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Матч Центр вчера сегодня завтра

Россия - Премьер-Лига. Тур: 25

30 июня 2020, Вторник. 20:30 МСК2-й тайм, 50'
ЦСКА
1 : 0
Спартак М

Составы команд

  • 35. Акинфеев (вр) (к)
  • 42. Щенников
  • 2. Фернандес
  • 78. Дивеев
  • 23. Магнуссон
  • 14. Набабкин
  • 20. Кучаев
  • 98. Обляков
  • 87. Марадишвили
  • 8. Влашич
  • 9. Чалов
  • 98. Максименко (вр)
  • 14. Джикия (к)
  • 92. Рассказов
  • 39. Маслов
  • 2. Жиго
  • 6. Айртон
  • 47. Зобнин
  • 10. Бакаев
  • 54. Умяров
  • 77. Соболев
  • 19. Понсе
    • Текстовая трансляция
  • В воздухе запахло голом! Сначала Обляков пробивает точно в девять, но тащит из верхнего угла Максименко.
  • Команды приглашаются на поле.

  • Добрый вечер! «Советский спорт» приглашает вас на столичное дерби. На ВЭБ Арене сыграют ЦСКА и «Спартак». Начало трансляции в 20:30, ведущий - Александр Федоровский.
  • Зобнин и Рассказов проводят активную акцию справа и зарабатывают угловой.
  • Набабкин получает предупреждение за удар сзади по ногам Соболева.
  • Это класс. Новый рекорд, а может быть просто рекорд - Доменико Тедеско получает карточку. Пятую в сезоне.
  • Рассказов с приличного расстояния решает запустить мяч точно в руки Акинфеева.
  • Зобнин снова против Магнуссона в штрафной и снова подгибает ноги Роман от малейшего касания противника.
  • Началась вторая половина встречи! Что там с заменами? Вроде бы пока не видать.

  • Быстро разыграли угловой Зобнин и Бакаев, удар второго заблокировал Фернандес. Перерыв.
  • Бакаев почти незаметен в первом тайме - сейчас он с левого фланга загружает мяч точно в руки Акинфеева.
  • Вносим поправку: предупреждение получил не Щенников, а Кучаев.
  • Щенников получает предупреждение за толчок в спину.
  • Бакаев в борьбу делает передачу на Айртона, тот вынужден отступать назад и фолить.
  • Желтая карточка показана Федору Чалову за фол против Джикии.
  • Айртон стартовал на всех парах в сторону штрафной и тут же радостно шлепнулся на газон - вялый контакт от Марадишвили - серьезный повод для того, чтобы подгибать ноги.
  • Зобнин справа догоняет мяч, пытается обыграться с Умяровым, но получается так себе.
  • Жиго получает карточку за грубый подкат против Чалова.
  • Это было очень круто! ЦСКА уже три раза за тайм пробрасывает мяч между ног игрокам Спартака. Особенно лютует Фернандес, а в роли пострадавших Жиго и Айртон.
  • Жиго бросает мяч вперед в направлении Соболева - Акинфеев играет на выходе спокойно.
  • В центре поля завозился с мячом Зобнин, Влашич почти уже этот самый мяч отобрал и в последний момент Зобнин решил упасть. Судья поверил.
  • Слева несется вперед Айртон, его преследует Набабкин и идеально играет в подкате.

  • И вот с третьей попытки заходит! Влашич плотно, но неопасно вроде бы пробил из-за пределов штрафной, а Максименко пропускает в ближний угол. Грубая ошибка вратаря Спартака.
  • Буквально тут же Магнуссон пробивает опасно головой после подачи углового справа! Промах.
  • Обляков справа, Влашич слева и в итоге Никола что есть силы дунул выше ворот.

  • Вот это уже серьезнее! Маслов за майку схватил Чалова совсем недалеко от линии штрафной.
  • До ворот далековато, но судя по всему Джикия собирается бить.
  • Неплохой удар наносит капитан Спартака, но похоже, что капитан ЦСКА все контролировал.
  • Достается Бакаеву и Соболеву - в первом случае фола нет, а вот против нападающего нарушение зафиксировано.
  • Дивеев лежит в штрафной Спартака - так и не понял я от кого и куда ему досталось.
  • Маслов снимает верховой мяч после подачи Фернандеса справа - угловой.
  • Перевод Зобнина на Айртона получается не очень удобным и в итоге бразилец фолит на Фернандесе.
  • ЦСКА отвечает промахом Влашича из-за пределов штрафной.
  • Грубо ошибается перед штрафной Дивеев, Понсе освобождает путь на ворота для Соболева, но тот путается в собственных ногах.
  • Понсе пробивает в падении из пределов штрафной после передачи Умярова! Неточно.
  • Мяч мечется между игроками перед штрафной ЦСКА и в конечном счете попадает в руку Понсе.
  • Обляков неточно забрасывает мяч в направлении Чалова, а чуть ранее арбитр не фиксирует фола на Понсе со стороны Набабкина. Скорее всего потому, что фола не было.
  • Да, на повторе отлично видно, что Магнуссон не делал движения ногой - Зобнин упал живописно, но сам.
  • Зобнин падает в штрафной ЦСКА после столкновения с Магнуссоном. Идет просмотр эпизода, но думаю, что скорее нет, чем да.
  • Когда ЦСКА получает мяч он совсем не форсирует продвижение вперед.
  • Магнуссон слева делает прекрасный кросс, но точно в руки Максименко.
  • Маслов под прессингом Марадишвили догоняет мяч у лицевой и отправляет его в аут.
  • Началось все с активных действий Зобнина справа при поддержке Умярова.
  • Опасно! Первый же подход Спартака едва не завершается взятием ворот. Бакаев пробивал с линии штрафной и мяч потрепал сетку с внешней стороны.
  • И сразу же главное событие первых секунд - мяч сдутый. Магнуссон подтверждает.

  • Игра началась!
  • Фернандес и Дивеев "висят" на карточках перед этой встречей, у Спартака в этом статусе находятся Бакаев и Соболев.
  • Алексей Еськов из Москвы - главный арбитр встречи сегодня. Судья ВАР - Сергей Карасев.

  • В «Спартаке» возвращаются в старт Джикия и Айртон. Дисквалифицирован Алекс Крал - вместо него появляется Умяров, а в атаке Доменико Тедеско отдал предпочтение Соболеву вместо Ларссона, который, как и Гапонов, начнет игру на скамейке запасных.

  • Есть изменения в составах по сравнению с последним туром. У ЦСКА с первых минут на поле Кучаев, из-за дисквалификации пропускает игру Бийол, в свою очередь свою дисквалификацию отбыл Карпов, но сегодня он в запасе.
  • Обе команды по-разному вернулись в турнир. "Спартак" выиграл в Туле, но не сумел дома взломать оборону "Уфы", а ЦСКА смог заработать всего один балл из шести в противостоянии с "Зенитом" и "Динамо".
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