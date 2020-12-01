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Коврик для занятий физкультурой: зачем он?
01 декабря 22:48
автор: Подгорный Лев

Коврик для занятий физкультурой: зачем он?

Большинство из нас занимается спортом. Каждый - в разных условиях. Но везде нужен коврик для занятий. А вы знаете, с какой целью?

Одни занимаются спортом дома, другие ходят в спортзал, кто-то любит природу и делает физические упражнения на улице. Но всех этих людей объединяет одно: им всем нужен коврик для занятий.

В спортивном зале, как и на улице, это легко объясняется вопросами личной гигиены, но вот зачем коврик нужен дома? Помимо того, что вам не придется чистить пол после своих занятий, существует еще много других причин, по которым все же лучше приобрести коврик, даже если вы занимаетесь дома.

Снижение травм и увечий

Наверное, не каждый человек мог предположить такое, но спортивный коврик действительно является способом снижения потенциальных травм, которые вы можете получить в процессе занятий. Спасет он вас и в самых простых ситуациях, вроде неудачного падения на коленку (можно и разбить ее, если сильно упасть), и в более трудных ситуациях. К примеру, ковер может защитить от растяжений мышц и мышечных связок, если ваша нога заскользила по поверхности и перестала вас слушаться. Не было бы ковра, вы просто бы упали животом, нанеся себя ушибы. Но коврик предотвращает такие ситуации.

Дополнительная защита от плоскостопия

Это может быть открытием для некоторых, но коврик действительно защищает от развития плоскостопия. Если заниматься босыми ногами на плоском полу, то это может деформировать стопу ноги. По этой причине во всех тренажерных залах пол всегда делается из специального покрытия, которое, конечно, нельзя применить в домашних условиях.

Для людей, у которых плоскостопие уже развито, ковер поможет не усугублять ситуацию, но вот и ноги тоже не вылечит.

Забота о соседях

Вам явно не нравится, когда рано утром у вас над головой прыгает какой-то слон. Вот и вашим соседям скорее не понравятся ваше тренировки, так что для смягчения ударов об поверхность пола квартиры лучше подложить ковер. К тому же, коврик может быть стильной частью дизайна вашей квартиры.

Есть и более серьезный нюанс: страдают от слоновьих прыжков не столько соседи, сколько перекрытия в доме, особенно, сели дом старый. Лучше не рисковать и не прыгать в своей квартире вообще, но если этого не избежать, то коврик поможет чуть смягчить удары об пол и не будет столь сильно отдавать инерцию от прыжков разных слоников. К сожалению, случаи, когда из-за таких физических упражнений обваливались дома уже известны, так что в Книгу рекордов Гиннесса вы уже не войдете, но и повторять такие эксперименты лучше не стоит (мало ли что произойдет).

Напоследок хотим отметить, что ковер - просто лучший напарник при выполнении любых физических упражнений: и поддержит, и от травм защитит, и от несчастья спасет. Ковер для спорта не стоит слишком дорого, купить его можно в любом магазине спорттоваров.

Ходя в спортивный зал или делая упражнения на улице, лучше тоже брать свой ковер с собой. Это поможет вам в выполнении упражнений, где лучше иметь дополнительную подстраховку или просто лишний раз стоит подумать о своей безопасности.

Ковриков для занятий спортом огромное множество – от дорогих до копеечных. Придет время – поговорим подробнее о том, как и по какому принципу коврик выбирать.

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