Текстовая трансляция

1 Игра началась! 45 Закончен первый тайм. 44 Справились гости, а сейчас ЦСКА негодует на предмет игры "прямой ногой", но арбитр не останавливает встречу. 42 Штрафной на половине поля ЦСКА справа. 40 Признаться, я был уверен, что будет пробивать Влашич, но исполнил Обляков и сделал это неудачно. 38 Опаснейший штрафной для ЦСКА зарабатывает Сигурдссон! 35 Ахмат вдруг быстро начал двигать мяч перед штрафной, а как только последовала передача на обострение на месте оказался Дивеев. 33 Пока игра у нас такая: не быстрая, но и не медленная, не скучная, но и не веселая. 31 Обляков чуть опаздывает в отборе и нарушает правила в середине поля. 29 Марадишвили получает предупреждение за фол на Раванелли. 27 Первый настоящий момент в матче у ЦСКА! Влашич катит в штрафную на Чалова, оставление для Кучева и не очень сильно, но под перекладину удар! Вратарь переводит на угловой. 23 Попытка приблизиться к штрафной ЦСКА завершается ударом по центром и блоком от Дивеева. 20 Почти половина тайма позади. Минимальное количество значимых процессов на поле. Но мы не торопимся. 18 Игровое столкновение Понсе и Набабкина в середине поля - не сразу, но в конечном счете поднимаются оба. 17 Кучаев в простой ситуации пропускает мяч под подошвой - аут в пользу хозяев. 15 Ахмат прихватил сейчас владение, но пока продвижение вперед дается им непросто, а ЦСКА перешел на длинные передачи вперед. 11 Относительно спокойное начало встречи без явного территориального преимущества. 13 Диагональ налево получается слишком сильной - там спокойно действует Кучаев. 9 Неточный удар уже из-за пределов штрафной, а до того стоит отметить невысокого Влашича, который помог своим при борьбе за верховой мяч. 8 Дивеев оказался под прессингом и теперь будет угловой у ворот гостей. 6 Легкий мяч для Акинфеева после подачи справа. 5 Опасно! До удара не доходит дело, но центру обороны Ахмата пришлось пошуршать, чтобы успокоить обстановку в штрафной. 4 Угловой возле ворот Ахмата справа. 2 С небольшой задержкой мы получили картинку, но теперь все в порядке.