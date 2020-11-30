Зачем после физических упражнений нужна заминка? ТОП-3 действительно нужных элемента заминки

Спорт - хорошо, но вот как не нанести своему здоровью еще большего вреда, занимаясь физическими упражнениями?

Было бы хорошо просто позаниматься любыми физическими упражнениями и пойти спокойно дальше по своим делам, но, к сожалению, это невозможно. Наверняка, каждый из нас хотя бы раз в жизни ощущал боль в любой части тела после тренировки, но никак не знал, из-за чего она появляется.

Все дело в том, что во время любого рода физической нагрузки вы разгоняете кровь в сосудах, тем самым разогревая тело. При быстрых движениях и упражнениях, где вы прикладываете силу, сосуды расширяются для того, чтобы гнать кровь быстрее. Если резко закончить делать физические упражнения, то сосуды через некоторое время попытаются сами вернуться в свою исходную форму, что приведёт к ощущению боли. Но если после завершения тренировки сделать несколько простых упражнения для заминки, то вы сами вернете сосуды в исходное положение — это уменьшит боль или даже полностью избавит вас от нее. Поделимся с вами некоторыми хитростями идеальной заминки.

Уделяйте внимание мышцам, которые вы больше всего напрягаете

На тренировках вы много бегаете. Соответственно, у вас часто болят ноги после занятий. В таких случаях будет правильно сфокусироваться на той группе мышц, которая подвергается большей нагрузке - в данной ситуации, мышцам ног.