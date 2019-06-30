Кубок Париматч Премьер2-й тур / 30 июня 2019 19:001-й тайм
Спартак М
0 : 0
ЦСКА
Составы команд
32. Ребров (вр)
2. Жиго
6. Айртон
10. Бакаев
11. Фернандо
12. Луис Адриано
14. Джикия (к)
27. Ломовицкий
47. Зобнин
49. Ананидзе
92. Рассказов
1. Помазун (вр)
23. Магнуссон
22. Шарлия
5. Васин (к)
14. Набабкин
19. Нисимура
98. Обляков
77. Ахметов
29. Бийол
20. Кучаев
9. Чалов
Текстовая трансляция
Жиго неудачно вынес мяч за лицевую. Рикошет приводит к назначению углового
Дальний заброс в направлении Кучаева оказался неточным
С центра поля разыграли мяч спартаковцы. Матч начался! ПОЕХАЛИ!!!
Капитаны команд Георгий Джикия и Виктор Васин обменялись рукопожатиями в центре поля
А вот болельщики "Спартака" требуют от игроков биться за ромб или оставаться в Австрии
Команды появляются на поле. Жарко сегодня в австрийском Пеллау. Комментатор канала «Матч ТВ» Михаил Моссаковский в связи с этим попросил особо не критиковать футболистов
Свои стартовые поединки на турнире и "Спартак" и ЦСКА проиграли, причем всухую. Армейцы пропустили единственный мяч от "Краснодара", а красно-белых похоронили два точных удара игроков "Ростова". Второе поражение практически лишит одну из команд шансов на титул
Добрый вечер, дорогие друзья! Портал Sovsport.ru предлагает вашему вниманию текстовую он-лайн трансляцию матча Кубка "Париматч" Премьер 2019. Во втором туре зрителей ожидает главное московское дерби - поединок "Спартака" и ЦСКА. Начало трансляции в 19.00 (мск). Ведущий - Андрей Тиссен