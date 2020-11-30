Тренировки, голодание, массаж. Реально ли сбросить 10 кг за две недели?

По статистике, ожирением в нашей стране страдают около 20% населения, а избыточный вес есть у 60% жителей России. Это говорит о том, что проблема лишних цифр, которые показывает нам дисплей весов, является актуальной всегда. Так что не удивительно, что многие люди задумываются о том, как сбросить лишний вес.

Существует много способов, но не все из них эффективны. При этом многие сразу хотят сбросить не 2-3 килограмма, а куда больше. К примеру, похудеть к скорому лету. Или снова комфортно себя чувствовать на новогоднем торжестве в любимом платье. Да и можно ли (а если можно, то как) скинуть большое количество веса за короткий срок?

Усиленная тренировка для похудения

На просторах интернета можно найти массу индивидуальных программ для похудения в короткий срок. Купите абонемент в тренажерный зал, а если денег не хватает или бюджет очень ограничен, то будет достаточно и так называемой “подвальной качалки”. Главное, чтобы были тренажеры, на которых можно заниматься.

Усиленная физическая нагрузка может быть вредна для организма неподготовленного человека, так что лучше начинать с программ попроще и постепенно переходить на усиленные планы тренировок. Такой вариант признан самым действенным, но многие спортсмены утверждают, что больше 5 кг сбросить явно не получится.

Стоит помнить и о том, что любые физические упражнения дают результат только вместе с правильно подобранной диетой. Поэтому следите и за тем, что вы потребляете в пищу (а самое главное - в каких количествах).