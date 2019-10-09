Новые вызовы фитнес-индустрии и лучшие кейсы отрасли на Экономическом форуме «ТОЧКА РОСТА»

О предпринимательстве в туризме и спорте, об опыте и трендах фитнес-индустрии, изменениях в законодательстве расскажут лидеры отрасли.

Форум «ТОЧКА РОСТА», организованный Администрацией Краснодарского края и горным курортом «Роза Хутор» при официальной поддержке Минэкономразвития РФ, Минпромторга России и Ростуризма, объединит на одной площадке стейкхолдеров туристской отрасли и спортивной индустрии. Мероприятие будет посвящено вопросам государственной политики, взаимодействия бизнеса и власти в сферах туризма и спорта. Основные темы сессий: актуальная проблематика поддержки бизнеса и развития территорий, реализация нацпроектов, ФЦП, развитие фитнес-индустрии. Всего в программе форума три дня дискуссионных сессий и семинаров. Участников ожидают лучшие кейсы малого и среднего предпринимательства, ГЧП, инвестиционных проектов.

Модератором сессии «Новые вызовы фитнес-индустрии» и наставником B2B гостиной станет Ольга Киселева, Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), основатель и руководитель сети World Gym Russia. К дискуссии приглашены известные представители индустрии спорта: Алексей Ковалев, президент холдинга AlexFitness, Александр Колмыков, генеральный директор сети фитнес-клубов «Территория фитнеса», Влад Петров, CEO Crocus Fitness, Дмитрий Пирог, депутат Государственной Думы РФ от Краснодарского края, Алексей Романов, генеральный директор сети фитнес-клубов BrightFit, Александр Тургенев, директор фитнес-департамента, спортивный директор «Роза Хутор», Елена Фадеева, генеральный директор «Нижегородской Фитнес Группы» (World Class и ФизКульт), руководитель Нижегородского представительства АОФИ, к.э.н. и Анастасия Юсина, член Наблюдательного совета АОФИ, основатель фитнес-сети Orange Fitness / CityFitness, член совета директоров международной ассоциации IHRSA. Участники сессии обсудят пути развития отрасли в новых условиях, связанных с принятием поправок в Федеральный закон о физкультуре и спорте, инвестиционные возможности индустрии, в том числе возможности для МСП.

Ольга Киселева прокомментировала значение форума для успешного развития отрасли в России: «Майские указы Президента РФ диктуют необходимость подключения всех направлений, которые могут обеспечить к 2024 году 55% вовлеченности населения в спорт. Фитнес-индустрия – одна из таких площадок, и любые коммуникации с игроками в этой сфере – сфере спорта и ЗОЖ – для нашей индустрии являются чрезвычайно актуальными. Нам нужно интегрироваться как отрасли в общие подходы к здоровому образу жизни населения. Фитнес становится одной из точек входа людей в здоровый образ жизни».

Ольга Киселева отметила уникальность «Роза Хутор» как площадки для проведения мероприятия, совмещающей возможности для коммуникаций, нетворкинга и активного образа жизни.

Подробная информация о программе Экономического форума регионов России «ТОЧКА РОСТА. Туризм. Спорт. Инвестиции», регистрация участников и аккредитация СМИ на сайте: http://forumrosta.ru

Участие в форуме бесплатное.

Справочно

Ольга Киселева − один из учредителей и президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), организации, в задачи которой входят всесторонняя поддержка участников отрасли, разработка отраслевых стандартов, лоббирование интересов собственников бизнеса в органах государственной власти.

Член совета директоров MIOFF, Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Постоянный спикер и участник крупнейших российских и международных бизнес-конференций индустрии фитнеса, эксперт специализированных изданий фитнес-отрасли.

Соавтор и преподаватель программы ГУУ «Управление организацией в спортивно-оздоровительной и фитнес-индустрии» (MBA-Intensive in Fitness).

Эксперт-консультант по постановке бизнеса (фитнес-индустрия). В портфолио Ольги Киселевой более 80 проектов с различным объемом консультирования.

Организаторами форума выступают Администрация Краснодарского края и горный курорт «Роза Хутор» при официальной поддержке Минэкономразвития РФ, Минпромторга России и Ростуризма.

Образовательный партнер – Российский Международный Олимпийский Университет (РМОУ).

Партнеры форума – Ассоциация операторов фитнес индустрии (АОФИ), Евразийское содружество специалистов туриндустрии (ЕСОТ), Национальный туристический портал «Russia Travel», SponsorConsulting.

Информационные партнеры – газета «Новости Сочи», журнал «Отдых в России», Правда.ру, РБК.Краснодар, Советский спорт, Спорт-Экспресс, Юга.ру, Группа компаний «Sport B2B», GR Sport, Pan Pacific Agency, Trip2rus.ru, TVIL.ru.

Деловой партнер – СБК. Спорт Бизнес Консалтинг.