Фестиваль «Дикая Мята» посетило более 20 000 человек

16–18 июня в Тульской области состоялся крупнейший фестиваль независимой музыки «Дикая Мята».

В этом году частью open-air стало 20 000 человек - от технической команды, волонтеров и артистов до зрителей, которые приехали на фестиваль со всех уголков России. Помимо музыкальный программы, на «Дикой мяте» были организованны спортивные площадки: пляжный футбол, волейбол, зона воркаута.

За три дня гости увидели более 100 выступлений и DJ-сэтов на новой площадке «Вашана Клуб». Отгремели яркие шоу Леонида Агутина, The Hatters, Drummatix, Lumen, Sati Ethnica, Zoloto, Меги Гогитидзе, Антоха МС, Polnalyubvi, «Слот», «Нейромонах Феофан», «Заточка», которые собрали у сцен тысячи зрителей. На фестивале выступили новые для слушателей артисты.