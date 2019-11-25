Как сохранить психологическое здоровье и причем тут архитектура и жилье

В условиях делового мегаполиса это провоцирует дополнительный стресс, депрессию, подавленное состояние жителей.

Психологи доказали, что на самом деле внешнее эстетическое окружение оказывает сильное влияние на эмоции и психику человека. Архитектура в данном случае – одна из главных составляющих. Чем позитивнее окружение, тем лучше психологическое состояние жителей города. Кстати, многоэтажки тоже сильно подавляют человека, вызывают повышенную тревожность и провоцируют депрессию. Об этом также говорят ученые.

Во многом именно поэтому современные и прогрессивные архитекторы обращают внимание на индивидуальный дизайн фасадов и концептуальное благоустройство. Проектом, в котором органично удалось все это реализовать, стал ЖК «Римский» от ГК ФСК.

Жилой комплекс расположен в ближайшем Подмосковье, «Римский» от столицы отделяет только Юго-Восточный лесопарк. В основе самого проекта лежит принцип «красота с умом». Визуальное решение разновысотных жилых домов выдержано в классическом стиле и продумано до мелочей: в комплексе запроектированы десятки неповторяющихся фасадов.

В ЖК «Римский» реализована двухуровневая концепция организации пространства. Ее идея заключается в том, что жилая и пешеходная зоны с внутриквартальными проездами разделены между собой. Если с верхним уровнем квартир все ясно – он будет доступен только для жителей комплекса, то что же скрывает за собой эта так называемая пешеходная зона? По замыслу архитекторов в ней будут расположены основные точки притяжения людей: кафе, рестораны, объекты инфраструктуры и паркинг.

Такое распределение обеспечивает удобство и безопасность прогулочных зон, детских и спортивных площадок. Верхний уровень – это настоящий город без машин. ЖК «Римский» займет участок размером в 24,7 га, там же будут построены детские сады и школа на 1510 мест.

Вся внутренняя инфраструктура жилого комплекса гармонично вписывается в архитектурную стилистику неоклассицизма. По аналогии с такими историческими и живописными поселениями в «Римском» реализуют и собственную центральную площадь.

Надо заметить, что в «Римском» так же детально продумана и квартирография: доступны более 100 авторских планировок, среди которых квартиры с окном в ванной, с антресольным уровнем, с мансардой, со вторым этажом и другие варианты. Можно выбирать из вариантов без отделки, с готовой дизайнерской отделкой и даже с меблированной кухней.