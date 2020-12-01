Коврик для занятий физкультурой: зачем он?

Одни занимаются спортом дома, другие ходят в спортзал, кто-то любит природу и делает физические упражнения на улице. Но всех этих людей объединяет одно: им всем нужен коврик для занятий.

В спортивном зале, как и на улице, это легко объясняется вопросами личной гигиены, но вот зачем коврик нужен дома? Помимо того, что вам не придется чистить пол после своих занятий, существует еще много других причин, по которым все же лучше приобрести коврик, даже если вы занимаетесь дома.

Снижение травм и увечий

Наверное, не каждый человек мог предположить такое, но спортивный коврик действительно является способом снижения потенциальных травм, которые вы можете получить в процессе занятий. Спасет он вас и в самых простых ситуациях, вроде неудачного падения на коленку (можно и разбить ее, если сильно упасть), и в более трудных ситуациях. К примеру, ковер может защитить от растяжений мышц и мышечных связок, если ваша нога заскользила по поверхности и перестала вас слушаться. Не было бы ковра, вы просто бы упали животом, нанеся себя ушибы. Но коврик предотвращает такие ситуации.

Дополнительная защита от плоскостопия

Это может быть открытием для некоторых, но коврик действительно защищает от развития плоскостопия. Если заниматься босыми ногами на плоском полу, то это может деформировать стопу ноги. По этой причине во всех тренажерных залах пол всегда делается из специального покрытия, которое, конечно, нельзя применить в домашних условиях.

Для людей, у которых плоскостопие уже развито, ковер поможет не усугублять ситуацию, но вот и ноги тоже не вылечит.