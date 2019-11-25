Как сохранить психологическое здоровье и причем тут архитектура и жилье - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 ноября 2019 12:39

Как сохранить психологическое здоровье и причем тут архитектура и жилье

Типовая застройка, безликие многоэтажки и серые тона – такой пережиток прошлого уже не только никого не впечатляет, но и вызывает раздражение.

В условиях делового мегаполиса это провоцирует дополнительный стресс, депрессию, подавленное состояние жителей.

Психологи доказали, что на самом деле внешнее эстетическое окружение оказывает сильное влияние на эмоции и психику человека. Архитектура в данном случае – одна из главных составляющих. Чем позитивнее окружение, тем лучше психологическое состояние жителей города. Кстати, многоэтажки тоже сильно подавляют человека, вызывают повышенную тревожность и провоцируют депрессию. Об этом также говорят ученые.

Во многом именно поэтому современные и прогрессивные архитекторы обращают внимание на индивидуальный дизайн фасадов и концептуальное благоустройство. Проектом, в котором органично удалось все это реализовать, стал ЖК «Римский» от ГК ФСК.

2019-08-06_00006

Жилой комплекс расположен в ближайшем Подмосковье, «Римский» от столицы отделяет только Юго-Восточный лесопарк. В основе самого проекта лежит принцип «красота с умом». Визуальное решение разновысотных жилых домов выдержано в классическом стиле и продумано до мелочей: в комплексе запроектированы десятки неповторяющихся фасадов.

В ЖК «Римский» реализована двухуровневая концепция организации пространства. Ее идея заключается в том, что жилая и пешеходная зоны с внутриквартальными проездами разделены между собой. Если с верхним уровнем квартир все ясно – он будет доступен только для жителей комплекса, то что же скрывает за собой эта так называемая пешеходная зона? По замыслу архитекторов в ней будут расположены основные точки притяжения людей: кафе, рестораны, объекты инфраструктуры и паркинг.

2019-08-06_00101

Такое распределение обеспечивает удобство и безопасность прогулочных зон, детских и спортивных площадок. Верхний уровень – это настоящий город без машин. ЖК «Римский» займет участок размером в 24,7 га, там же будут построены детские сады и школа на 1510 мест.

Вся внутренняя инфраструктура жилого комплекса гармонично вписывается в архитектурную стилистику неоклассицизма. По аналогии с такими историческими и живописными поселениями в «Римском» реализуют и собственную центральную площадь.

2019-08-06_00023

Надо заметить, что в «Римском» так же детально продумана и квартирография: доступны более 100 авторских планировок, среди которых квартиры с окном в ванной, с антресольным уровнем, с мансардой, со вторым этажом и другие варианты. Можно выбирать из вариантов без отделки, с готовой дизайнерской отделкой и даже с меблированной кухней.

Ковалева жестоко нокаутировали. Альварес отобрал титул у россиянина (видео) «Советский спорт» рассказывает о ходе поединка. 03.11.2019 09:45 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Тренер Сауля Альвареса Эдди Рейносо: Мы не покупаем бои или противников Ковалев – о бое с Альваресом: Те, кто поставил на мою победу – профаны (видео) Бивол надеется провести бой с Альваресом
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Владимир Драчев: Надеемся на медали в Эстерсунде Владимир Драчев: Изначально не поддерживал включение Старых в сборную Александр Тихонов: Если Старых удачно выступила в отборе, то какой Кубок IBU?
«Картонный Гончаренко» ЦСКА не помог – выручила «пушка Николы» ЦСКА без дисквалифицированного Виктора Гончаренко выглядел бледно на своем поле против «Крыльев Советов», но три очка армейцам принес чудо-гол Николы Влашича за четверть часа до финального свистка. 24.11.2019 21:00 Футбол Мощенко Захар
Забит сокрушил американца, а Нурмагомедов досрочно проиграл немцу. Что было на турнире UFC в Москве В Москве на «ЦСКА Арене» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163, в рамках которого выступили 13 россиян. 10.11.2019 02:30 ММА Ващенко Сергей
Чемпион разучился побеждать. ЦСКА проиграл «Автомобилисту» ЦСКА потерпел пятое поражение в последних шести матчах – черный ноябрь красно-синих. В Уфе непримиримые соперники по «зеленому дерби» выдали красочный спектакль. Об этом в обзоре дня от «Советского спорта». 24.11.2019 20:30 Хоккей Домрачев Владислав
Александр Соболев: У ЦСКА и моментов не было, кроме одного удара Комментарии игроков после матча ЦСКА – «Крылья Советов» (1:0). 24.11.2019 22:30 Футбол Григорьевская Юлия
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Новости
13:24 Бокс Александр Емельяненко: Кто победит? Конечно я
13:12 Бокс Емельяненко и Кокляев рассказали о том, что увидели в глазах друг друга
13:05 Бокс Камил Гаджиев: Изменил мнение и считаю, что у Кокляева есть шансы в поединке с Емельяненко
13:05 Хоккей Коварж, Рукавишников, Сошников и Галимов – лучшие игроки недели в КХЛ
13:00 Бокс Емельяненко подарил Кокляеву конфету
12:52 Футбол В «Ювентусе» считают, что агенты Миранчука общаются с другими клубами
12:40 Футбол «Арсенал» может уволить Эмери
12:38 Футбол Мойес может вернуться в «Эвертон»
12:23 Футбол Олег Фоменко: Мамаев нормальный молодой человек, любит повеселиться, хорошо отдохнуть
12:04 Футбол Александр Лукашенко – «Динамо» (Брест): Без государственного финансирования вы смогли стать на ноги
11:56 Волейбол Бузато официально возглавил женскую сборную России по волейболу
11:45 Футбол Джордан Ларссон: Не тот результат, который мы заслужили, но одно очко лучше, чем ноль
11:40 Футбол Олег Фоменко: Кононову в «Спартаке» не дали времени
11:38 Футбол «Фламенго» стал первым клубом с 1963 года, победившим в чемпионате Бразилии и Кубке Либертадорес
11:25 Юрий Ганус: Россия еще никогда не сталкивалась с таким объемом и силой решений
11:10 Фигурное катание Татьяна Навка: Только сам спортсмен или его тренер могут решать, когда стоит завершать карьеру
11:09 Футбол Сборная России будет готовиться к Евро-2020 в Нойштифте
11:02 Футбол Александр Бубнов: Мало моментов у ЦСКА связываю с мастерством и функциональной подготовкой
10:49 Легкая атлетика Михаил Бутов: Ноль процентов на то, что российские легкоатлеты выступят на ОИ-2020 в полном составе
10:39 Теннис Медведев остался на пятой позиции в рейтинге ATP
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array