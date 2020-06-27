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Матч Центр вчера сегодня завтра

Россия - Премьер-Лига. Тур: 24

27 июня 2020, Суббота. 16:30 МСК1-й тайм, 45+1'
Спартак М
0 : 0
Уфа

Составы команд

  • 98. Максименко (вр)
  • 38. Ещенко
  • 92. Рассказов
  • 39. Маслов
  • 2. Жиго
  • 56. Гапонов
  • 47. Зобнин (к)
  • 10. Бакаев
  • 33. Крал
  • 19. Понсе
  • 23. Ларссон
  • 31. Беленов (вр)
  • 33. Сухов
  • 15. Пуцко
  • 55. Табидзе
  • 5. Йокич (к)
  • 27. Неделчару
  • 74. Фомин
  • 8. Карп
  • 6. Урунов
  • 99. Козлов
  • 19. Агаларов
    • Текстовая трансляция
  • Спартак чуть прибавил в скорости в последние минуты.
  • Добрый день! "Советский спорт" приглашает вас для совместного просмотра очередного матча российской Премьер-лиги. Столичный "Спартак" принимает на своем поле "Уфу. Ведущий трансляции - Александр Федоровский.
  • Две минуты добавлено к первой половине встречи.
  • Табидзе проигрывал позицию Зобнину и включил локти - желтая карточка теперь уже игроку гостей.
  • Маслов врезался в Агаларова - первая карточка в составе Спартака сегодня.
  • Урунов показывает, что получил локтем по ребрам. Если это тот повтор, что мы сейчас видели, то это не более чем забавно.
  • Могло быть интересно, ну а кстати не офсайд ли был тут? Крал бросил вперед Ларссона, тот сместился справа в центр, но удар заблокировал Пуцко.
  • Гапонов решается на удар издали и в этот момент становится самым бьющим игроком Спартака в матче на текущий момент.
  • Ошибка в середине поля и тут же Ещенко играет низом вперед в направлении Ларссона - перехвачено.
  • Ух ты, как круто сыграл пяткой Ларссон на Зобнина, а вот передача низом была в исполнении капитана так себе. Вообще, Спартак в штрафной, да и на подступах, довольно хаотично выглядит.
  • Спартак немного пошумел в штрафной. По прострелам Бакаев победил Рассказова, а почему же Понсе и Ларссон не среагировали на второй прострел - непонятно.
  • Игра возобновилась.
  • Опасно! После высокой подачи справа Урунов с близкого расстояния неточно пробил головой. Перерыв на воду.
  • Ещенко аккуратно укладывает на газон Урунова. Еще 2-3 такого рода фолов и будет карточка у защитника Спартака.
  • Разыграли быстро угловой, последовала подача и с близкого расстояния мяч прилетел Жиго точно... в живот.
  • Теперь уже Спартак зарабатывает корнер слева.
  • Да, очень крутой заброс глубоко присевшего в оборону Бакаева вперед на Ларссона, но вдвоем против одного разобрались.
  • Крал нарушает правила против Агаларова на половине поля Уфы. Устное предупреждение от Безбородова.
  • Уфа зарабатывает угловой слева. Зобнин и Ларссон снимают верхние мячи в своей штрафной.
  • Подача со стандарта Ларссона, попытка скидки от Жиго на линию вратарской – гости справляются уверенно.
  • Первая карточка в матче – Недельчару на левом фланге атаки Спартака сбивает Бакаева.
  • Пуцко головой выносит мяч в аут после заброса Жиго в направлении Понсе. Повторная попытка также не проходит, но уже в сторону Зобнина.
  • Чуть шальная атака Спартака, которую начал Крал, завершил несильным ударом с правой Ларссон. Не его нога.
  • Понсе наносит эффектный, но чуть неточный удар с правой ноги из пределов штрафной. Беленов все контролировал.
  • Первый удар в сторону ворот наносит Гапонов. Этот игрок очень любит забивать за Спартак на сборах (в Австрии ЦСКА, в Катаре Локомотиву).
  • Зобнин внезапно делает передачу Бакаеву в спину и это завершается аутом в пользу гостей.
  • Спартак забрал мяч, а Уфа в полном составе на своей половине. Пока без скорости. В Москве, к слову, очень жарко.
  • Крал несколько метров протащил мяч вперед, но перед самой штрафной утратил контроль над владением.
  • После подачи справа Йокич не добирается до верхового мяча, а в ответной атаке неплохо взаимодействуют Понсе и Ларссон.
  • На первых секундах на ровном месте падает Жиго, но быстрая атака Уфы не вышла опасной.
  • Игра началась!
  • Владислав Безбородов - главный арбитр встречи сегодня.
  • Команды приглашаются на поле.
  • Обе команды одержали победы в первом туре после рестарта чемпионата. "Спартак" смазал концовку матча в Туле, но три очка завоевал, а "Уфа", несмотря на положительную реакцию на Ковид у одного из своих игроков, а именно Андерса Вомбергара, сумела переиграть "Тамбов".
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