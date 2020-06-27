Спартак чуть прибавил в скорости в последние минуты.
Добрый день! "Советский спорт" приглашает вас для совместного просмотра очередного матча российской Премьер-лиги. Столичный "Спартак" принимает на своем поле "Уфу. Ведущий трансляции - Александр Федоровский.
Две минуты добавлено к первой половине встречи.
Табидзе проигрывал позицию Зобнину и включил локти - желтая карточка теперь уже игроку гостей.
Маслов врезался в Агаларова - первая карточка в составе Спартака сегодня.
Урунов показывает, что получил локтем по ребрам. Если это тот повтор, что мы сейчас видели, то это не более чем забавно.
Могло быть интересно, ну а кстати не офсайд ли был тут? Крал бросил вперед Ларссона, тот сместился справа в центр, но удар заблокировал Пуцко.
Гапонов решается на удар издали и в этот момент становится самым бьющим игроком Спартака в матче на текущий момент.
Ошибка в середине поля и тут же Ещенко играет низом вперед в направлении Ларссона - перехвачено.
Ух ты, как круто сыграл пяткой Ларссон на Зобнина, а вот передача низом была в исполнении капитана так себе. Вообще, Спартак в штрафной, да и на подступах, довольно хаотично выглядит.
Спартак немного пошумел в штрафной. По прострелам Бакаев победил Рассказова, а почему же Понсе и Ларссон не среагировали на второй прострел - непонятно.
Игра возобновилась.
Опасно! После высокой подачи справа Урунов с близкого расстояния неточно пробил головой. Перерыв на воду.
Ещенко аккуратно укладывает на газон Урунова. Еще 2-3 такого рода фолов и будет карточка у защитника Спартака.
Разыграли быстро угловой, последовала подача и с близкого расстояния мяч прилетел Жиго точно... в живот.
Теперь уже Спартак зарабатывает корнер слева.
Да, очень крутой заброс глубоко присевшего в оборону Бакаева вперед на Ларссона, но вдвоем против одного разобрались.
Крал нарушает правила против Агаларова на половине поля Уфы. Устное предупреждение от Безбородова.
Уфа зарабатывает угловой слева. Зобнин и Ларссон снимают верхние мячи в своей штрафной.
Подача со стандарта Ларссона, попытка скидки от Жиго на линию вратарской – гости справляются уверенно.
Первая карточка в матче – Недельчару на левом фланге атаки Спартака сбивает Бакаева.
Пуцко головой выносит мяч в аут после заброса Жиго в направлении Понсе. Повторная попытка также не проходит, но уже в сторону Зобнина.
Чуть шальная атака Спартака, которую начал Крал, завершил несильным ударом с правой Ларссон. Не его нога.
Понсе наносит эффектный, но чуть неточный удар с правой ноги из пределов штрафной. Беленов все контролировал.
Первый удар в сторону ворот наносит Гапонов. Этот игрок очень любит забивать за Спартак на сборах (в Австрии ЦСКА, в Катаре Локомотиву).
Зобнин внезапно делает передачу Бакаеву в спину и это завершается аутом в пользу гостей.
Спартак забрал мяч, а Уфа в полном составе на своей половине. Пока без скорости. В Москве, к слову, очень жарко.
Крал несколько метров протащил мяч вперед, но перед самой штрафной утратил контроль над владением.
После подачи справа Йокич не добирается до верхового мяча, а в ответной атаке неплохо взаимодействуют Понсе и Ларссон.
На первых секундах на ровном месте падает Жиго, но быстрая атака Уфы не вышла опасной.
Игра началась!
Владислав Безбородов - главный арбитр встречи сегодня.
Команды приглашаются на поле.
Обе команды одержали победы в первом туре после рестарта чемпионата. "Спартак" смазал концовку матча в Туле, но три очка завоевал, а "Уфа", несмотря на положительную реакцию на Ковид у одного из своих игроков, а именно Андерса Вомбергара, сумела переиграть "Тамбов".