ГОЛ! Дмитрий Полоз открывает счет!
Мелкадзе забирается в положение вне игры на месте левого атакующего полузащитника.
Запасные «Ростова»: Березин, Фролкин, Сигурдссон, Еременко, Ионов, Шомуродов, Медведь, Осинов, Мамин, Вебер, Эннин, Гацкан, Черкес.
Запасные «Спартака»: Ребров, Рассказов, Жиго, Джикия, Мельгарехо, Ханни, Фернандо, Игнатов, Ломовицкий, Ташаев, Адриано, Понсе, Солтмурад Бакаев, Зобнин.
«Ростов» выиграл оба матча у «Спартака» в минувшем чемпионате, а вот на Кубке Матч Премьер этой зимой именно красно-белые оказались сильнее и в итоге выиграли турнир. Напомним, что зимой в Катаре помимо «Ростова» и «Спартака» в турнире принимали участие «Зенит» и «Локомотив», на этот раз вместо них принимают участие «Краснодар» и ЦСКА, которые свой матч проведут завтра.
Ростовчане в середине месяца вышли из отпуска и тут же отметились громкими новостями - Роман Еременко и Александр Гацкан продлили свои соглашения с клубом. Контрольные матчи команда еще не проводила.
У «Спартака» сразу несколько изменений в стартовом составе по сравнению с недавним матчем против «Сочи». Но скорее всего сегодня мы увидим на поле Эзикеля Понсе - аргентинский новичок на сборе с командой, а согласно регламенту на турнире разрешено не более пяти замен и неограниченное количество замен в перерыве.
«Советский спорт» приглашает вас на стартовую встречу второго по счету турнира Кубок Париматч Премьер. «Спартак» сыграет против «Ростова», начало трансляции в 19:00 мск