«Ростов» выиграл оба матча у «Спартака» в минувшем чемпионате, а вот на Кубке Матч Премьер этой зимой именно красно-белые оказались сильнее и в итоге выиграли турнир. Напомним, что зимой в Катаре помимо «Ростова» и «Спартака» в турнире принимали участие «Зенит» и «Локомотив», на этот раз вместо них принимают участие «Краснодар» и ЦСКА, которые свой матч проведут завтра.