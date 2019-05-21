Швеция - Россия - Советский спорт
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ХоккейЧМ-2019
ЧМ-20197-й тур / 21 мая 2019 21:15не начался
Швеция
0 : 0
Россия
Текстовая трансляция
  • В случае победы сборной Швеции с разницей ровно в три шайбы сразу у трех команд будет одинаковое количество очков (по 18), одинаковое количество очков в личных встречах (по 3) и одинаковая разница шайб в личных встречах ("0"). Тогда придется считать количество забитых шайб. На данный момент у россиян их 3, у чехов - 5, у шведов - 2

  • Разгром в четыре шайбы и более автоматически отбрасывает сборную России на третье место в группе. И в этом случае соперник у нас только один - финны

  • Для того, чтобы остаться на первом месте в своей группе россиянам нужно не проиграть сегодня с разницей "-4" и более. Задача выполнимая, так что от первого места и будем отталкиваться. В этом случае возможны два исхода. В случае победы сборной Канады в основное время в параллельном матче нам придется играть против американцев. Если сами американцы сумеют дотянуть до овертайма - сыграем против сборной Германии
  • Сборная России уже обеспечила себе путевку в четвертьфинал. А вот соперник пока не известен. С разной степенью вероятности им может стать любая команда из квартета лучших в группе А - Финляндия, Канада, США или Германия. В ожидании матча разберем все расклады
  • Добрый вечер, дорогие друзья! Портал Sovsport.ru предлагает вашему вниманию текстовую он-лайн трансляцию заключительного матча сборной России на групповом этапе чемпионата мира по хоккею. Соперником команды Ильи Воробьева станет действующий обладатель трофея - сборная Швеции. Начало трансляции в 21.15 (мск). Ведущий - Андрей Тиссен
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