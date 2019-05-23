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ХоккейЧМ-2019
ЧМ-20191-й тур / 23 мая 2019 17:151-й период
Россия
1 : 0
США

Составы команд

  • Вратари
  • 88. Василевский (40. Георгиев)
  • Первое звено
  • 89. Нестеров
  • 98. Сергачев
  • 11. Малкин
  • 25. Григоренко
  • 63. Дадонов
  • Второе звено
  • 9. Орлов
  • 22. Зайцев
  • 8. Овечкин
  • 77. Капризов
  • 92. Кузнецов
  • Третье звено
  • 3. Хафизуллин
  • 4. Гавриков
  • 15. Анисимов
  • 86. Кучеров
  • 97. Гусев
  • Четвертое звено
  • 61. Задоров
  • 7. Телегин
  • 13. Андронов
  • 71. Ковальчук
  • 94. Барабанов
  • Вратари
  • 35. Шнайдер (30. Демко)
  • Первое звено
  • 7. Веренски
  • 20. Сатер
  • 12. Дебринкэт
  • 36. Уайт
  • 88. Кейн
  • Второе звено
  • 27. Мартинез
  • 76. Скджей
  • 9. Айкел
  • 13. Годро
  • 25. ван Римсдик
  • Третье звено
  • 43. Куинн Хьюз
  • 55. Хэнифин
  • 6. Джек Хьюз
  • 18. Крайдер
  • 72. Ватрано
  • Четвертое звено
  • 8. Фокс
  • 86. Воланин
  • 11. Канин
  • 19. Келлер
  • 41. Гленденинг
    • Текстовая трансляция
  • Далековато отпустил от себя шайбу Андронов. Захлебнулась атака правым краем. Все нужно начинать сначала
  • Ковальчук не стал делиться шайбой, хотя варианты были. Зарядил в ближний угол от души. Голкипер реагирует

  • Веренски сносит ворота после попадания в перекладину от Кучерова. Небольшая пауза в нашем матче. Насладимся рекламой
  • Опасно простреливал вдоль ворот Годро. Повезло, что никто не сумел замкнуть на дальней штанге
  • Джек Хьюз падает в чужой зоне. Проснулись болельщики сборной США и недовольно засвистели. Судья никак не отреагировал
  • Бесхитростные забросы в зону не создают проблем защитникам сборной России
  • В среднем по одному броску за минуту наносят подопечные Ильи Воробьева. Американцы бросили всего однажды
  • Чуть ошибся по высоте Ковальчук. Шайба просвистела над перекладиной после броска капитана
  • Стремительная атака с броском Малкина и добиванием от Дадонова. Давим в дебюте. Нормально!
  • Анисимов в касание замкнул передачу Кучерова из-за ворот. Огорчить вратаря не получилось

  • Годро выкатился на ворота по центру и бросил точно в голкипера
  • ГОЛ!!!!! Не удержал шайбу Шнайдер и позволил Гусеву открыть счет в матче
  • В параллельном матче выясняют отношения сборные Канады и Шейцарии. Туда тоже будем заглядывать время от времени. А у нас два проброса подряд
  • Стартовое вбрасывание выигрывают россияне. Матч начался! ПОЕХАЛИ!!!
  • Команды выстроились на синих линиях. Капитаны обменялись рукопожатиями. Не забыли и про арбитров. Сегодня судят швед и канадец
  • За все это время на стадии 1/4 финала соперники встречались лишь однажды. Помните разгром шестилетней давности учиненный нам "звездно-полосатыми" в Хельсинки? Многие помнят. И никак не могут забыть те 3:8 на табло
  • Сборная России сыграет в четвертьфинале мирового первенства уже в 15-й раз подряд. Серия американцев немного короче - девять выходов в плей-офф подряд
  • Добрый вечер, дорогие друзья! Портал Sovsport.ru предлагает вашему вниманию текстовую он-лайн трансляцию четвертьфинального матча на чемпионате мира по хоккею. Сборная России встречается со сборной США. Начало трансляции в 17.15 (мск). Ведущий - Андрей Тиссен
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