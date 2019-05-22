Локомотив - Урал - Советский спорт
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Кубок России
1-й тур /
22 мая 2019 18:30
не начался
Локомотив
0 : 0
Урал
Новости
17:07
Футбол
Финал Кубка России. «Локомотив» – «Урал»: Стартовые составы
17:02
Футбол
«Атлетико» вступил в борьбу за Рабьо
17:02
Футбол
Руди Гарсия покинет «Марсель»
16:42
Футбол
Кирьяков: В финале Кубка будет приличная игра, особенно если судья что-то упустит
16:40
Хоккей
Василевский будет защищать ворота сборной России в матче с американцами
16:32
Футбол
Дмитрий Сенников: «Урал» перед финалом Кубка России потерял ключевого футболиста
16:31
Футбол
Асамоа Гьян вернулся в сборную Ганы по просьбе президента страны
16:26
Хоккей
Защитник Зуб внесен в заявку сборной России на ЧМХ-2019
16:21
Футбол
Сергей Гуренко: Если «Урал» будет играть на встречных курсах – шансов маловато
16:14
Легкая атлетика
Валентин Балахничев: В том, что нам не вернули флаг, есть и объективные причины
16:13
Футбол
Генич: «Локомотив» – фаворит, но в одном взятом матче может быть все что угодно
16:04
Баскетбол
Андрей Ватутин: ЦСКА постарается продлить лидеров, но не все зависит от нас
16:03
Плавание
Климент Колесников: Моему здоровью ничего не угрожает
16:00
Футбол
Финал Кубка России. «Локомотив» – «Урал». Текстовая трансляция в 18:30 мск
15:54
Баскетбол
Тимофей Мозгов: Мечтаю помочь сборной в Китае, но пока не восстановился
15:53
Футбол
Антуан Гризманн: Не все игроки сборной Франции поддержат гей-футболиста, а я – буду
15:43
Футбол
Юнес Намли: Очень доволен переходом в «Краснодар»
15:36
Футбол
Симеоне хочет видеть Нереса в «Атлетико»
15:27
Хоккей
Павел Буре: При должной концентрации сборной России по силе любой соперник
15:01
Хоккей
Владислав Третьяк: У США очень сильная команда, нельзя их сбрасывать со счетов
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