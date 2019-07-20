Ростов - Спартак М - Советский спорт
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ФутболРоссия - Премьер-Лига
Россия - Премьер-Лига2-й тур / 20 июля 2019 21:301-й тайм, 16'
Ростов
0 : 0
Спартак М

Составы команд

  • 30. Песьяков
  • 34. Козлов
  • 28. Чернов
  • 78. Чистяков
  • 6. Сигурдссон (к)
  • 11. Ионов
  • 19. Байрамян
  • (23. Зуев, 57)
  • 7. Еременко
  • 8. Попов
  • (26. Саплинов, 80)
  • 17. Норманн
  • 14. Шомуродов
  • 98. Максименко
  • 38. Ещенко
  • (92. Рассказов, 16)
  • 14. Джикия (к)
  • 2. Жиго
  • 6. Айртон
  • 7. Гулиев
  • 47. Зобнин
  • 10. Бакаев
  • 11. Фернандо
  • 12. Луис Адриано
  • 19. Понсе
  • (37. Мелкадзе, 67)
    • Текстовая трансляция
  • Максименко выручает Спартак! После навеса с левого фланга Шомуродов пробивал головой, но получилось по месту. Простил? Ну что-то в этом роде, да...
  • Пока замена одна в составе Ростова: вместо Ивелина Попова на поле выходит Александр Саплинов.
  • Угловой у ворот Спартака справа... не удается для Ростова и этот стандарт.
  • Ну что же, вроде бы двойную замену готовит сейчас Валерий Карпин? Игру надо спасать.
  • Пошел активный размен неточными передачами. Попов и Мелкадзе соревнуются.
  • Еременко и Шомуродов буянят на правом фланге атаки Ростова, а Спартак время от времени начинает уже играть на отбой, что немудрено.
  • Гулиев отчаянно поборолся за мяч возле лицевой и заработал для своей команды удар от ворот.
  • Мелкадзе получает предупреждение при попытке отнять мяч у Еременко сзади. Обычно это сделать чисто невозможно.
  • Вот только сейчас ростовчане сейчас загрузились на половину поля Спартака и поднажали на зону Рассказова.
  • Чем ответит Ростов? Пока Валерий Карпин ругается с помощником арбитра, а Спартак гоняет мяч на половине поля противника.

  • После подачи углового Фернандо справа Джикия на линии вратарской опережает Чернова и головой отправляет мяч в ворота Песьякова.
  • Вторая замена в составе Спартака: вместо Понсе на поле выходит Мелкадзе.

  • Георгий Джикия выводит Спартак вперед!
  • Еще один корнер возле ворот Ростова и снова в результате активных действий Бакаева.
  • Карточку получает Роман Еременко за удар по ногам Жиго после того, как отпустил от себя мяч в штрафной Спартака.
  • И тут же отличная диагональ слева на Адриано, который сумел укротить сложный мяч, но не смог пробить по воротам с близкого расстояния.
  • Размялись и вроде бы можно начинать? Рассказов позволяет легко себя переиграть на половине поля противника и тут же сильно мяч посылается вперед на Шомуродова! Максименко в поле сыграл спокойно.
  • Бакаев сваливается налево и хорошо загружает мяч в сторону центра штрафной - угловой будет возле ворот Песьякова.
  • Джикия попадает руками по лицу Джикии в тот момент, когда оба смотрели вверх в поисках мяча. Бывает.
  • Жиго принимает на себя мяч после удара Попова, а Норманн ныряет в штрафной в борьбе с Понсе.
  • Вместо Хорена Байрамяна на поле выходит Александр Зуев.
  • Замена готовится в составе Ростова
  • Частенько бывает так, что яркий первый тайм сменяет не слишком зрелищный второй. Не то чтобы именно это и происходит, но пока очень похоже на то.
  • Бакаев наносит несильный удар из-за пределов штрафной площади.
  • С активным Шомуродовым справляется Джикия при поддержке Зобнина.
  • Опасный заброс в направлении Байрамяна, хотя учитывая его рост тут вполне мог случиться не удар по воротам, а заработанный пенальти.
  • Опасный заброс в направлении Байрамяна, хотя учитывая его рост тут вполне мог случиться не удар по воротам, а заработанный пенальти.
  • Норманн сделал не слишком расчетливую передачу в направлении Ионова. В ответной атаке Бакаев увяз в дриблинге перед штрафной Ростова.
  • Продолжаем следить за событиями в Ростове.
  • Следим за заменами! А вообще почти все готово ко второй половине встречи.
  • Две минуты добавлено ко второму тайму.
  • Бешеный первый тайм завершен! Огненный футбол, достаточно голевых моментов и пока ничья на табло.
  • Две минуты добавлено ко второму тайму.
  • Ионов в штрафной Спартака! Раз убрал под себя, два, три! А бить-то когда?!
  • Боже мой! Сумасшедший удар Еременко после навеса со стандарта Попова! В невероятной позе Максименко справляется. В дело вмешался рикошет от Адриано! Вот это шкварки!
  • Впервые в тайме атаку Спартака поддерживает Айртон и опасно простреливает в направлении Луиса Адриано. Перехват.
  • Пока совсем незаметны Еременко и Попов. Вот только сейчас Ивелин задевает рукой лицо Адриано и тот валится как подкошенный.
  • Кусачую атаку проводит Спартак, которую начал Понсе, поддержал Зобнин, а завершил хлестким ударом Бакаев.
  • Песьяков эффектно в падении играет кулаками после подачи справа.
  • Прервана длинная передача в направлении Бакаева. Будет аут в пользу Спартака.

  • Угловой зарабатывает Спартак. Хозяева спокойно отбивается, а завершает этот подход очень неточный удар Айртона.
  • Жиго не первый раз уже супер высоко вступает в отбор и не спешит останавливаться. Это впечатляет.
  • Жиго не первый раз уже супер высоко вступает в отбор и не спешит останавливаться. Это впечатляет.
  • Хороший размен голами, назначение пенальти еще будет обсуждаться, как и не назначение в ворота Спартака.
  • Хороший размен голами, назначение пенальти еще будет обсуждаться, как и не назначение в ворота Спартака.

  • Луис Адриано спокойно пробивает в правый нижний угол.
  • Пенальти в ворота Ростова!
  • Началось все с того, что Жиго поддержал атаку Спартака и пробил с левой в штангу! В ответной атаке Ростов имел два шанса для удара и сперва вытащил Максименко, но со второй попытки Ростов все-таки забивает. Прострел Норманна и точный удар в дальний угол.

  • Пошла жара! Байрамян выводит Ростов вперед!
  • Зобнин решается на удар издали - получается достаточно плотно и мяч попадает в сетку с внешней стороны.
  • Гости сейчас хорошенько приплющили Ростов к воротам, Рассказов отлично покатил на Бакаева, но тому было неудобно простреливать с правой.
  • И все-таки замена: вместо Ещенко выходит на поле Рассказов.
  • Еще один голевой момент у Ростова! Джикия блокирует низовой удар Байрамяна с линии вратарской. Ростов жестко налегает на зону Ещенко!
  • Понсе слева на скорости получает передачу от Адриано, убирает мяч под правую и слишком сильно отпускает мяч от себя.
  • Хм... Норманн был впереди Ещенко и получил толчок в спину. Это не фол? Ну ок.
  • Рабочий момент в столкновении с Ионовым - атакующий полузащитник Спартака сможет продолжить игру.
  • Итак, снова остановка. На этот раз Фернандо держится одной рукой за ногу, а второй за лицо.
  • Судя по всему замена Ещенко пока откладывается. Рассказов, тем не менее, продолжает разминаться на всякий случай.
  • Судя по всему замена Ещенко пока откладывается. Рассказов, тем не менее, продолжает разминаться на всякий случай.
  • Ответ Спартака! Немного шальной, но тем не менее! Понсе опередил Песьякова и пробил неточно в направлении дальнего угла. Опасно!
  • Пауза в матче. Требуется помощь Ещенко. Все идет к тому, что будет замена в составе Спартака.

  • Первый голевой момент у Ростова! Связка Шомуродов - Ионов была обязана сейчас выводит команду вперед! Как не попал по мячу Ионов? Почему?! Невероятно и непонятно.
  • Длинная передача со своей половины от Бакаева в направлении Понсе. Вне игры.
  • Ростов пока совсем не владеет мячом, а Спартак прессингует достаточно высоко и зачастую не без успеха.
  • Заброс вперед в направлении Бакаева, тот уже в штрафной, но не проходит его передача в центр.
  • Нарушены правила против Айртона на половине поля гостей.
  • А для начала на поле выходит Александр Гацкан и сердечно благодарит трибуны. Неужели не выйдет сегодня? Но в запасе он есть, так что нужно просто подождать. Игра началась!
  • А для начала на поле выходит Александр Гацкан и сердечно благодарит трибуны. Неужели не выйдет сегодня? Но в запасе он есть, так что нужно просто подождать. Игра началась!
  • Команды приглашаются на поле!
  • Главная трансферная новость последних дней - переход Резиуана Мирзова в Спартак. Но сегодня его в заявке нет. Также стоит отметить, что легенда Ростова Александр Гацкан сегодня проводит последний матч за свой клуб. Он начнет игру на скамейке запасных, но как бы не сложился на матч сегодня он на поле точно появится.
  • В первом туре обе команды одержали победы с минимальным счетом. Ростов на своем поле переиграл Оренбург, а Спартак на последних минутах сумел добыть три очка в матче против Сочи.
  • "Советский спорт" приглашает вас на футбол! Во втором туре РПЛ столичный Спартак отправляется в Ростов, чтобы провести свой первый выездной матч в сезоне.
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