Звучит финальный свисток. «Спартак» одерживает трудную победу в противостоянии с дебютантом высшего дивизиона. На этом текстовая он-лайн трансляция портала Sovsport.ru подошла к концу. С вами был Андрей Тиссен. Спасибо за внимание и до новых встреч
ГОЛ!!!!!! Жиго перевисел в воздухе Песегова и вклолотил мяч в сетку рикошетом от штанги!!!
Луис Адриано видит перед собой желтую карточку. А не нужно было локоть выставлять
За десять минут, проведенных на поле, Понсе отметился лишь нарушением правил
Новосельцев в борьбе за верховой мяч заехал по лицу Луису Адриано. Желтая карточка вопросов не вызывает
Одним моментом у ворот "Спартака" эпизод не завершился. Максименко выручает уже после розыгрыша углового. Бурмистров бил с разворота
Нет. Не обошлось. В следующем же эпизоде Рассказов получает предупреждение за грубый фол
Сравнялся счет по карточкам. Цаллагов сносит Бакаева и получает предупреждение
Жиго уронил на газон Казаева. Штрафной удар добавил головной боли защитникам «Спартака». Джикии пришлось постараться
Первое предупреждение в матче. Ломовицкий жестко встретил Маргасова и был наказан
Не проходит передача на Полоза. Джикия все прочитал и оказался в нужном месте
Добрый вечер, дорогие друзья! Портал Sovsport.ru предлагает вашему вниманию текстовую он-лайн трансляцию матча РПЛ. В рамках первого тура столичный «Спартак» принимает на своем поле дебютанта высшего дивизиона - футбольный клуб «Сочи». Начало трансляции в 19.00 (мск). Ведущий - Андрей Тиссен