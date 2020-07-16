Локомотив М

ГОЛ! Миранчук переигрывает Акинфеева и выводит свою команду вперед.
Дивеев действительно не попал по мячу, а вот по ноге Эдера - вполне.
Эффектное падение Эдера в штрафной ЦСКА! Ждем решения системы ВАР.
И как по заказу! Тут же отвечает Локомотив обводящим ударом Миранчука! Отчаянный полет Акинфеева придал ужаса болельщикам ЦСКА, но мяч прошел мимо створа.
Мама мия! Вот это царь-пушка от Дивеева! Едва крестовину не сломал центральный защитник ЦСКА прямым ударом с правой ноги.
Ух ты! Не зря пробежался Эдер. После откидки Набабкина вратарь ЦСКА выбил мяч и угодил в ногу нападающего Локомотива. Повезло гостям.
В позиционном наступлении Локомотив, справа играет Баринов, хотя я почему-то перед игрой загнал его налево, но это не так. Угловой возле ворот ЦСКА.
С небольшим территориальным перевесом Локомотива проходят эти минуты.
Хорошо так полыхнуло в той и другой штрафной уже в начале встречи. Может быть даже сегодня мы увидим с вами голы.
Феерический Гилерме напоминает о себе сразу же! Полетел зачем-то за пределы штрафной, его опередил Влашич, но от верного гола Локомотив спас Мурило.
Первый голевой момент в матче! Отличная подача Жоау Мариу и удар головой Мурило примерно с девяти метров - мяч прошел рядом со штангой, а Акинфеев не реагировал.
Эдер цепляется за мяч правее центра, смещается к бровке и в момент скидки назад получил приветственный удар по ногам от Дивеева.
Коварно задумано. Последовала не подача, а прострел Влашича низом, но хозяева справились.
Нарушены правила против Дзагоева на половине поля Локомотива.
Игра началась.
Команды приглашаются на поле!
У «Локомотива» тоже есть новые старые лица в составе. Возвращается в строй после повреждения основной голкипер Гильерме, также необходимо отметить возвращение Дмитрия Баринова - это солидное укрепление на левом фланге. Дмитрий Живоглядов отправляется в запас, а Антона Миранчука нет в заявке. Зато есть Мацей Рыбус.
Два изменения в составе ЦСКА по сравнению с домашнем матчем (1:1) против казанского «Рубина». Присели в запас Виктор Васин и Вадим Карпов, а на поле с первых минут отбывший дисквалификацию Кирилл Набабкин и всего пятый раз в чемпионате с первых минут сыграет Алан Дзагоев.
В любом случае сегодня решается многое, но не все. Окончательно ситуация будет запутана и все будет решаться в последнем туре в том случае, если сегодня ЦСКА одержит победу, а «Краснодар» в перенесенном матче с «Динамо» (он пройдет в воскресенье) не сможет взять три очка.
Для того, чтобы обеспечить себе попадание в ЛЧ «Локомотиву» необходимо выиграть два оставшихся матча и результаты конкурентов его интересовать не будут. В других случаях существует множество «если» из-за которых на вторую строчку смогут взобраться «Краснодар» или ЦСКА.