После подачи углового Фернандо справа Джикия на линии вратарской опережает Чернова и головой отправляет мяч в ворота Песьякова.
Георгий Джикия выводит Спартак вперед!
Угловой зарабатывает Спартак. Хозяева спокойно отбивается, а завершает этот подход очень неточный удар Айртона.
Луис Адриано спокойно пробивает в правый нижний угол.
Пошла жара! Байрамян выводит Ростов вперед!
Первый голевой момент у Ростова! Связка Шомуродов - Ионов была обязана сейчас выводит команду вперед! Как не попал по мячу Ионов? Почему?! Невероятно и непонятно.