Зачем после физических упражнений нужна заминка? ТОП-3 действительно нужных элемента заминки

Спорт - хорошо, но вот как не нанести своему здоровью еще большего вреда, занимаясь физическими упражнениями?
Было бы хорошо просто позаниматься любыми физическими упражнениями и пойти спокойно дальше по своим делам, но, к сожалению, это невозможно. Наверняка, каждый из нас хотя бы раз в жизни ощущал боль в любой части тела после тренировки, но никак не знал, из-за чего она появляется.
Все дело в том, что во время любого рода физической нагрузки вы разгоняете кровь в сосудах, тем самым разогревая тело. При быстрых движениях и упражнениях, где вы прикладываете силу, сосуды расширяются для того, чтобы гнать кровь быстрее. Если резко закончить делать физические упражнения, то сосуды через некоторое время попытаются сами вернуться в свою исходную форму, что приведёт к ощущению боли. Но если после завершения тренировки сделать несколько простых упражнения для заминки, то вы сами вернете сосуды в исходное положение — это уменьшит боль или даже полностью избавит вас от нее. Поделимся с вами некоторыми хитростями идеальной заминки.
Уделяйте внимание мышцам, которые вы больше всего напрягаете
На тренировках вы много бегаете. Соответственно, у вас часто болят ноги после занятий. В таких случаях будет правильно сфокусироваться на той группе мышц, которая подвергается большей нагрузке - в данной ситуации, мышцам ног.
Для победы над болью в суставах достаточно и базовых упражнений: начать можно с простого вытягивания ног для растяжение ножных мышц, а заканчивать можно даже шпагатом, если вы его умеете делать.
Отводите на заминку достаточно времени и внимания
Стоит планировать, что хорошая заминка будет занимать дополнительных 10-15 минут после тренировки, только тогда от нее будет смысл. Относиться к этому процессу надо весьма внимательно и ответственно, чтобы не нанести только больший вред для и так уставших мышц.
На первых порах лучше обратиться за помощью к вашему тренеру, он может вам помочь в этом вопросе. Возможно, выглядит это немного странно: казалось бы, зачем по такому пустяковому вопросу обращаться к тренеру? Но только вот вопрос этот не пустяковый. Не будем вам читать мораль, но многие спортсмены, даже профессиональные, пропустив однажды заминку, в дальнейшем получили такие травмы, которые помешали им продолжать заниматься спортом вообще. Получается, что, просто не сделав несколько простых упражнений, люди разрушили свою карьеру.
Теперь у вас есть мотивация делать заминку после каждой тренировки.
Не стоит торопиться
Если у вас после регулярных заминок все равно продолжают болеть мышцы, то не стоит огорчаться и спешить с выводами. Подождите еще какое-то время, результат приходит не сразу, ведь и Москва не сразу строилась. Но если начинаете понимать, что боль только усиливается или вы начинаете чувствовать больший дискомфорт, то обратитесь к врачу или спортивному терапевту, эти люди смогут вам помочь. Главное - заботиться о себе.
Соблюдая эти простые правила, проблемы боли в мышцах вам удастся избежать. Ну, а самое главное, не забывайте хорошо тренироваться, чтобы было что заминать.