Составы команд Вратари
88. Василевский (40. Георгиев)
Первое звено
89. Нестеров
98. Сергачев
11. Малкин
25. Григоренко
63. Дадонов
Второе звено
9. Орлов
22. Зайцев
8. Овечкин
77. Капризов
92. Кузнецов
Третье звено
3. Хафизуллин
4. Гавриков
15. Анисимов
86. Кучеров
97. Гусев
Четвертое звено
61. Задоров
7. Телегин
13. Андронов
71. Ковальчук
94. Барабанов Вратари
35. Шнайдер (30. Демко)
Первое звено
7. Веренски
20. Сатер
12. Дебринкэт
36. Уайт
88. Кейн
Второе звено
27. Мартинез
76. Скджей
9. Айкел
13. Годро
25. ван Римсдик
Третье звено
43. Куинн Хьюз
55. Хэнифин
6. Джек Хьюз
18. Крайдер
72. Ватрано
Четвертое звено
8. Фокс
86. Воланин
11. Канин
19. Келлер
41. Гленденинг