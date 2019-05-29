Челси - Арсенал - Советский спорт
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Лига Европы
1-й тур /
29 мая 2019 22:00
не начался
Челси
0 : 0
Арсенал
Новости
19:21
Футбол
Борис Игнатьев: Денисов много сделал для сборной России и для нашего футбола
19:19
Футбол
«Бавария» предложила «Ювентусу» 90 миллионов евро за Дибалу
19:11
Футбол
Финал Лиги Европы. «Челси» – «Арсенал». Текстовая трансляция в 22:00 мск
19:02
Футбол
Летнее трансферное окно в РПЛ откроется 11 июня
18:55
Футбол
Магомед Адиев: Это трагедия, когда в стране умирают футбольные клубы
18:46
Футбол
Александр Зинченко: Всех болельщиков «Уфы» я призываю прийти завтра на стадион
18:43
Шахматы
Непомнящий победил в первом Гран-при FIDE
18:41
Футбол
Радимов: «Спартак» останется на том же месте, пока не решит конфликты в команде
18:33
Бокс
Геннадий Головкин: Уверен, третий бой с Альваресом обязательно состоится
18:21
Футбол
Конте хочет видеть Лукаку в «Интере»
18:19
Футбол
Лопетеги может стать новым главным тренером «Севильи»
18:19
Футбол
Пепе Рейна: У «Ливерпуля» есть возможность выиграть Лигу чемпионов, и это важнее АПЛ
18:09
Футбол
Абрамович прибыл в Баку на финал Лиги Европы (фото)
18:07
Футбол
Андрей Канчельскис: Если Мхитарян так испугался, то пусть купит себе памперсы
18:06
Хоккей
Геннадий Тимченко: Российские спонсоры семь лет поддерживали «Слован»
18:01
Футбол
«Анжи» не будет выступать в ФНЛ в следующем сезоне
17:56
Футбол
Адвокат: Глушаков все время наживает себе врагов
17:53
Теннис
Потапова проиграла Вондроушовой во втором круге «Ролан Гаррос»
17:46
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Анна Богалий: Коукалова ушла в сторону, как серая лошадка
17:40
Футбол
Ольга Голодец о Евро-2020: Для нас эта история внутри Европы очень важна
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