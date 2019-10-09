В Москве успешно прошел третий ежегодный Sport Leaders Global Forum

Два предыдущих года форум проводился в Санкт-Петербурге, собрав в общей сложности 2000 делегатов, в 2019 же оргкомитет мероприятия по многочисленным запросам участников и партнеров принял решение провести свое флагманское событие и в Москве.

За три дня форум посетило 1019 гостей и 95 представителей медиа, а в рамках деловой программы выступило 90 спикеров. В их числе - олимпийские чемпионы, топ-менеджеры российских и зарубежных компаний, лучшие эксперты российской спортивной индустрии, известные спортсмены, блогеры и актеры. Прямые трансляции открытого лектория и видеоматериалы форума ВКонтакте просмотрело уже 740 000 человек и число просмотров продолжает расти.

Традиционно, генеральным партнером и патроном образовательной программы форума выступила букмекерская компания «Лига Ставок», дважды возглавившая в 2019 году Национальный рейтинг букмекеров РБК. Александр Егоров, заместитель генерального директора БК «Лига Ставок», отметил: «Мы оцениваем важность форума как очень высокую. Sport Leaders Global - хорошая площадка для обмена мнениями, для того, чтобы узнать что-то новое, познакомиться, привлечь инвестиции, сформировать партнерские отношения, и даже заключить контракты. БК «Лига ставок» уже третий год является генеральным партнером форума, и мы рады констатировать развитие и хорошую динамику».

В рамках образовательной программы SLGF-2019 прошел шестнадцатичасовой курс по спортивному менеджменту и маркетингу. По его итогам 60 слушателей-профессионалов спортивной отрасли получили сертификаты Российского Международного Олимпийского Университета. В их число вошли и более 30 руководителей крупнейших спортивных объектов Москвы и Московской области.

За три дня на площадках форума гости Sport Leaders Global Forum и большого партнерского мероприятия «Спорт. Туризм. Бизнес» выпили 700 чашек кофе, 500 бутылок чистейшей воды «Сенежская», почти 1000 банок энергетика Red Bull, и 150 литров безалкогольного пива BUD, хедлайнера Чемпионата мира по футболу 2018, главного пива АПЛ и ЛаЛиги.

В рамках насыщенной деловой программы лучший бомбардир российского футбола Александр Кержаков, актер и спортсмен Андрей Свиридов и известный спортивный блогер Алексей Столяров поговорили о том, что необходимо профессиональным спортсменам, чтобы оставаться успешными и после завершения спортивной карьеры. Дискуссионная панель «Песнь льда и пламени: хоккей против футбола» столкнула в жарких спорах представителя испанской ЛаЛиги, профессиональных футболиста и хоккеиста, экс-пресс-атташе донецкого «Шахтера» и директора по коммуникациям Российской Премьер-Лиги. В медиабаттле с ютубером и телеграмером спорили традиционные спортивные медиа с девяностопятилетней историей. Представители коммерческих брендов, крупных компаний и международных корпораций, таких как Quiksilver, Panini, ZASPORT, R.O.C.S., Норильский Никель, SAP, Ингосстрах, аргументировали полезность инвестиций в спорт. На питч-деске спортивных стартапов Sport Leaders яблоку было негде упасть - 10 ярких проектов упорно боролись за победу. В результате верх одержал перспективный Roboseller - платформа для спортивных школ и образовательных центров.

Особый интерес у аудитории форума вызвали три открытых дискуссионных интервью. Юрий Ганус, генеральный директор РУСАДА, обсудил с Олегом Шамонаевым из «Спорт-Экспресса» актуальную российскую повестку по допингу, экс-президент ФК «Локомотив» Илья Геркус в рамках своей широчайшей экспертизы рассказал о трендах развития спортивного бизнеса, а Николай Петросян, директор медианаправления ESforce Holding, раскрыл тайны беспрецедентного успеха киберспортивного ESForse в России.

5 октября в рамках лектория гостями деловой программы SLGF-2019 стала Паралимпийская сборная России по биатлону, ведущие эксперты по стратегическим коммуникациям, развитию личности, ЗОЖ, тренировкам и бизнес-рекордам. Отдельный блок, партнером которого стал Союз ММА России, организаторы посвятили видам спорта, растущим невиданными темпами – ММА, боксу, единоборствам. Его хедлайнером стал Андрей Громковский, президент UFC Россия.

Отдельной строкой необходимо выделить национальную экспертную премию Sport Leaders Awards – торжественная церемония награждения ее лауреатов прошла в Гостином дворе вечером 3 октября. Лонг-лист премии (85 лучших спортивных проектов за последние полтора года) в течение двух месяцев формировал сильнейший экспертный пул спортивной индустрии из 35 человек. В результате экспертной оценки и подсчета баллов в категориях «Значимость для спортивной индустрии», «Инновационность и креативность», «Профессионализм и проработка деталей» номинантами премии стали:

1. Хоккейный клуб СКА в номинации «Лучшая зимняя классика» за хоккейный матч между командами «СКА» и «ЦСКА» на «Газпром Арене

2. Российская Премьер-Лига в номинации «Лучший ребрендинг в футболе»

3. Федерация хоккея России в номинации «За комплексное развитие хоккея России» за национальную программу единой подготовки хоккеистов «Красная Машина» и в номинации «Самый посещаемый хоккейный матч» за хоккейный матч Евротура между сборными России и Финляндии на стадионе «Газпром Арена»

4. Оргкомитет ЧМ-2018 по футболу в номинации «Лучшее глобальное спортивное событие России»

5. Хоккейный клуб «Авангард» в номинации «Лучшая активация бренда с участием спорта» за проект #БородаНадежды - концепцию оформления матчей плей-офф, созданную совместно с компанией Braun на Кубке Гагарина

6. Российский Футбольный Союз в номинации «Новая концепция развития юношеского футбола в России» за проект «Юношеская футбольная Лига».

7. ФК «Локомотив» Москва в номинации «Лучшая MatchDay реновация»

8. «ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в номинации «Открытие года-2019» за открытие уникального стадионного комплекса

9. UFC Россия в номинации «Спортивный прорыв», за успешный запуск на российском рынке

10. Российский Международный Олимпийский Университет в номинации «Лучший образовательный проект в спорте»

11. Ведущий российский спортивный медиа-проект «Спорт-Экспресс» в номинации «Лучший ребрендинг спортивного медиа»

12. ПАО «ГМК «Норильский никель» в номинации «Развитие региона через глобальное спортивное событие» за вклад в глобальные спортивные события и инфраструктуру в нескольких регионах России

13. Олимпийский Комитет России в номинации «Наша команда – вся страна!» за проект «Дом болельщиков команды России»

14. Крымский Футбольный Союз в номинации «Футбольный регион» за развитие футбола в Крыму и получение от UEFA статуса «Особой футбольной территории» для полуострова

15. Киберспортивная организация ESForce в номинации «Лучший киберспортивный перформанс России» за выдающиеся успехи в развитии российского киберспорта

16. Большая спортивная арена «Лужники» в номинации «Лучшая реконструкция спортивного объекта»

17. Российское представительство NIKE в номинации «Инновационное решение в спортивном ритейле» за запуск проекта NIKE Box

18. PwC в номинации «Глобальное исследование в российской спортивной индустрии» за комплексное исследование экономики российского футбола 2017-2019 PwC и РПЛ

19. Проект Roboseller.io в номинации «Лучший стартап Sport Leaders Global Forum»

В ходе торжественной церемонии награждения гости с удовольствием дегустировали изысканные вина от «Дома Захарьиных», обладающие истинным солнечным вкусом нашего Крыма. А завершил церемонию концерт ярких Combat Cars. Яркие, спортивные, отлично поющие девушки, взрывная смесь ритма, танцев и хип-хопа как нельзя более соответствовала позитивной энергетике самого большого спортивного форума столицы.

ЦИТАТЫ ГОСТЕЙ И ОРГАНИЗАТОРОВ ФОРУМА

Мария Гришко, продюсер Sport Leaders Global Forum, управляющий партнер Sport Leaders

«В этом году мы с Ростиславом Плечко и коллегами из Оргкомитета приняли решение перевести флагманское мероприятие из Санкт-Петербурга в Москву, и не прогадали. Радует большой интерес аудитории, аншлаг на площадке и то, как удачно зашли для профессионалов новые форматы открытых дискуссий, интервью и баттлов – прямые трансляции нашего открытого лектория посмотрели более трехсот пятидесяти тысяч человек! Большой популярностью пользовалась совместная с Олимпийским Университетом образовательная площадка, а лауреатами первой экспертной премии Sport Leaders Awards стали действительно самые сильные в спорте проекты – с этим точно никто не поспорит. Начинаем подготовку к SLGF-2020, дальше только быстрее, выше, сильнее!»

Ростислав Плечко, профессиональный боксер, бизнесмен, инвестор, учредитель Sport Leaders Global Forum:

«Я являюсь профессиональным спортсменом, имею опыт организации спортивных мероприятий, в частности турниров по боксу, и поэтому знаю проблемы спорта со всех сторон. К сожалению, в нашей стране основная проблема – это отсутствие денег в спорте. Финансирование спортивных федераций происходит из государственного бюджета, и зачастую не очень рационально используется. Спорт в России держится по большей части на благотворительности – то есть на тех людях, которые инвестируют в него свои деньги. Хотя во всем мире к спорту относятся как к бизнесу и вкладывают в него с целью заработать. В любой сфере, неважно - спорт это, искусство, какое-то другое направление – если есть деньги, то она развивается, без денег – как машина без топлива. Потому основная задача Sport Leaders Global Forum – поднять вопрос о монетизации спорта, показать успешные российские и мировые практики»

Юрий Ганус, генеральный директор Российского антидопингового агентства РУСАДА

«Sport Leaders Global Forum - это форум спортивных лидеров и лидерства в спорте. Это то, чего не хватает нашим спортивным федерациям, не всем, а некоторым из них. Потому что в спорте должны быть лидеры, в управлении спортивных федераций должен быть лидер, тот, который будет вести, которому будут доверять, который будет консолидировать все усилия»

Александр Языков, директор по маркетингу Союза ММА России

«Всегда приятно работать с профессионалами своего дела. За короткий срок форум вырвался в лидеры индустрии и его ждет очень большое будущее. А мы со своей стороны окажем всестороннюю поддержку для выхода SLGF на новый уровень. Рады быть частью одной большой отрасли, в которой предстоит ещё много работы, и она только радует!»

Ольга Безугловец, исполнительный директор Крымского футбольного союза

«Высокий уровень организации форума, еще раз подтвердил, что в SLGF работает профессиональная команда, благодаря которой мероприятие прошло столь масштабно. Качественная деловая программа SLGF позволила провести все дни в продуктивном режиме и получить большое количество интересной информации и пообщаться с коллегами. Особенно хочу отметить технологический уровень организаций работы секций и подбор спикеров»

Константин Сидорков, директор по стратегическим коммуникациям ВКонтакте

«Круто, что на одной площадке вместе собралось столько компаний, столько брендов, и все это происходит вокруг спорта!»

Илья Геркус, экс-президент ФК «Локомотив»

«Это хорошая площадка! Здесь происходит обмен мнениями, коллеги встречаются, рассказывают примеры из практики, узнают какие-то новости. Мне кажется, это интересно и важно».

Владислав Демин, актер, мастер боевых искусств

«Здесь собралось много близких мне людей, спортсменов, спортивных деятелей, организаторов. Класс! Хорошее место выбрали и хороших людей пригласили - это уже залог успеха. Здорово, что такое масштабное событие состоялось. Я благодарен организаторам и благодарен спортсменам, которые откликаются и приходят, несмотря на свой график, сборы - они находят время и приезжают».

Виталий Мнацаканов, соучредитель благотворительного фонда «Созвездие добра» имени Олега Журавского

«Здесь много людей, много живой музыки, много позитивных встреч. Мне всегда приятно общаться с коллегами, с людьми, которые тебя понимают, которые говорят с тобой на одном языке, поэтому встречи на такой замечательной площадке по спорту - это всегда новые возможности!».

Екатерина Толстохлебова, заместитель генерального директора БК «Лига Ставок»

«Я оцениваю важность подобных событий прежде всего с точки зрения популяризации спорта в принципе. Очень хорошо, когда на одной площадке собираются производители, происходит обучение, выступает очень много интересных спикеров. Это однозначно нужно»

Николай Петросян, руководитель «CYBERSPORT.RU»

«Очень приятно находиться среди профессионалов, среди людей, которых я встречаю только на конференциях. Это замечательно, что организаторы нас пригласили, потому что это и хороший опыт, и возможность встретиться с давними друзьями, обсудить новые проекты, похвалить за какие-то реализованные кейсы, где-то удивиться – обязательно! Потому что не за всем получается следить, а здесь все собрано в одном месте и можно что-то для себя подчерпнуть именно с точки зрения профессионального роста»

Вадим Бабешкин, эксперт по YouTube

«Конечно нужны площадки, которые будут мотивировать различные структуры, и спортивные, и общественные, и государственные к открытому диалогу, будут сводить людей в неформальной обстановке, знакомить друг с другом. Я такие инициативы поддерживаю и желаю форуму развития!»

Эмма Гаджиева, ведущая новостей телеканала «МАТЧ!СТРАНА»

«Очень круто, что есть такие форумы. Я здесь встретила огромное количество своих друзей из разных отраслей и сфер, каждый из которых в своей области просто мега-талант!»