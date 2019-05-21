Для того, чтобы остаться на первом месте в своей группе россиянам нужно не проиграть сегодня с разницей "-4" и более. Задача выполнимая, так что от первого места и будем отталкиваться. В этом случае возможны два исхода. В случае победы сборной Канады в основное время в параллельном матче нам придется играть против американцев. Если сами американцы сумеют дотянуть до овертайма - сыграем против сборной Германии