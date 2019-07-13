Спартак М - Сочи - Советский спорт
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ФутболРоссия - Премьер-Лига
Россия - Премьер-Лига1-й тур / 13 июля 2019 19:00окончен
Спартак М
1 : 0
Сочи

Составы команд

  • 98. Максименко (вр)
  • 92. Рассказов
  • 2. Жиго
  • 14. Джикия (к)
  • 6. Айртон
  • 11. Фернандо
  • 47. Зобнин
  • 49. Ананидзе
  • 22. Игнатов, 65
  • 10. Зелимхан Бакаев
  • 12. Луис Адриано
  • 37. Мелкадзе, 78
  • 23. Ломовицкий
  • 19. Понсе, 61
  • Главный тренер: Олег Кононов
  • 12. Заболотный (вр)
  • 34. Маргасов
  • 45. Миладинович
  • 25. Новосельцев
  • 26. Калугин
  • 13. Кудряшов, 76
  • 24. Набиуллин
  • 7. Песегов (к)
  • 15. Цаллагов
  • 55. Казаев
  • 18. Бурмистров
  • 11. Обухов, 67
  • 77. Полоз
  • 87. Карапетян, 58
  • Главный тренер: Александр Точилин
    • Текстовая трансляция

  • Звучит финальный свисток. «Спартак» одерживает трудную победу в противостоянии с дебютантом высшего дивизиона. На этом текстовая он-лайн трансляция портала Sovsport.ru подошла к концу. С вами был Андрей Тиссен. Спасибо за внимание и до новых встреч
  • Фернандо в итоге подал два корнера подряд.Особой опасности это не принесло, но время убито. И это, пожалуй, главное
  • А тут еще и угловой у ворот "Сочи". Об обороне нужно думать в первую очередь
  • Безумно жаль команду Александра Точилина, но отыграться сочинцам вряд ли суждено. Элементарно не хватит времени

  • ГОЛ!!!!!! Жиго перевисел в воздухе Песегова и вклолотил мяч в сетку рикошетом от штанги!!!
  • Кудряшов со второй попытки сумел вынести мяч на угловой. Шанс для "Спартака"
  • Первый на мяче Заболотный. Скидка от Понсе не нашла адресата
  • Понсе попытался головой замкнуть навес Бакаева. В дальний угол не попал
  • Сводит ноги у Младиновича. Или пошли в ход маленькие футбольные хитрости. Оба варианта равновероятны
  • К основному времени матча Владимир Москалев щедро добавил целых семь минут
  • Никто из партнеров не успевает к прострелу от Понсе. Еще один момент упущен
  • Недовольно гудят трибуны. Фернандо высказывает претензии арбитру. Но чего гудеть? Чего спорить? Маргасова явно сбили и медицинская помощь ему необходима
  • Раскрывается "Спартак" и уже не все успевают вернуться в оборону. Жиго пришлось страховать Айртона
  • Понсе не сумел выиграть единоборство у Новосельцева. И снова возникает вопрос о целесообразности его выхода на замену
  • Едва не поймали соперника на контратаке сочинцы. Будь передача Набиуллина поточнее - грянула бы сенсация в первом туре
  • Некоторое время "Спартаку" придется играть в меньшинстве. Жиго получает медицинскую помощь за пределами поля

  • Луис Адриано видит перед собой желтую карточку. А не нужно было локоть выставлять
  • Луис Адриано уходит. Мелкадзе вступает в игру
  • Калугин уходит. Кудряшов вступает в игру
  • Пятнадцать минут до конца матча. Последнюю замену готовит Александр Точилин. Укрепление обороны вполне логичный шаг
  • Айртон финтом оставил не у дал сразу двух защитников и пробил по воротам. Пятерка за дриблинг и двойка за точность

  • За десять минут, проведенных на поле, Понсе отметился лишь нарушением правил
  • Бакаев взял игру на себя и приложился по мячу издали. Голкипер на месте. Трибуны разочарованно выдохнули

  • Новосельцев в борьбе за верховой мяч заехал по лицу Луису Адриано. Желтая карточка вопросов не вызывает
  • Бурмистров уходит. Обухов вступает в игру
  • Зацепил мяч руку Миладиновича после небольшого рикошета. В штрафной дело было, но свисток арбитра промолчал
  • Ананидзе уходит. Игнатов вступает в игру
  • Всплеск активности от спартаковских бразильцев. Удар Фернандо парирует голкипер, а выстрелу Луиса Адриано совсем немного не хватило точности
  • Ломовицкий уходит. Понсе вступает в игру

  • Одним моментом у ворот "Спартака" эпизод не завершился. Максименко выручает уже после розыгрыша углового. Бурмистров бил с разворота
  • Как белка в колесе крутится Максименко. Миладинович в касание замыкал передачу от Песегова и не сумел переиграть вратаря
  • Полоз уходит. Карапетян вступает в игру
  • Продолжилась атака "Сочи" и уже Калугин угрожал воротам после удачной игры на подборе. Чуть выше получилось

  • Нет. Не обошлось. В следующем же эпизоде Рассказов получает предупреждение за грубый фол
  • Уверенно играет на выходе Максименко, снимая подачу в район дальней штанги
  • Суровая борьба в центре поля. Едва поднялся с газона Бурмистров, как уронили Луиса Адриано. Обошлось без карточек
  • Не держится мяч у игроков "Спартака". Сначала Зобнин, а затем Рассказов упускают круглого за пределы поля
  • Песегов проиграл борьбу за мяч и едва не подвел команду. Повезло, что Луис Адриано забрался в офсайд
  • Рассказов подключился к атаке. Прострел в центр штрафной перехвачен. Теперь нужно возвращаться. Мало ли чего
  • Дальний удар от Айртона приходится точно в защитника
  • Выходит из ворот Максименко, забирая мяч в руки. Сочинцы продолжают искать счастье на чужой половине поля
  • Второй тайм стартовал без замен. Продолжаем разговор
  • Уходим на перерыв при нулевом счете на табло. Отдохнем немного и обязательно вернемся
  • Уже в компенсированное время подавали угловой "красно-белые". Джикия добрался до подачи Фернандо, но в створ не попал
  • Концовка тайма за "Спартаком". Зобнин едва не забивает "в раздевалку". Заболотный вытянулся в струнку и спас свою команду
  • Ананидзе приложился по мячу после скидки от Луиса Адриано. Застать врасплох голкипера не удалось

  • Сравнялся счет по карточкам. Цаллагов сносит Бакаева и получает предупреждение
  • Защитники "Спартака" навели шороху в чужой штрафной. Жиго пробил по воротам, а Джикия - по рукам вратаря
  • Справились защитники с навесом. Мяч покидает пределы поля и Фернандо отправляется к угловому флажку
  • Все стандарты у сочинцев исполняет капитан. На этот раз получилось не очень. Мяч перелетел всех игроков в синей форме
  • А сейчас уже шанс блеснуть исполнительским мастерством предоставился для Фернандо. Неплохой штрафной заработало Бакаев
  • Еще один угловой. Айртон оказался на пути мяча после подачи с фланга
  • Песегов оказался первым на мяче после неудачного выноса и без раздумий зарядил по воротам. Эффектный сэйв от Максименко!
  • Джикия остановил забег Полоза без нарушения правил. Идеальная игра на перехвате
  • Фернандо отважился на дальний удар. Попал в защитника. Трибуны не порадовал
  • Еще один выпад гостей. На этот раз не такой уж опасный Джикия без проблем выносит мяч из штрафной
  • Неплохой забег Айртона по флангу завершился неплохой подачей в штрафную. Не дотягивается до нее Луис Адриано. И это уже не тянет на эпитет "неплохо"
  • Свалился мяч с ноги и прилетел точно в руки Заболотному. Удивительно, но работы у него пока не много
  • Начинают посвистывать трибуны. Как же кардинально все может поменяться за неполные полчаса...
  • Немного перестарался в борьбе за мяч Бакаев. Фол в атаке фиксирует арбитр

  • Жиго уронил на газон Казаева. Штрафной удар добавил головной боли защитникам «Спартака». Джикии пришлось постараться
  • Калугин бьет головой после подачи от углового флажка. В створ не попал
  • Слишком много свободы предоставил сопернику "Спартак". Как бы не поплатиться за это "красно-белым"
  • Выручает свою команду Максименко! Защитники позволили Бурмистрову пробить без помех после сольного прохода
  • Бакаев заметил рывок Ломовицкого и попытался снабдить партнера передачей. Но этот же рывок заметил и защитник
  • Смело играют подопечные Точилина. Вот и угловой заработали. Правда подача опасной не получилась. Мяч пришел точно на голову Фернандо
  • Набиуллин падает на подступах к штрафной. Нарушения правил со стороны Жиго арбитр не усмотрел
  • Дальнему удару Цаллагова не хватило совсем чуть-чуть. Пролетает мяч над перекладиной

  • Первое предупреждение в матче. Ломовицкий жестко встретил Маргасова и был наказан

  • Не проходит передача на Полоза. Джикия все прочитал и оказался в нужном месте
  • Песегов заработал штрафной и на правах капитана сам же его и исполнил. Выше цели летит мяч после удара
  • Обоюдоострый дебют в нашем матче. Вот уже и Фернандо вынужден опускаться глубже и помогать защитникам
  • Стелится в подкате Новосельцев и прерывает весьма перспективную передачу в направлении Луиса Адриано
  • Ух!!! Первый опасный момент за гостями. Бурмистров едва не пробил в упор. В последний момент успевает выставить ногу Джикия
  • Луис Адриано технично оттеснили от мяча. Теперь уже скидка идет на голкипера "Сочи"
  • Отработал в обороне Рассказов и пошел в атаку. И забрался при этом в положение "вне игры"
  • Довели мяч до Максименко гости, но транзитом через Рассказова. Скидка от защитника не поставила в тупик вратаря
  • А как при такой поддержке отсиживаться в обороне? Явка сегодня очень даже внушительная
  • С места в карьер начинает "Спартак". Бакаев навешивал в штрафную. Защита дебютанта справилась
  • Стартовый свисток прозвучал. С центра поля разыграли мяч хозяева. ПОЕХАЛИ!!!
  • Команды появляются на поле. По традиции перед началом первого матча в сезоне на стадионе поднимается флаг России и исполняется государственный гимн
  • Матч молодежных составов завершился минимальной победой "красно-белых". Причем минимальной ее сделал голкипер "Сочи", отразивший пенальти в самой концовке встречи

  • Добрый вечер, дорогие друзья! Портал Sovsport.ru предлагает вашему вниманию текстовую он-лайн трансляцию матча РПЛ. В рамках первого тура столичный «Спартак» принимает на своем поле дебютанта высшего дивизиона - футбольный клуб «Сочи». Начало трансляции в 19.00 (мск). Ведущий - Андрей Тиссен
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