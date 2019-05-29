Челси - Арсенал - Советский спорт
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Лига Европы1-й тур / 29 мая 2019 22:00не начался
Челси
0 : 0
Арсенал
Новости
19:21 Футбол Борис Игнатьев: Денисов много сделал для сборной России и для нашего футбола
19:19 Футбол «Бавария» предложила «Ювентусу» 90 миллионов евро за Дибалу
19:11 Футбол Финал Лиги Европы. «Челси» – «Арсенал». Текстовая трансляция в 22:00 мск
19:02 Футбол Летнее трансферное окно в РПЛ откроется 11 июня
18:55 Футбол Магомед Адиев: Это трагедия, когда в стране умирают футбольные клубы
18:46 Футбол Александр Зинченко: Всех болельщиков «Уфы» я призываю прийти завтра на стадион
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18:41 Футбол Радимов: «Спартак» останется на том же месте, пока не решит конфликты в команде
18:33 Бокс Геннадий Головкин: Уверен, третий бой с Альваресом обязательно состоится
18:21 Футбол Конте хочет видеть Лукаку в «Интере»
18:19 Футбол Лопетеги может стать новым главным тренером «Севильи»
18:19 Футбол Пепе Рейна: У «Ливерпуля» есть возможность выиграть Лигу чемпионов, и это важнее АПЛ
18:09 Футбол Абрамович прибыл в Баку на финал Лиги Европы (фото)
18:07 Футбол Андрей Канчельскис: Если Мхитарян так испугался, то пусть купит себе памперсы
18:06 Хоккей Геннадий Тимченко: Российские спонсоры семь лет поддерживали «Слован»
18:01 Футбол «Анжи» не будет выступать в ФНЛ в следующем сезоне
17:56 Футбол Адвокат: Глушаков все время наживает себе врагов
17:53 Теннис Потапова проиграла Вондроушовой во втором круге «Ролан Гаррос»
17:46 Биатлон Анна Богалий: Коукалова ушла в сторону, как серая лошадка
17:40 Футбол Ольга Голодец о Евро-2020: Для нас эта история внутри Европы очень важна
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