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Матч Центр вчера сегодня завтра

Россия - Премьер-Лига. Тур: 29

16 июля 2020, Четверг. 20:30 МСК1-й тайм, 30'
Локомотив М
0 : 0
ЦСКА

Составы команд

  • 1. Гильерме (вр)
  • 20. Игнатьев
  • 31. Рыбус
  • 14. Чорлука (к)
  • 27. Мурило
  • 6. Баринов
  • 59. Миранчук
  • 37. Магкеев
  • 7. Крыховяк
  • 23. Жоау Мариу
  • 19. Эдер
  • 35. Акинфеев (вр) (к)
  • 42. Щенников
  • 2. Фернандес
  • 78. Дивеев
  • 23. Магнуссон
  • 14. Набабкин
  • 10. Дзагоев
  • 98. Обляков
  • 87. Марадишвили
  • 8. Влашич
  • 9. Чалов
    • Текстовая трансляция

  • ГОЛ! Миранчук переигрывает Акинфеева и выводит свою команду вперед.
  • Да, пенальти в ворота ЦСКА.

  • Дивеев действительно не попал по мячу, а вот по ноге Эдера - вполне.

  • Эффектное падение Эдера в штрафной ЦСКА! Ждем решения системы ВАР.
  • Не без труда, но все-таки справился ЦСКА с этим подходом к своей штрафной. Мяч сейчас полетал немного по воздуху и все закончилось офсайдом Жоау Мариу.
  • Жоау Мариу смещается слева в центр и наносит плотный удар с правой ноги - заблокировано. Угловой.
  • Обляков здорово помог в обороне и перехватил передачу справа уже внутри штрафной площади.

  • И как по заказу! Тут же отвечает Локомотив обводящим ударом Миранчука! Отчаянный полет Акинфеева придал ужаса болельщикам ЦСКА, но мяч прошел мимо створа.

  • Мама мия! Вот это царь-пушка от Дивеева! Едва крестовину не сломал центральный защитник ЦСКА прямым ударом с правой ноги.
  • Первое предупреждение в матче. Магкеев зацепил Влашича и это штрафной.
  • Пока не очень заметен Марадишвили в составе ЦСКА. Сейчас он с правого фланга простреливал в сторону ворот - Гилерме на месте.
  • Минуло четверть часа. Ни разу нельзя назвать игру скучной. Да, почти все основательно перекрыто, но моменты возникают, а если бы все сложилось чуть иначе, то мы бы с вами уже увидели минимум два гола, причем курьезных.

  • Ух ты! Не зря пробежался Эдер. После откидки Набабкина вратарь ЦСКА выбил мяч и угодил в ногу нападающего Локомотива. Повезло гостям.
  • Мурило почему-то решил упасть в борьбе с Чаловым, но арбитр не поверил, а Федор стартовал на ворота правее центра, переложил мяч под левую и пробил неудачно.
  • Мяч метался по штрафной Локомотива, но до удара дело так и не дошло, хотя было несколько неприятных секунд для центра обороны Локомотива.

  • В позиционном наступлении Локомотив, справа играет Баринов, хотя я почему-то перед игрой загнал его налево, но это не так. Угловой возле ворот ЦСКА.

  • С небольшим территориальным перевесом Локомотива проходят эти минуты.

  • Хорошо так полыхнуло в той и другой штрафной уже в начале встречи. Может быть даже сегодня мы увидим с вами голы.

  • Феерический Гилерме напоминает о себе сразу же! Полетел зачем-то за пределы штрафной, его опередил Влашич, но от верного гола Локомотив спас Мурило.

  • Первый голевой момент в матче! Отличная подача Жоау Мариу и удар головой Мурило примерно с девяти метров - мяч прошел рядом со штангой, а Акинфеев не реагировал.

  • Эдер цепляется за мяч правее центра, смещается к бровке и в момент скидки назад получил приветственный удар по ногам от Дивеева.

  • Коварно задумано. Последовала не подача, а прострел Влашича низом, но хозяева справились.

  • Нарушены правила против Дзагоева на половине поля Локомотива.

  • Игра началась.

  • Команды приглашаются на поле!

  • У «Локомотива» тоже есть новые старые лица в составе. Возвращается в строй после повреждения основной голкипер Гильерме, также необходимо отметить возвращение Дмитрия Баринова - это солидное укрепление на левом фланге. Дмитрий Живоглядов отправляется в запас, а Антона Миранчука нет в заявке. Зато есть Мацей Рыбус.

  • Два изменения в составе ЦСКА по сравнению с домашнем матчем (1:1) против казанского «Рубина». Присели в запас Виктор Васин и Вадим Карпов, а на поле с первых минут отбывший дисквалификацию Кирилл Набабкин и всего пятый раз в чемпионате с первых минут сыграет Алан Дзагоев.

  • В любом случае сегодня решается многое, но не все. Окончательно ситуация будет запутана и все будет решаться в последнем туре в том случае, если сегодня ЦСКА одержит победу, а «Краснодар» в перенесенном матче с «Динамо» (он пройдет в воскресенье) не сможет взять три очка.

  • Для того, чтобы обеспечить себе попадание в ЛЧ «Локомотиву» необходимо выиграть два оставшихся матча и результаты конкурентов его интересовать не будут. В других случаях существует множество «если» из-за которых на вторую строчку смогут взобраться «Краснодар» или ЦСКА.
  • Всем привет! Совсем немного остается до окончания одного из самых парадоксальных чемпионатов России по футболу. Чемпион известен уже давно, а вот с местам в Лиге чемпионов полная неопределенность. "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА ведут отчаянную борьбу за вторую путевку в групповой этап главного клубного турнира Европы.
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