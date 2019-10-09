Эскрима Кали Арнис набирает популярность в России. Чем интересно это искусство?

История Эскрима Кали Арнис насчитывает несколько сотен лет. Еще в 16 веке испанские мореплаватели отмечали необычное искусство владения палками у местного населения. Именно испанцы позднее дали импульс к развитию этого вида единоборств, запрещая островитянам иметь оружие и практиковать боевые искусства. Тогда тренировки филиппинских бойцов стали похожи на танцы и колонизаторы не мешали занятиям. Маленькие филиппинцы не могли оказывать достойное сопротивление рослым испанцам, поэтому развивали приемы боя с использованием деревянных ножей и палок из бамбука или ротанга.

В 1989 году в США состоялся первый чемпионат по Эскрима Кали Арнис. С 1989 года все направления филиппинских единоборств объединены в WEKAF.

Сегодня в филиппинской борьбе несколько боевых направлений: бой с использованием одной палки, двух палок, ножей и мечей. Только после того, как спортсмены осваивают искусство владения оружием, начинается обучение технике рукопашного боя с использованием рук и ног.

До сих пор эти филиппинские единоборства воспринимались как реальное прикладное боевое искусство. Оно входит в программу рукопашного боя сил специального назначения США, Индии, Кореи, Австрии, Малайзии, Сингапура. С 2018 года филиппинскими инструкторами проводятся занятия и с российскими силами специального назначения.

- Для российских спецслужб особенно интересны приемы рукопашного боя с противником, вооруженным холодным оружием. И здесь в Эскрима Кали Арнис очень много полезных наработок, — рассказывает президент Всероссийской физкультурно-спортивной общественной организации развития филиппинских единоборств, председатель Совета Ассоциации спортивного, культурного и делового сотрудничества со странами АСЕАН и Африки Александр Шлычков. - На постоянной основе проходят тренировки в Российском университете спецназа в Гудермесе, со специальными подразделениями ФСИН, МВД и Росгвардии.

По словам Шлычкова, до недавнего времени Эскрима Кали Арнис воспринималось, в основном, как боевое искусство. Следующим шагом станет развитие спортивного направления филиппинских единоборств. В планах - вступление в Российскую ассоциацию боевых искусств и официальная регистрация, как вида спорта. В 2020 году ожидается проведение в Москве Фестиваля филиппинских боевых искусств WEKAF при поддержке столичных властей и посольства Республики Филиппины.