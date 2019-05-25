Добрый день, уважаемые поклонники хоккея!
В субботу в полуфинальном матче чемпионата мира сыграют команды России и Финляндии. Их встреча состоится в Братиславе и начнется в 16:15 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры. Не пропустите!
Напомним, что на групповом этапе финны финишировали вторыми в группе А, а россияне первенствовали в группе В. Подопечные Ильи Воробьева поступательно обыгрывали команды Норвегии (5:2), Австрии (5:0), Чехии (3:0) Италии (10:0), Латвии (3:1), Швейцарии (3:0) и Швеции (7:4).
В четвертьфиналах россияне одолели команду США (4:3), а финны в драматичной борьбе переиграли шведов в овертайме (5:4).
Напомним, что позже в субботу в другом полуфинале сразятся канадцы и чехи.