На фестивале «Дикая Мята-2023» пройдут соревнования по футболу и волейболу

С 16 по 18 июня на легендарном поле в Тульской области (пос. Бунырево) пройдет крупнейший независимый мультиформатный фестиваль «Дикая Мята».

За три дня гостей ждет более 100 концертов, представления уличных театров, образовательные лекции, мастер-классы для детей и взрослых, а также многочисленные зоны отдыха.

Все желающие могут отдохнуть в многочисленных лаунж-зонах, принять участие в партнерских конкурсах и выиграть ценные призы, прослушать курс лекций в лектории, покататься на воздушном шаре, устроить командные соревнования в пляжном футболе и волейболе. В этом году также заработает бассейн, как и для самых маленьких зрителей, так и для взрослых – водный комплекс будет работать по расписанию, которое будет опубликовано в социальных сетях фестиваля.

На мероприятии планируется мистические шоу от Sati Ethnica и Polnalyubvi, древнерусский рейв от «Нейромонаха Феофана» и все хиты Леонида Агутина.

Подробнее о мероприятии: https://mintmusic.ru/