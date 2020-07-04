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Матч Центр вчера сегодня завтра

Россия - Премьер-Лига. Тур: 26

04 июля 2020, Суббота. 20:30 МСКперерыв
Ахмат
0 : 0
ЦСКА

Составы команд

  • 16. Городов (вр)
  • 13. Гиголаев
  • 15. Семенов
  • 3. Ненахов
  • 4. Анхель Ромеро
  • 20. Нижич
  • 19. Иванов
  • 21. Роши
  • 14. Раванелли
  • 11. Исмаэл Силва
  • 18. Понсе
  • 35. Акинфеев (вр)
  • 42. Щенников
  • 78. Дивеев
  • 23. Магнуссон
  • 14. Набабкин
  • 20. Кучаев
  • 98. Обляков
  • 87. Марадишвили
  • 8. Влашич
  • 17. Сигурдссон
  • 9. Чалов
    • Текстовая трансляция
  • Игра началась!
  • Закончен первый тайм.
  • Справились гости, а сейчас ЦСКА негодует на предмет игры "прямой ногой", но арбитр не останавливает встречу.
  • Штрафной на половине поля ЦСКА справа.
  • Признаться, я был уверен, что будет пробивать Влашич, но исполнил Обляков и сделал это неудачно.
  • Опаснейший штрафной для ЦСКА зарабатывает Сигурдссон!
  • Ахмат вдруг быстро начал двигать мяч перед штрафной, а как только последовала передача на обострение на месте оказался Дивеев.
  • Пока игра у нас такая: не быстрая, но и не медленная, не скучная, но и не веселая.
  • Обляков чуть опаздывает в отборе и нарушает правила в середине поля.
  • Марадишвили получает предупреждение за фол на Раванелли.
  • Первый настоящий момент в матче у ЦСКА! Влашич катит в штрафную на Чалова, оставление для Кучева и не очень сильно, но под перекладину удар! Вратарь переводит на угловой.
  • Попытка приблизиться к штрафной ЦСКА завершается ударом по центром и блоком от Дивеева.
  • Почти половина тайма позади. Минимальное количество значимых процессов на поле. Но мы не торопимся.
  • Игровое столкновение Понсе и Набабкина в середине поля - не сразу, но в конечном счете поднимаются оба.
  • Кучаев в простой ситуации пропускает мяч под подошвой - аут в пользу хозяев.
  • Ахмат прихватил сейчас владение, но пока продвижение вперед дается им непросто, а ЦСКА перешел на длинные передачи вперед.
  • Относительно спокойное начало встречи без явного территориального преимущества.
  • Диагональ налево получается слишком сильной - там спокойно действует Кучаев.
  • Неточный удар уже из-за пределов штрафной, а до того стоит отметить невысокого Влашича, который помог своим при борьбе за верховой мяч.
  • Дивеев оказался под прессингом и теперь будет угловой у ворот гостей.
  • Легкий мяч для Акинфеева после подачи справа.
  • Опасно! До удара не доходит дело, но центру обороны Ахмата пришлось пошуршать, чтобы успокоить обстановку в штрафной.
  • Угловой возле ворот Ахмата справа.
  • С небольшой задержкой мы получили картинку, но теперь все в порядке.
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