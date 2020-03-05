Все краски весны и лета – в букетах на фигурном шоколаде от фабрики «Конфаэль» - Советский спорт
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05 марта 2020 15:01

Все краски весны и лета – в букетах на фигурном шоколаде от фабрики «Конфаэль»

В весенне-летнем каталоге шоколадной фабрики «Конфаэль» представлены произведения шоколадной живописи.

Шоколадная фабрика «Конфаэль» чутко реагирует на запросы своих покупателей – и в новом каталоге «Весна-Лето 2020» представлена целая линейка цветочных принтов на фигурных пластинах из горького и белого шоколада. Изображения выполнены в разных стилях и оттенках – можно выбрать идеальный подарок для любого получателя.

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Это сотворенные руками художника настоящие картины - солнечные весенние и летние пейзажи, создающие радостное настроение. Отличие их от привычных нам художественных полотен в том, что основой для изображения становится «холст» из вкуснейшего белого шоколада, а сладкие краски при всем их многоцветии содержат только свежие какао-продукты и натуральные растительные пигменты, безопасные и полезные для здоровья. Их можно смело есть даже детям – если, конечно, такую красоту захочется включить в меню.

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К слову: за открытие нового направления в изобразительном искусстве – живописи из шоколада – компания «Конфаэль» была награждена премией «Овация».

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