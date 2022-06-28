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Анатолий Пегов избран президентом Федерации бобслея России

Конференция ознаменовалась скандалом
28 июня 2022 18:00
автор: Александр Шульгин

Анатолий Пегов избран на пост главы Федерации бобслея России.

«Надеюсь на четкую и подготовленную работу в ближайшее время. Нам нужно многое осуществить и добиться результата. Главная наша цель - быть единой командой, бороться за самые высшие достижения. Нам нужны первые места, а не призовые. Только так у нас все получится», - приводит слова новоиспеченного главы организации «РИА Новости».

Добавим, что Пегов сменил на этом посту Елену Аникину.

Также одним из кандидатов на должность был прославленный саночник Альберт Демченко, который бойкотировал участие в конференции, мотивируя свое решение тем, что ее проведение нелегитимно.

источник: «РИА Новости»
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