Спартак М - ЦСКА - Советский спорт
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ФутболКубок Париматч Премьер
Кубок Париматч Премьер2-й тур / 30 июня 2019 19:001-й тайм
Спартак М
0 : 0
ЦСКА

Составы команд

  • 32. Ребров (вр)
  • 2. Жиго
  • 6. Айртон
  • 10. Бакаев
  • 11. Фернандо
  • 12. Луис Адриано
  • 14. Джикия (к)
  • 27. Ломовицкий
  • 47. Зобнин
  • 49. Ананидзе
  • 92. Рассказов
  • 1. Помазун (вр)
  • 23. Магнуссон
  • 22. Шарлия
  • 5. Васин (к)
  • 14. Набабкин
  • 19. Нисимура
  • 98. Обляков
  • 77. Ахметов
  • 29. Бийол
  • 20. Кучаев
  • 9. Чалов
    • Текстовая трансляция
  • Жиго неудачно вынес мяч за лицевую. Рикошет приводит к назначению углового
  • Дальний заброс в направлении Кучаева оказался неточным
  • С центра поля разыграли мяч спартаковцы. Матч начался! ПОЕХАЛИ!!!
  • Капитаны команд Георгий Джикия и Виктор Васин обменялись рукопожатиями в центре поля
  • А вот болельщики "Спартака" требуют от игроков биться за ромб или оставаться в Австрии

  • Команды появляются на поле. Жарко сегодня в австрийском Пеллау. Комментатор канала «Матч ТВ» Михаил Моссаковский в связи с этим попросил особо не критиковать футболистов
  • Свои стартовые поединки на турнире и "Спартак" и ЦСКА проиграли, причем всухую. Армейцы пропустили единственный мяч от "Краснодара", а красно-белых похоронили два точных удара игроков "Ростова". Второе поражение практически лишит одну из команд шансов на титул
  • Добрый вечер, дорогие друзья! Портал Sovsport.ru предлагает вашему вниманию текстовую он-лайн трансляцию матча Кубка "Париматч" Премьер 2019. Во втором туре зрителей ожидает главное московское дерби - поединок "Спартака" и ЦСКА. Начало трансляции в 19.00 (мск). Ведущий - Андрей Тиссен
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