Как похудеть без спорта? Три важных шага

Многие люди хотят похудеть, и причин для этого много: выглядеть стройнее, привлекать больше внимания со стороны противоположного пола или даже избавиться от мучительного избыточного веса. Вне всяких сомнений, как только мы слышим слово «похудеть», сразу же представляем себе тяжелые физические упражнения.

Но возможно ли похудеть без спорта? В этой расскажем о трех важных шагах на пути к достижению цели.

Настраиваем режим питания

Если вы собираетесь худеть без спорта, то лучше есть часто, но по чуть-чуть. Многие специалисты утверждают, что есть можно абсолютно все, если человек полностью здоров. Многие читали в интернете историю девушки, которая похудела на 10 кг за месяц, питаясь исключительно вредной пищей. Но вот сможет ли каждый повторить ее эксперимент - неизвестно. Поэтому рассмотрим более доступные варианты.

Для начала нам будет нужно выстроить график вашего питания - туда будет входить и время приема пищи, и непосредственно сами продукты питания, и блюда, которые можно из них приготовить (а также технология их приготовления). Такие планы питания легко найти на специальных сайтах: этот вариант подойдет вам, если вы умеете готовить, и у вас есть на это время и силы. Если желание готовить что-то самостоятельно отсутствует, то можно заказать готовую «правильную» пищу. Доставит парень с большой сумкой еду, уже разложенную по коробочкам – так удобно брать с собой и на работу, и в дорогу. Хватать такой провизии будет на всю неделю. Компаний, что занимаются такого рода услугами, тоже достаточно, найти оптимальное для себя предложение сможет каждый.

Заводим дневник для заметок

Когда все изменения в весе разложены по полочкам и записаны в специальную книжку, то очень удобно и быстро можно отследить результаты, а также проанализировать ситуацию, чтобы понять, что надо изменять в своих действиях, если вес не уменьшается. По той же причине рекомендуют заводить, к примеру, дневник с финансовыми расходами - у вас под рукой всегда будет сводка всех действий, которая может очень сильно помочь в некоторых ситуациях.