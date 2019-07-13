Звучит финальный свисток. «Спартак» одерживает трудную победу в противостоянии с дебютантом высшего дивизиона. На этом текстовая он-лайн трансляция портала Sovsport.ru подошла к концу. С вами был Андрей Тиссен. Спасибо за внимание и до новых встреч