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Тарелка для спорта. Спортивное питание и здоровое питание – это не одно и то же
30 ноября 23:18
автор: Подгорный Лев

Тарелка для спорта. Спортивное питание и здоровое питание – это не одно и то же

Каковы основные принципы здорового питания для тех, кто не занимается спортом профессионально.

Многие спортсмены в своих интервью рассказывают о том, что для сохранения отличной физической формы им необходимо правильное спортивное питание. У профессионалов обычно есть своя команда диетологов, которая составляет план питания на определенный срок. Но такие условия необходимы для правильного обмена веществ в организме при большой физической нагрузке. Так что это не совсем то, что необходимо простому человеку, чья карьера не связана со спортом.

Здоровое питание - технология правильного употребления разных продуктов, чтобы наш ежедневный рацион был сбалансирован и приносил пользу для организма. Такое питание подойдет для тех, кто хочет сохранить хорошую физическую форму и укреплять мышечную систему, но при этом не занимается любым видом спорта профессионально.

Основы спортивного питания

В первую очередь, спортивное питание состоит из особых пищевых добавок, которые употребляются в пищу спортсменами. Самые частые виды таких добавок содержат в себе аминокислоты, донаторы оксида азота и жиросжигатели. В таком питании особое внимание уделяется определенному содержания конкретных витаминов в нем. Из самых частых - витамины Е, В1, В2, В6. В рационе спортсменов должны также содержаться белки (преимущественно сывороточный и цельномолочный протеины), а также углеводы вроде гейнера.

В рационе единоборцев присутствуют и средства для укрепления суставов и связок, например, глюкозамин и сульфат хондроитина. В общем, все весьма сложно, чтобы разбираться в этом без особой подготовки. Поэтому давайте лучше рассмотрим принципы здорового питания, которые подойдут для каждого.

Как каждый из нас может питаться правильно

Здоровое питание — это укрепление здоровья, профилактика некоторых заболеваний и обеспечение нормального развития и жизнедеятельности человека. Состоит оно, в первую очередь, из большого количества овощей и фруктов. Если быть точнее, то из содержащихся в них витаминах (тут важно понимать, что эти витамины - естественного происхождения, в отличие от спортивного питания, где используются искусственные витамины). Найти план правильного питания можно на просторах интернета, а можно и сходить к диетологу на прием. Он поможет вам составить график из продуктов, которые требуется употреблять в ежедневном рационе.

А что у вас в тарелке?

Самое главное - не переборщить с какой-то конкретной категорией продуктов, это и есть основа сбалансированного питания. Уделяйте внимание калорийности продуктов, которые вы покупаете.

Рассчитайте ваш индекс массы тела, возведя ваш вес в квадрат и поделив его на рост. Если результат будет больше 27 кг/м, то стоит задуматься о том, что именно вы потребляете в пищу, а в случае чего обратиться за помощью к специалисту. По возможности добавляйте меньше соли в пищу, ограничивайте и количество перца в потребляемых блюдах. Не стоит есть больше 40 граммов меда в сутки, это тоже не очень полезно.

Цельные зерна и бобовые орехи - тоже незаменимая часть здорового питания, так как в своей совокупности составляют 50-60% энергии, которую должен получать наш организм. Еще один секрет: молоко лучше брать с пониженной жирностью, так оно лучше усваивается и придает больше сил. Этот напиток лучше выпить с утра, но не стоит им увлекаться поздно вечером - во время сна жиросодержащие продукты плохо усваиваются, что вредит вашему желудку.

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