Станислав Попов: Кубок мира-2019 в Кремле станет праздником танца!

Загрузка...

Также в рамках вечера пройдёт ещё два красивых и динамичных Кубка Кремля в категориях для любителей и Про-Эм по европейской программе. Все болельщики бального танца ждут этот праздник латины с нетерпением. Мы поговорили с его организатором и ведущим, президентом Российского танцевального союза, заслуженным деятелем искусств РФ Станиславом Поповым о том, что будет происходить на легендарном кремлёвском паркете.

Станислав Попов: Это будет уже 23-й Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов. Это событие давно стало доброй традицией и великолепной возможностью для ведущих пар мира проверить свои силы на первоклассном судействе. Знаю из первых рук, что танцевальные звёзды мира ждут турнир в Кремле с особой радостью – всё-таки мы очень тщательно подходим к организации, стараемся предусмотреть каждую деталь и создаём уникальную атмосферу.

На Кремлёвском паркете 19 октября выступят представители пятнадцати стран мира. Мы уверены, что язык искусства и особенно язык танца становится тем универсальным языком общения, который помогает поддерживать и укреплять отношения России с зарубежными странами. Ведущим российским танцорам, на которых мы возлагаем самые большие надежды, предстоит сразиться с элитой танцевального спорта из других стран.

Среди участников Кубка мира 2019 финалисты чемпионатов мира и призеры чемпионатов Европы россияне Кирилл Белоруков и Полина Телешова, Никита Бровко и Ольга Урумова, итальянцы Андра Вайдилайте и Нино Ланджела, Массимо Арколин и Лаура Змажковикова, представители Германии Павел Звычайный и Оксана Лебедев. Мы ждем также яркого выступления от россиян Владимира Литвинова и дебютантов Кубка Наско Гендова и Екатерины Крысановой, гостей из США Александра Алтухова и Шайен Мурилло, чемпионов Украины Антона Нестерко и Дарьи Марющенко, чемпионов Китая Лю Деу и Ран Чжао, чемпионов Эстонии Валерии и Антона Семеновых, чемпионов Израиля Евгения Сохранного и Анастасии Косицыной и других участников турнира.

Также в этот вечер состоится Кубок Кремля среди любителей. На нём будут выступать пары высочайшего международного класса. Российские дуэты вступят в конкуренцию с одними из сильнейших пар мира в латиноамериканских танцах из Китая, США, Испании, Израиля, Италии, Великобритании, Украины, Польши. А ещё, впервые за всю историю существования Кубка, мы устраиваем специальный турнир в категории Про-Эм (Professional-Amateur). На Кубок Кремля приглашены 12 пар, среди которых победители крупнейших турниров и, в том числе Блэкпульского фестиваля, подарят зрителям элегантную программу европейских танцев. Зрители, несомненно, оценят высокое мастерство Анастасии Усановой и Ивана Новикова, Ирины Агалецкой и Федора Исаева, Натальи Халтуриной и Евгения Свиридонова, Елены Терехиной и Даниила Уланова и других замечательных участников этого красивого турнира.

Легендарные исполнители Виктор Да Силва (Португалия) и Анна Мельникова (Россия), чемпионы мира по аргентинскому танго Дмитрий Васин и Сагдиана, двукратные чемпионы мира и трехкратные чемпионы Европы по латиноамериканскому шоу Арсен Агамалян и Оксана Васильева и многие другие великолепные танцоры представят публике свои показательные номера. Это потрясающее зрелище, от которого перехватывает дыхание!

И всё это – под живую музыку в великолепном исполнении группы «Семь ветров» и Джаз бэнда «Данслэнд» под руководством заслуженного артиста России Георгия Мушеева и Максима Пиганова. Атмосферу, которая будет царить в Кремле 19 октября лучше всего описывает слово «Праздник». Да, это будет истинный праздник танца!