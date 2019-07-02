В Турции открылась футбольная академия. Заценили Аршавин и братья Миранчуки… - Советский спорт
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02 июля 2019 14:30

В Турции открылась футбольная академия. Заценили Аршавин и братья Миранчуки…

Под эгидой отеля Rixos Sungate этим летом открыта футбольная академия Rixos, позволяющая маленьким детям играть в футбол не только у себя во дворе, но и на отдыхе.

У многих сложились определенные стереотипы в отношении Турции. Принято считать, что кроме моря, жаркого солнца, морских экскурсий и пресловутого all inclusive (хотя и это уже само по себе не мало) больше там особенно делать нечего. Однако в этой не такой далекой стране туризм идет в ногу со временем, а иногда – немного опережая его. Доказательством тому служит отель Rixos Sungate, который находится в окрестностях живописной деревни Бельдиби в 45 км от Антальи.

На территории отеля расположено качественное поле для тренировок детей от 7 до 16 лет. Ребята могут упражняться утром и вечером. Причем, делать это они могут, не просто гоняя мяч. Опытные тренеры и бывшие игроки расскажут и покажут детям, как правильно тренироваться, работать с мячом, оценят уровень подготовки и дадут рекомендации родителям касательно профессионального спорта. Разумеется, при условии, что ребенок сам тянется к футболу и намерен посвятить этому свою жизнь. Одним из таких тренеров является Андрей Сергеевич Аршавин – обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА, многократный чемпион России.

Наряду с этим мастер-классы с детьми проводят именитые футболисты, действующие игроки национальной сборной России по футболу: Алексей и Антон Миранчуки, Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Маринато Гилерме, Ролан Гусев, Владимир Быстров, Максим Канунников, Владислав Игнатьев, Дмитрий Булыкин.

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Своими впечатлениями от академии поделились непосредственно участники:

Алексей Миранчук: – Играть с детьми всегда приятно, я думаю, что этот проект очень перспективен и полезен. Дети рады и счастливы. Мы регулярно отдыхаем летом в Турции, и нас с братом пригласил на открытие академии один общий знакомый. Мы с радостью согласились. Вначале дети играют для себя, ради удовольствия. Но затем кто-то из детей и их родителей после такого отдыха решит посвятить себя футболу…

Рифат Жемалетдинов: – Наш друг Олег Виноградов попросил меня и ребят поучаствовать на этом мероприятии. Это совпало и с нашим отдыхом, так что мы совместили приятное с полезным. Главная цель проекта – развить любовь детей к футболу, и мы рады такой возможности. Сам турнир и открытие академии проведены на высшем уровне. Те, кто не может проявить себя профессионально в команде, могут реализовать здесь свои футбольные амбиции…

Андрей Аршавин: – Рад, что мне удалось побывать на этом проекте. Rixos Sungate сделал большой вклад для развития не только турецкого, но и российского футбола…

Занятия в футбольной академии Rixos проводятся бесплатно для детей отдыхающих в отеле (большинство из которых из России и других русскоговорящих стран), также они получают бесплатную футбольную экипировку.

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«Развлечения и спорт составляют основу концепции нашего отеля. Поскольку футбол – один из самых популярных видов спорта в мире, мы открыли футбольную академию. Мы работаем над этим проектом уже несколько лет, но в этом году он вышел на качественно новый уровень. В новом формате академии звезды российского футбола непосредственно тренируют детей наших постояльцев, – рассказал г-н Дерья Биллур, генеральный директор Rixos Sungate. – Мы считаем, что эта инициатива важна для физического развития детей, так как она побуждает их начать заниматься спортом и полюбить его. Родители довольны, что их дети приобщаются к спорту благодаря Rixos».

Только лишь футбольной академией спорт в отеле не ограничивается. Являясь основоположником тренда активного отдыха в рамках системы ultra all inclusive, Rixos Sungate также уже более года сотрудничает с ведущей российской сетью фитнес-клубов World Class. Когда вы ходите в обычный спортзал у себя в городе, как правило, вы предоставлены сами себе, а тренеры могут помочь вам только за дополнительную плату и с явной неохотой. Здесь же подход кардинально иной. Тренеры по фитнесу бесплатные, и у каждого собственная программа тренировок. Более того, занятия проходят на открытом воздухе, так что вы сможете получить огромное удовольствие от тренировок.

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Rixos Sungate – уникальное сочетание спорта, развлечений и роскоши

В течение последних пяти лет Rixos Sungate удостаивался престижной международной награды “Best Entertainment Hotel in Europe” (Лучший развлекательный отель в Европе) от World Travel Awards. Также в 2017 году отель получил награду “Quality Management – QM Awards” за лучшее управление развлекательным отелем. В подтверждение этого титула в июне-сентябре 2019 года в Rixos Sungate с концертами выступят многие популярные исполнители из России и СНГ, а также всемирно известные диджеи. Гости отеля также могут развлечься на великолепных шоу, тематических вечеринках у бассейна и принять участие в многочисленных спортивных мероприятиях. Эксклюзивный СПА-центр, в состав которого входят турецкая баня, сауна, паровая, комната отдыха, кабинет для массажа Клеопатры, классический массаж, бальнеотерапия, гидромассаж, терапия морскими водорослями, закрытый бассейн, программы по уходу за кожей и телом, тайский и индийский массаж, аюрведа и зал-аура, а также массажные V.I.P.-салоны на пляже отеля, позволят всем гостям Rixos Sungate почувствовать свою привилегированность. Рестораны отеля приглашают отведать вкуснейшие блюда турецкой, французской, эгейской, японской, итальянской, мексиканской и китайской кухни. В ресторане Cactus гурманам предлагаются самые вкусные блюда мексиканской кухни, а ресторан Mermaid, расположенный на берегу моря, порадует выбором блюд из рыбы и морепродуктов на фоне роскошной панорамы. Rixos Sungate – это мир сказок для детей В Rixos Sungate организован увлекательный и полезный досуг для детей всех возрастов. Rixy Kingdom, расположенный на территории 25 тысяч кв.м. в пределах отеля, – это настоящий сказочный мир, где детям предлагаются образовательно-развлекательные мероприятия, а также водные игры, конкурсы и различные занятия в области искусства.

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Все вышеперечисленное доказывает, что Турция в лице Rixos Sungate – это новое слово в мировом туризме. Как бы пафосно это ни звучало, но это так. Никогда еще отдых не был таким полезным, как в нашем случае. Главы семейств могут подтянуть свои пивные животы, побороть лень и впоследствии втянуться в спорт. Детей удастся отвлечь от телефонов и компьютерных игр, противопоставляя мир спорта праздному времяпрепровождению. Родители могут спокойно отдыхать, зная, что с детьми занимаются профессионалы, способные передать свой опыт и влюбить ребенка в спорт. Больше не нужно ломать голову над тем, как развлечь своего непоседу на отдыхе и выступать в роли аниматора-самоучки. Вся неуемная детская энергия будет направлена в правильное русло.

Возвращаясь к открытию футбольной академии, скажу, что кульминацией стал дружеский матч между ребятами, которые занимаются в школе. Каждый родитель активно поддерживал своего малыша и внимательно наблюдал за игрой. После этого матча на поле вышли настоящие звезды российского футбола, где они сумели продемонстрировать свое мастерство, а затем щедро раздавали автографы и фотографировались на память со всеми желающими. И кто знает, может, в этот вечер мы стали свидетелями рождения новых футбольных звезд?

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