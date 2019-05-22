Локомотив - Урал - Советский спорт
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ФутболКубок России
Кубок России1-й тур / 22 мая 2019 18:30не начался
Локомотив
0 : 0
Урал
Новости
17:07 Футбол Финал Кубка России. «Локомотив» – «Урал»: Стартовые составы
17:02 Футбол «Атлетико» вступил в борьбу за Рабьо
17:02 Футбол Руди Гарсия покинет «Марсель»
16:42 Футбол Кирьяков: В финале Кубка будет приличная игра, особенно если судья что-то упустит
16:40 Хоккей Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с американцами
16:32 Футбол Дмитрий Сенников: «Урал» перед финалом Кубка России потерял ключевого футболиста
16:31 Футбол Асамоа Гьян вернулся в сборную Ганы по просьбе президента страны
16:26 Хоккей Защитник Зуб внесен в заявку сборной России на ЧМХ-2019
16:21 Футбол Сергей Гуренко: Если «Урал» будет играть на встречных курсах – шансов маловато
16:14 Легкая атлетика Валентин Балахничев: В том, что нам не вернули флаг, есть и объективные причины
16:13 Футбол Генич: «Локомотив» – фаворит, но в одном взятом матче может быть все что угодно
16:04 Баскетбол Андрей Ватутин: ЦСКА постарается продлить лидеров, но не все зависит от нас
16:03 Плавание Климент Колесников: Моему здоровью ничего не угрожает
16:00 Футбол Финал Кубка России. «Локомотив» – «Урал». Текстовая трансляция в 18:30 мск
15:54 Баскетбол Тимофей Мозгов: Мечтаю помочь сборной в Китае, но пока не восстановился
15:53 Футбол Антуан Гризманн: Не все игроки сборной Франции поддержат гей-футболиста, а я – буду
15:43 Футбол Юнес Намли: Очень доволен переходом в «Краснодар»
15:36 Футбол Симеоне хочет видеть Нереса в «Атлетико»
15:27 Хоккей Павел Буре: При должной концентрации сборной России по силе любой соперник
15:01 Хоккей Владислав Третьяк: У США очень сильная команда, нельзя их сбрасывать со счетов
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