Ростов - Спартак М - Советский спорт
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ФутболКубок Париматч Премьер
Кубок Париматч Премьер1-й тур / 26 июня 2019 19:001-й тайм
Ростов
1 : 0
Спартак М

Составы команд

  • 30. Песьяков
  • 4. Чистяков
  • 5. Хаджикадунич
  • 25. Логашов
  • 28. Чернов
  • 16. Байрамян
  • 15. Глебов
  • 12. Саплинов
  • 8. Попов
  • 10. Полоз
  • 9. Сигурдарссон
  • 98. Максименко
  • 29. Кутепов
  • 56. Гапонов
  • 6. Айртон
  • 38. Ещенко
  • 7. Гулиев
  • 49. Ананидзе
  • 54. Умяров
  • 15. Глушенков
  • 37. Мелкадзе
  • 9. Зе Луиш
    • Текстовая трансляция
  • Гулиев нарушает правила против Попова в середине поля.
  • Ивелин Попов совсем незаметный до сего момента едва не вспорол оборону Спартака проходом по центру.
  • Мелкадзе забрасывал мяч в направлении Глушенкова, однако против того грамотно поставил корпус противник и позволил мячу спокойно покинуть поле.
  • Спартак сбегал в некое подобие контратаки, которая не завершилась ударом по воротам.
  • Зе Луиш завалился на газон на половине поля противника - арбитр игру не останавливает.
  • Спартак начал этот матч с активным контролем мяча, но после пропущенного гола атакует только Ростов.
  • Байрамян навешивает справа, но получается не слишком расчетливо.
  • У Полоза пока нет контракта с Ростовом, но такими темпами он его быстро добудет! Вошел в штрафную по центру, убрал мяч под левую и пробил не очень сильно, однако Максименко огорошил небольшой, но чувствительный рикошет от Кутепова.

  • ГОЛ! Дмитрий Полоз открывает счет!

  • Мелкадзе забирается в положение вне игры на месте левого атакующего полузащитника.
  • Капитаны команд обменялись вымпелами. Игра началась.
  • Команды приглашаются на поле. Жарища в австрийском городе Пеллау.

  • Запасные «Ростова»: Березин, Фролкин, Сигурдссон, Еременко, Ионов, Шомуродов, Медведь, Осинов, Мамин, Вебер, Эннин, Гацкан, Черкес.

  • Запасные «Спартака»: Ребров, Рассказов, Жиго, Джикия, Мельгарехо, Ханни, Фернандо, Игнатов, Ломовицкий, Ташаев, Адриано, Понсе, Солтмурад Бакаев, Зобнин.

  • «Ростов» выиграл оба матча у «Спартака» в минувшем чемпионате, а вот на Кубке Матч Премьер этой зимой именно красно-белые оказались сильнее и в итоге выиграли турнир. Напомним, что зимой в Катаре помимо «Ростова» и «Спартака» в турнире принимали участие «Зенит» и «Локомотив», на этот раз вместо них принимают участие «Краснодар» и ЦСКА, которые свой матч проведут завтра.

  • Ростовчане в середине месяца вышли из отпуска и тут же отметились громкими новостями - Роман Еременко и Александр Гацкан продлили свои соглашения с клубом. Контрольные матчи команда еще не проводила.

  • У «Спартака» сразу несколько изменений в стартовом составе по сравнению с недавним матчем против «Сочи». Но скорее всего сегодня мы увидим на поле Эзикеля Понсе - аргентинский новичок на сборе с командой, а согласно регламенту на турнире разрешено не более пяти замен и неограниченное количество замен в перерыве.

  • «Советский спорт» приглашает вас на стартовую встречу второго по счету турнира Кубок Париматч Премьер. «Спартак» сыграет против «Ростова», начало трансляции в 19:00 мск
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