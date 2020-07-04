Составы команд16. Городов (вр)
13. Гиголаев
15. Семенов
3. Ненахов
4. Анхель Ромеро
20. Нижич
19. Иванов
21. Роши
14. Раванелли
11. Исмаэл Силва
18. Понсе35. Акинфеев (вр)
42. Щенников
78. Дивеев
23. Магнуссон
14. Набабкин
20. Кучаев
98. Обляков
87. Марадишвили
8. Влашич
17. Сигурдссон
9. Чалов
Текстовая трансляция
Игра началась!
Закончен первый тайм.
Справились гости, а сейчас ЦСКА негодует на предмет игры "прямой ногой", но арбитр не останавливает встречу.
Штрафной на половине поля ЦСКА справа.
Признаться, я был уверен, что будет пробивать Влашич, но исполнил Обляков и сделал это неудачно.
Опаснейший штрафной для ЦСКА зарабатывает Сигурдссон!
Ахмат вдруг быстро начал двигать мяч перед штрафной, а как только последовала передача на обострение на месте оказался Дивеев.
Пока игра у нас такая: не быстрая, но и не медленная, не скучная, но и не веселая.
Обляков чуть опаздывает в отборе и нарушает правила в середине поля.
Марадишвили получает предупреждение за фол на Раванелли.
Первый настоящий момент в матче у ЦСКА! Влашич катит в штрафную на Чалова, оставление для Кучева и не очень сильно, но под перекладину удар! Вратарь переводит на угловой.
Попытка приблизиться к штрафной ЦСКА завершается ударом по центром и блоком от Дивеева.
Почти половина тайма позади. Минимальное количество значимых процессов на поле. Но мы не торопимся.
Игровое столкновение Понсе и Набабкина в середине поля - не сразу, но в конечном счете поднимаются оба.
Кучаев в простой ситуации пропускает мяч под подошвой - аут в пользу хозяев.
Ахмат прихватил сейчас владение, но пока продвижение вперед дается им непросто, а ЦСКА перешел на длинные передачи вперед.
Относительно спокойное начало встречи без явного территориального преимущества.
Диагональ налево получается слишком сильной - там спокойно действует Кучаев.
Неточный удар уже из-за пределов штрафной, а до того стоит отметить невысокого Влашича, который помог своим при борьбе за верховой мяч.
Дивеев оказался под прессингом и теперь будет угловой у ворот гостей.
Легкий мяч для Акинфеева после подачи справа.
Опасно! До удара не доходит дело, но центру обороны Ахмата пришлось пошуршать, чтобы успокоить обстановку в штрафной.
Угловой возле ворот Ахмата справа.
С небольшой задержкой мы получили картинку, но теперь все в порядке.