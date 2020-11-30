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Как похудеть без спорта? Три важных шага
30 ноября 23:27
автор: Подгорный Лев

Как похудеть без спорта? Три важных шага

Быть стройнее, красивее, сильнее и привлекательней? Упорные тренировки помогут в этом. Но реально ли не делать никаких упражнений и похудеть без спорта?

Многие люди хотят похудеть, и причин для этого много: выглядеть стройнее, привлекать больше внимания со стороны противоположного пола или даже избавиться от мучительного избыточного веса. Вне всяких сомнений, как только мы слышим слово «похудеть», сразу же представляем себе тяжелые физические упражнения.

Но возможно ли похудеть без спорта? В этой расскажем о трех важных шагах на пути к достижению цели.

Настраиваем режим питания

Если вы собираетесь худеть без спорта, то лучше есть часто, но по чуть-чуть. Многие специалисты утверждают, что есть можно абсолютно все, если человек полностью здоров. Многие читали в интернете историю девушки, которая похудела на 10 кг за месяц, питаясь исключительно вредной пищей. Но вот сможет ли каждый повторить ее эксперимент - неизвестно. Поэтому рассмотрим более доступные варианты.

Для начала нам будет нужно выстроить график вашего питания - туда будет входить и время приема пищи, и непосредственно сами продукты питания, и блюда, которые можно из них приготовить (а также технология их приготовления). Такие планы питания легко найти на специальных сайтах: этот вариант подойдет вам, если вы умеете готовить, и у вас есть на это время и силы. Если желание готовить что-то самостоятельно отсутствует, то можно заказать готовую «правильную» пищу. Доставит парень с большой сумкой еду, уже разложенную по коробочкам – так удобно брать с собой и на работу, и в дорогу. Хватать такой провизии будет на всю неделю. Компаний, что занимаются такого рода услугами, тоже достаточно, найти оптимальное для себя предложение сможет каждый.

Заводим дневник для заметок

Когда все изменения в весе разложены по полочкам и записаны в специальную книжку, то очень удобно и быстро можно отследить результаты, а также проанализировать ситуацию, чтобы понять, что надо изменять в своих действиях, если вес не уменьшается. По той же причине рекомендуют заводить, к примеру, дневник с финансовыми расходами - у вас под рукой всегда будет сводка всех действий, которая может очень сильно помочь в некоторых ситуациях.

Можно завести дневник и в электронном виде. Вариантов здесь тоже масса: от простых бесплатных сайтов до платных мобильных приложений, которые будут даже давать полезные советы в процессе вашего похудения. У электронных дневников есть неоспоримое преимущество — это графики, которые будут моделироваться автоматически. С помощью графиков еще проще отслеживать прогресс (или его отсутствие). В бумажной версии вам бы пришлось вручную рисовать все диаграммы, а это не может получиться правильно.

Заносить в дневник любого формата можно самую разную информацию: ваш текущий вес, его изменения за прошедший день, суточную амплитуду изменений и прочее.

Обеспечиваем крепкий сон

Сон продолжительностью 6-8 часов просто необходим для того, чтобы ваш организм успевал восстановиться. Если спать меньше, то результата, скорее всего, не будет. За меньший промежуток времени тело просто не успевает полностью “переработать” прошедший день.

Обратите также внимание и на то, в каких позах вы спите, как укрываетесь одеялом и прочие нюансы, которые казались неважными до этого момента. Все это также влияет на то, насколько полезной будет ваша ночь.

Главное - ваше тело должно быть в тепле, а спине и прочим мышцам комфортно. Так что сон тоже влияет на то, как быстро вы сможете сбросить желаемый вес - этим пунктом в нашем списке лучше не пренебрегать.

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