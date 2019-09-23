Где заниматься спортом в современном городе?

В загруженном городе с сумасшедшим ритмом не так-то просто найти идеальное место для спортивных занятий, тем более недалеко от дома. Но как же совместить здоровый образ жизни и релакс с дыханием большого города?

За реализацию такого смелого проекта взялась компания «Главстрой» – главный трендсеттер на рынке недвижимости Москвы. Жилой квартал «Береговой» дает возможность совместить комфорт оживленной жизни в деловом центре города с простором, красивыми видами и приватностью загородного проживания. Квартал расположен на Москве-реке, в престижном Западном административном округе, историческом районе Фили. Именно река, как транспортная, рекреационная и экологическая система объединит жилые, общественные территории, ландшафтный парк и пешеходную набережную длиной в 1 км в единое комфортное пространство для современной жизни.

Доминантой локации «Берегового» станет как раз-таки набережная – самая длинная из всех строящихся в этой локации. Она будет благоустроена и доступна для пешеходов. Территория набережной будет зонирована для отдыха с детьми, спорта и фитнеса, различных развлекательных мероприятий, велосипедных прогулок и даже экстремальных видов спорта. Примечательно, что длина беговых дорожек и велосипедных трасс в сумме составляет более 12 километров – это дистанция московского полумарафона. Разве можно найти место удобнее для подготовки к известному состязанию? Маршрут пролегает вдали от оживленных улиц по набережной Москвы-реки вглубь лесного пространства парка «Фили», который также находится в непосредственной близости от квартала.

В целом же «Береговой» – это самодостаточный кластер, который включает в себя всю необходимую инфраструктуру для комфортной жизни. Это и комфортное дворовое пространство по формату урабан-парка, и сеть променадов и стрит-ритейл, и образовательный кластер (сразу шесть общеобразовательных объектов), и поликлиника, и свой собственный спортивный комплекс. Кстати, в нем предусмотрено наличие бассейна, что способствует занятиям водными видами спорта круглый год. Особое внимание стоит уделить безопасным дворам с уличными тренажерами и местами для спорта – как на открытом пространстве, так и в уединении.

«Береговой» – жилой квартал для здорового образа жизни, будь то занятия кросс-фитом или умиротворяющая расслабляющая йога с видом на архитектуру сердца столичного мегаполиса – Москва-Сити. Стоит упомянуть и об уникальных архитектурных решениях самого жилого квартала «Береговой». Здания в архитектурном ансамбле с набережной создают амфитеатр, из которого открываются виды на реку и парки столицы. Это напоминает одновременно и современный стадион, и греческий амфитеатр – места, которые сочетают в себе уют и мотивацию к занятиям спортом.

Выполненные из алюминия фасады домов будут ярко блестеть солнечную погоду, а вечером отражать жизнь ночной Москвы и транслировать это изображение в реке. Все это станет настоящим украшением нашего города. По своему техническому оснащению «Береговой» соответствует самым современным требованиям, а анодированный алюминий в сочетании с клинкерным кирпичом создают благородный и элегантный образ зданий, который всегда будет оставаться в моде. Становится ясно, что в этот жилой комплекс удачно интегрированы глобальные тренды развития мегаполисов – Лондона, Нью-Йорка, Токио и других.

Жилой квартал «Береговой» – это яркий пример актуального природного урбанизма, когда современные дома хай-класс сочетаются с парком, который в свою очередь является не только источником свежего воздуха, но и территорией, благоустроенной для отдыха и занятий спортом. Именно эти преимущества комфортного городского кластера дают возможность сделать поддержание здорового образа жизни – обязательным элементом повседневной жизни.