Все краски весны и лета – в букетах на фигурном шоколаде от фабрики «Конфаэль»

Шоколадная фабрика «Конфаэль» чутко реагирует на запросы своих покупателей – и в новом каталоге «Весна-Лето 2020» представлена целая линейка цветочных принтов на фигурных пластинах из горького и белого шоколада. Изображения выполнены в разных стилях и оттенках – можно выбрать идеальный подарок для любого получателя.

Это сотворенные руками художника настоящие картины - солнечные весенние и летние пейзажи, создающие радостное настроение. Отличие их от привычных нам художественных полотен в том, что основой для изображения становится «холст» из вкуснейшего белого шоколада, а сладкие краски при всем их многоцветии содержат только свежие какао-продукты и натуральные растительные пигменты, безопасные и полезные для здоровья. Их можно смело есть даже детям – если, конечно, такую красоту захочется включить в меню.

К слову: за открытие нового направления в изобразительном искусстве – живописи из шоколада – компания «Конфаэль» была награждена премией «Овация».