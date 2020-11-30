Тренировки, голодание, массаж. Реально ли сбросить 10 кг за две недели?

По статистике, ожирением в нашей стране страдают около 20% населения, а избыточный вес есть у 60% жителей России. Это говорит о том, что проблема лишних цифр, которые показывает нам дисплей весов, является актуальной всегда. Так что не удивительно, что многие люди задумываются о том, как сбросить лишний вес.
Существует много способов, но не все из них эффективны. При этом многие сразу хотят сбросить не 2-3 килограмма, а куда больше. К примеру, похудеть к скорому лету. Или снова комфортно себя чувствовать на новогоднем торжестве в любимом платье. Да и можно ли (а если можно, то как) скинуть большое количество веса за короткий срок?
Усиленная тренировка для похудения
На просторах интернета можно найти массу индивидуальных программ для похудения в короткий срок. Купите абонемент в тренажерный зал, а если денег не хватает или бюджет очень ограничен, то будет достаточно и так называемой “подвальной качалки”. Главное, чтобы были тренажеры, на которых можно заниматься.
Усиленная физическая нагрузка может быть вредна для организма неподготовленного человека, так что лучше начинать с программ попроще и постепенно переходить на усиленные планы тренировок. Такой вариант признан самым действенным, но многие спортсмены утверждают, что больше 5 кг сбросить явно не получится.
Стоит помнить и о том, что любые физические упражнения дают результат только вместе с правильно подобранной диетой. Поэтому следите и за тем, что вы потребляете в пищу (а самое главное - в каких количествах).
Голодание для быстрого похудения
Второй возможный вариант для того, чтобы быстро сбросить большое количество веса - это голодание. Алгоритм очень прост: в определенные часы дня можно есть любую пищу, но в умеренных количествах. Ограничивать себя в таком случае не придется. В другое время суток есть нельзя вообще, разрешается только пить воду. Такой способ противопоказан детям, инвалидам, беременным женщинам и людям с осложнениями здоровья.
Очень часто появляется информация о вреде подобного способа, так что особо советовать использовать именно этот способ для похудения мы не будем, оставим его на ваше усмотрение. Но сбросить можно действительно большое количество килограммов. Главное - не забывать есть в необходимые часы, чтобы ваше тело получало питательные вещества.
Специальные массажные процедуры
В России такая практика, может, и не сильно развита, но в странах восточного мира такое можно встретить очень часто - массаж для похудения. Наверняка, если поставить перед собой цель, то соответствующую услугу можно найти и на просторах любой страны. Только вот такой способ не поможет вам сильно похудеть за короткий промежуток времени.
Пользователи таких услуг отмечали, что в среднем для похудения на 10 кг им требовалось около 2 лет непрерывного посещения специалиста. Так что не стоит соглашаться на волшебные процедуры, если ваша цель - скинуть вес в короткий срок, такой вариант явно не для вас.
Итак, все способы хороши, но 10 кг за две недели вы навряд ли сбросите — это слишком непростая задача. Поставьте перед собой цель скинуть вес в чуть более длительный период, тогда вы явно добьетесь результата.