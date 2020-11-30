Витамины для спортсменов. Как выбрать подходящие?

Если вы профессионально занимаетесь спортом, то наверняка задумывались о том, как можно улучшить свое здоровье и помочь организму восстанавливаться после тренировок с помощью специальных витаминов для спортсменов. Таких витаминов - целое множество. Есть и углеводные смеси, и протеиновые коктейли, и многое другое. Да и как понять, что именно подходит вам: витамины для ускоренного восстановления организма, вещества для оптимизации гидратации или, может быть, витамины для снижения риска травм? Или вам скорее подойдут спортивные энергетики? В этой статье во всем разберемся.

Максимальная отдача от тренировок

Если вы планируете усилить физическую нагрузку во время своих тренировок, то в таком случае стоит заблаговременно начать принимать спортивные витамины. Для создания большой выдержки, увеличения выносливости и стойкости, лучше всего подойдут витаминно-минеральные комплексы. В них содержится много кислорода (около 60%), углерода (18%) и водорода (10%). Они помогают телу приноровиться к большим нагрузкам, а также быстрее восстанавливаться после тренировок. Но стоит учесть, что в таком случае нагрузку надо увеличивать постепенно, на протяжении определенного периода времени, чтобы организм успевал привыкать к изменениям. Резкое увеличение нагрузки может привести к травмам, и тут уже никакие витамины не помогут.

Перетренированность и ее последствия

Если заниматься слишком много, это может привести к снижению витаминов B1 и B2 в крови. Это грозит не просто снижением иммунитета, но и большей уязвимостью перед респираторными заболеваниями. Так что если вы ощущаете сильную усталость после каждой тренировки, то стоит пропить курс витаминов, в которых содержится много глутатиона (основного составляющего витамина B2).

Можно добавлять в пищу сульфат ванадила - он также способствует лучшему восстановлению организма после тренировок и повышает уровень иммунитета.

Дополнительные силы с помощью аминокислот

Иногда можно повысить выносливость вашего организма, добавляя в пищу аминокислоты. Из самых популярных - глутамин. Это одна из составляющих белковой массы, придающая организму много энергии.