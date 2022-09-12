Ложная смерть Петросяна: кого еще досрочно хоронили таблоиды

Анна Хилькевич

Звезда «Универа» узнала о том, что умерла, в начале 2021 года, но была с этим категорически не согласна. Актриса попросила убрать из социальных сетей все сообщения о ее смерти, а сама поспешила сообщить всем заинтересованным лицам, что она еще жива.

Геннадий Хазанов

Посещение Научного центра сердечно-сосудистой хирургии художественным руководителем Московского театра эстрады позапрошлым летом привело к истерии в СМИ, некоторые из которых поспешили написать, что Геннадий Викторович не справился с неизлечимой болезнью и покинул этот мир. Однако, вечно бодрый Хазанов, пусть и отреагировавший довольно болезненно на подобные сообщения, живее всех живых.

Бари Алибасов

Король трэша, способный преподать урок мастерства большинству тик-токеров и любителям социальных сетей, сам отравил себя жгучим средством для прочистки труб, а эту историю затем довольно удачно продал ведущим российским телеканалам. Купились все – и каналы, и зрители, а основатель группы «На-На» довольно потирал руки, подсчитывая барыши от хитрой операции.

Стив Джобс

Основатель Apple был отправлен на тот свет довольно солидной организацией – агентство новостей Blumberg опубликовало некролог Стивена, что взорвало рынок акций. Сам Джобс после этого ответил словами Марка Твена: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

Пол Маккартни

Легендарный участник «Битлз» сэр Пол Маккартни был отправлен на тот свет детройтской радиостанцией в 1996-м году. В итоге ведущий, распространявший эту брехню, был уволен, но теория, согласно которой Пол давно умер и был заменен двойником, стала довольно популярной.