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Как правильно питаться, чтобы убрать живот? Простые секреты для похудения
30 ноября 23:30
автор: Подгорный Лев

Как правильно питаться, чтобы убрать живот? Простые секреты для похудения

Большой живот - помеха во многом. Расскажем о простых секретах про питание, которые помогут убрать непорядок в виде большого пуза.

Действительно, большой живот не доставляет особой радости никому: это и дискомфорт, и стеснение перед окружающими, и причина многих заболеваний. Причем стоит понимать, что даже сброшенные 10 кг могут не так сильно отразиться на размерах вашего живота. Но есть несколько способов правильного питания, которые помогут со временем убрать лишний вес и нежелательные формы в передней части вашего тела.

Меньше специй в пище

Весьма очевидно, что сладкое вредно для вашего организма, как и соленое или перченое. Но признайтесь честно, вы ведь иногда думаете, как бы съесть кусочек тортика? И, наверное, одним кусочком дело не заканчивается. Так что мы лишний раз напомним о том, что такой еды лучше избегать. Если прожить совсем без сладкого - казнь для вас, то ограничитесь одним днем в неделю, когда вы будете есть тортики и пироженки. Лучше, чтобы это был какой-то один и тот же день на каждой неделе. Но только это не означает, что в этот день можно с утра до вечера есть исключительно сладкое. Никак нет! Но чуть-чуть побаловать себя можно, хотя в идеале лучше избегать и этого.

В обыкновенную пищу, которую готовите себе каждый день, старайтесь добавлять меньше специй: не надо лишней соли или перца. Ничем хорошим для вашего живота это не закончится. Хрен, горчица или майонез с кетчупом - тоже ваши враги. Они лишь прибавляют лишние формы и вредят здоровью. К примеру, съев тарелку жареной картошки с кетчупом, картошка переварится в вашем желудке через три часа, а вот кетчуп - только через 6, и это в лучшем случае.

Следите за временем приема пищи

Понятное дело, что иногда работа заканчивается слишком поздно, так что ни о каких «еда строго до шести вечера» и речи идти не может. Но плотно есть (неважно что) за 10 минут до того, как отправиться спать - отнюдь не лучшая идея. Стоит учесть, что минимальный срок, который должен пройти между последним приемом пищи и сном - 3 часа. В противных случаях пища не успевает перевариться, и наутро вы сможете проснуться с сюрпризом в виде дополнительных двух килограммов к вашему весу.

С утра должно пройти как минимум 30 минут после вашего подъема с кровати - желудок просыпается чуть дольше, чем остальные части тела. В это время можете сделать зарядку или гимнастику - тоже помогает для похудения.

Некоторые напитки - тоже еда

Всем известно, что сладкая газировка ничего полезного не приносит. Но сейчас речь идет о других напитках: о кефире, молоке или чае. Для вас это может быть удивительным, но да, чай на ночь глядя - вредно. К тому же чай обычно идет вместе с бубликами или печеньками (так действительно лучше), но вот ничего хорошего в этом нет. Молоко с медом в постели? Да вы что! Так никогда не похудеете. Кефир тоже является полноценным блюдом, так что и его лучше пить за три часа до сна. Да, все вышеперечисленные блюда нельзя отнести к категории вредных, но они тоже могут отозваться в виде лишних килограммов с утра.

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