Локомотив М

В любом случае сегодня решается многое, но не все. Окончательно ситуация будет запутана и все будет решаться в последнем туре в том случае, если сегодня ЦСКА одержит победу, а «Краснодар» в перенесенном матче с «Динамо» (он пройдет в воскресенье) не сможет взять три очка.