Природный урбанизм как двигатель комфорта и занятий спортом

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К сожалению, даже обычная вечерняя прогулка на свежем воздухе может заставлять человека тратить время на дорогу. Есть ли решение этой проблемы? Уже сейчас можно смело ответить «да».

Именно уникальный концепт природного урбанизма должен не только сделать проживание на территории жилого квартала комфортным, но и давать возможность следовать здоровому образу жизни, а также мотивировать на занятия спортом в шаговой доступности круглый год.

Трендсеттером парковой культуры в жилых кварталах является компания «Главстрой». Проектирование кварталов Balance подразумевало решение задачи создания единой среды для комфортной жизни, которая бы менялась и функционально обеспечивала потребности совершенно разных людей: будь вы подростком, пенсионером или же профессиональным спортсменом. Создавая уникальный проект, использовалось лучшее из мирового опыта, удалось совместить как современные тренды, так и проверенные временем инструменты для создания комфортной городской среды.

И тут важно обратить внимание сразу на несколько составляющих.

Во-первых, это экологичность. Масштабам озеленения ЖК Balance можно позавидовать: около 10,5 тысяч деревьев и кустарников, 40 000 кв. м газона и цветников, парковая аллея сквозь всю территорию квартала. Такой важный в современном мире подход заключается не только в акценте на природу, но и в использовании экологичных материалов. В работе по фасадам используются натуральные природные материалы – клинкерный кирпич и анодированный алюминий. Все это создает уникальную природную эстетику и комфортную среду для жизни.

Но даже озеленение не будет традиционно скучным. Сама его концепция в жилом квартале подразумевает изменения по территории в зависимости от зон. Все зависит от того, какой эффект на человека необходимо произвести: расслабляющая атмосфер отдыха после рабочего дня, умиротворение на прогулке с детьми или же прилив сил и мотивация для занятий спортом.

Кстати, спортивной составляющей уделяется повышенное внимание. Здоровье ведь не купишь за деньги и его нужно беречь. Поэтому для занятий спортом были созданы специальные условия. Это и различные площадки с уличными тренажерами, и зоны для популярного воркаута, а также беговые и велодорожки длиной более 15 км! Можно включить шагометр и по непрерывным маршрутам в приятной обстановке запросто пройти и 10, и 20 тысяч шагов, забыв про шум машин, оживленное движение и окружающую агрессию. Ведь тут также реализована прогрессивная концепция «двор без автомобилей».

Немалую роль играет и возможность заниматься спортом круглый год. Всесезонность открытой городской среды достигается путем создания микроклиматических условий с помощью озеленения и высадки определенных растений по высоте и сезонности, а также с помощью различных навесов и павильонов. Цель – сделать прогулки и спорт максимально комфортным для жителей кварталов в любое время года.

Благоустройство в «Прогрессивных жилых кварталах Balance» – это не просто набор элементов, а определенные связи и сценарности. Проходя по территории постоянно меняется угол зрения и создается ощущение еще большего пространства, которое досталось от бывшей промышленной зоны. И это еще один плюс, который соответствует мировому тренду сохранения истории места. В Германии, Франции, США, Италии достаточно локаций, где на постпромышленной территории создаются ландшафтные парки, но при этом остается какой-то фрагмент, который напоминает об историческом прошлом. В данном случае это железная дорога. Есть идея малых архитектурных форм с возможностью передвижения по ней. Такая концепция, например, реализована в The High Line Park в Манхэттене, где по железной дороге движутся шезлонги.

Проект ЖК Balance – это компромисс между зональностью. Человек не видит разграничения и создается эффект живой планировки, дворы плавно переходят в парковую зоны, а та в свою очередь в пространство школ и детских садов. Также легко вы попадаете из своей квартиры в зону для занятия спортом и навсегда забываете про длительные и утомительные перемещения по городу. При этом формируется ощущение единой городской структуры и среду, чтобы у людей не возникало чувства изоляции или замкнутости только в своем жилом комплексе.