемках фильма о нарушении прав своих сторонниц. Местные правозащитники уверяют, что активистка была лишена права на адвоката, подвергалась оскорблениям и угрозам, в числе которых было и лишение ее опеки над двумя детьми.

Бруней

3 года назад в Брунее был принят закон, согласно которому однополые отношения могут караться смертной казнью или, как минимум, тюремным заключением. Это вызвало бурное осуждение со стороны ряда стран, но суверенное государство настаивает на собственной трактовке установленных правил.

Нигерия

В этой африканской стране законы изменчивы в зависимости от штата. Северные штаты, следующие законам шариата, грозят предпочитающим однополую связь мужчинам смертной казнь, в то врем как дамы могут отделаться тюремным сроком или избиением.

Кения

Даже попытка или намерение вступить в однополую связь в этой стране может обернуться тюремным сроком от 14 до 21 года. Общество крайне нетерпимо к проявлению и тем более пропаганде гомосексуализма. На улице могут и забить камнями.

Катар

Гомосексуальная связь карается тюремным сроком до 25 лет. Если осужденный является еще и мусульманином, то он может быть подвержен публичной порке или даже смертельной казни – в большинстве случаев, это забиение камнями. На Барбадосе за мужелодство грозит пожизненный срок, а в Сьерра-Леоне – каторжные работы. В Доминикане осужденный иожет быть приговорен к принудительно терапии против гомосексуализма.

Вся Африка

Во многих африканских странах осуждаются однополые отношения именно между мужчинами, которых за подобный грех ждет смерть. Женщины могут отделаться относительно легким наказанием, а иностранцы и вовсе депортацией.

Йемен

В этой стране подошли к наказанию за гомосексуализм особенно разборчиво. Незамужний мужчина, уличенный в однополой связи, подвергается избиению и лишению свободы на 1 год. Женатый будет забит камнями. Женщины могут получить тюремный срок от 3 до 7 лет.

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