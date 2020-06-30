Добрый вечер! «Советский спорт» приглашает вас на столичное дерби. На ВЭБ Арене сыграют ЦСКА и «Спартак». Начало трансляции в 20:30, ведущий - Александр Федоровский.
Быстро разыграли угловой Зобнин и Бакаев, удар второго заблокировал Фернандес. Перерыв.
И вот с третьей попытки заходит! Влашич плотно, но неопасно вроде бы пробил из-за пределов штрафной, а Максименко пропускает в ближний угол. Грубая ошибка вратаря Спартака.
Вот это уже серьезнее! Маслов за майку схватил Чалова совсем недалеко от линии штрафной.
Игра началась!
В «Спартаке» возвращаются в старт Джикия и Айртон. Дисквалифицирован Алекс Крал - вместо него появляется Умяров, а в атаке Доменико Тедеско отдал предпочтение Соболеву вместо Ларссона, который, как и Гапонов, начнет игру на скамейке запасных.
Есть изменения в составах по сравнению с последним туром. У ЦСКА с первых минут на поле Кучаев, из-за дисквалификации пропускает игру Бийол, в свою очередь свою дисквалификацию отбыл Карпов, но сегодня он в запасе.