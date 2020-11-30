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Витамины для спортсменов. Как выбрать подходящие?
30 ноября 23:20
автор: Подгорный Лев

Витамины для спортсменов. Как выбрать подходящие?

Существует много видов витаминов для спортсменов. Но как выбрать подходящие именно для вас, чтобы не ошибиться и не нанести себе вреда?

Если вы профессионально занимаетесь спортом, то наверняка задумывались о том, как можно улучшить свое здоровье и помочь организму восстанавливаться после тренировок с помощью специальных витаминов для спортсменов. Таких витаминов - целое множество. Есть и углеводные смеси, и протеиновые коктейли, и многое другое. Да и как понять, что именно подходит вам: витамины для ускоренного восстановления организма, вещества для оптимизации гидратации или, может быть, витамины для снижения риска травм? Или вам скорее подойдут спортивные энергетики? В этой статье во всем разберемся.

Максимальная отдача от тренировок

Если вы планируете усилить физическую нагрузку во время своих тренировок, то в таком случае стоит заблаговременно начать принимать спортивные витамины. Для создания большой выдержки, увеличения выносливости и стойкости, лучше всего подойдут витаминно-минеральные комплексы. В них содержится много кислорода (около 60%), углерода (18%) и водорода (10%). Они помогают телу приноровиться к большим нагрузкам, а также быстрее восстанавливаться после тренировок. Но стоит учесть, что в таком случае нагрузку надо увеличивать постепенно, на протяжении определенного периода времени, чтобы организм успевал привыкать к изменениям. Резкое увеличение нагрузки может привести к травмам, и тут уже никакие витамины не помогут.

Перетренированность и ее последствия

Если заниматься слишком много, это может привести к снижению витаминов B1 и B2 в крови. Это грозит не просто снижением иммунитета, но и большей уязвимостью перед респираторными заболеваниями. Так что если вы ощущаете сильную усталость после каждой тренировки, то стоит пропить курс витаминов, в которых содержится много глутатиона (основного составляющего витамина B2).

Можно добавлять в пищу сульфат ванадила - он также способствует лучшему восстановлению организма после тренировок и повышает уровень иммунитета.

Дополнительные силы с помощью аминокислот

Иногда можно повысить выносливость вашего организма, добавляя в пищу аминокислоты. Из самых популярных - глутамин. Это одна из составляющих белковой массы, придающая организму много энергии.

Второй популярный вариант - креатин. В отличие от глутамина, он является искусственно выведенной кислотой, но все равно имеет полезные свойства: убыстряет обмен веществ в организме и придает много сил, а также укрепляет мышцы, повышает выносливость.

Ну, и напоследок расскажем о биологически активной пищевой добавке - аланине. Это вещество ускоряет процесс кровообращения в организме, что приводит к повышению физической силы и стойкости человека.

Если у вас нет никаких медицинских противопоказаний, то можете смело употреблять все вышеперечисленные пищевые добавки. Но стоит помнить, что это все же БАДы, они не заменяют полноценного и сбалансированного питания, а при неправильном применении наносят сильный вред вашему здоровью. В случае любых сомнений лучше проконсультироваться с врачом или специалистом.

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