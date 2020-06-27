Текстовая трансляция

14 Спартак чуть прибавил в скорости в последние минуты. Добрый день! "Советский спорт" приглашает вас для совместного просмотра очередного матча российской Премьер-лиги. Столичный "Спартак" принимает на своем поле "Уфу. Ведущий трансляции - Александр Федоровский. 45+1 Две минуты добавлено к первой половине встречи. 44 Табидзе проигрывал позицию Зобнину и включил локти - желтая карточка теперь уже игроку гостей. 43 Маслов врезался в Агаларова - первая карточка в составе Спартака сегодня. 41 Урунов показывает, что получил локтем по ребрам. Если это тот повтор, что мы сейчас видели, то это не более чем забавно. 39 Могло быть интересно, ну а кстати не офсайд ли был тут? Крал бросил вперед Ларссона, тот сместился справа в центр, но удар заблокировал Пуцко. 38 Гапонов решается на удар издали и в этот момент становится самым бьющим игроком Спартака в матче на текущий момент. 36 Ошибка в середине поля и тут же Ещенко играет низом вперед в направлении Ларссона - перехвачено. 34 Ух ты, как круто сыграл пяткой Ларссон на Зобнина, а вот передача низом была в исполнении капитана так себе. Вообще, Спартак в штрафной, да и на подступах, довольно хаотично выглядит. 32 Спартак немного пошумел в штрафной. По прострелам Бакаев победил Рассказова, а почему же Понсе и Ларссон не среагировали на второй прострел - непонятно. 31 Игра возобновилась. 29 Опасно! После высокой подачи справа Урунов с близкого расстояния неточно пробил головой. Перерыв на воду. 28 Ещенко аккуратно укладывает на газон Урунова. Еще 2-3 такого рода фолов и будет карточка у защитника Спартака. 27 Разыграли быстро угловой, последовала подача и с близкого расстояния мяч прилетел Жиго точно... в живот. 26 Теперь уже Спартак зарабатывает корнер слева. 25 Да, очень крутой заброс глубоко присевшего в оборону Бакаева вперед на Ларссона, но вдвоем против одного разобрались. 23 Крал нарушает правила против Агаларова на половине поля Уфы. Устное предупреждение от Безбородова. 21 Уфа зарабатывает угловой слева. Зобнин и Ларссон снимают верхние мячи в своей штрафной. 18 Подача со стандарта Ларссона, попытка скидки от Жиго на линию вратарской – гости справляются уверенно. 16 Первая карточка в матче – Недельчару на левом фланге атаки Спартака сбивает Бакаева. 10 Пуцко головой выносит мяч в аут после заброса Жиго в направлении Понсе. Повторная попытка также не проходит, но уже в сторону Зобнина. 12 Чуть шальная атака Спартака, которую начал Крал, завершил несильным ударом с правой Ларссон. Не его нога. 9 Понсе наносит эффектный, но чуть неточный удар с правой ноги из пределов штрафной. Беленов все контролировал. 8 Первый удар в сторону ворот наносит Гапонов. Этот игрок очень любит забивать за Спартак на сборах (в Австрии ЦСКА, в Катаре Локомотиву). 6 Зобнин внезапно делает передачу Бакаеву в спину и это завершается аутом в пользу гостей. 5 Спартак забрал мяч, а Уфа в полном составе на своей половине. Пока без скорости. В Москве, к слову, очень жарко. 4 Крал несколько метров протащил мяч вперед, но перед самой штрафной утратил контроль над владением. 3 После подачи справа Йокич не добирается до верхового мяча, а в ответной атаке неплохо взаимодействуют Понсе и Ларссон. 2 На первых секундах на ровном месте падает Жиго, но быстрая атака Уфы не вышла опасной. 1 Игра началась! Владислав Безбородов - главный арбитр встречи сегодня. Команды приглашаются на поле. Обе команды одержали победы в первом туре после рестарта чемпионата. "Спартак" смазал концовку матча в Туле, но три очка завоевал, а "Уфа", несмотря на положительную реакцию на Ковид у одного из своих игроков, а именно Андерса Вомбергара, сумела переиграть "Тамбов".