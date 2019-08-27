Закончен первый тайм.
Стоцкий грубо сносит Вальбуэна на углу штрафной Краснодара и получает предупреждение.
Опаснейший штрафной зарабатывает Краснодар!
Экспресс-касса работает в режиме онлайн. Сперва забил Краснодар. Со второй попытки прошла передача Вандерсона на Уткина, но в ответной атаке проклятый Эль-Араби затолкал мяч в ворота после передачи справа.
ГООООООООООООЛ! Уткин открывает счет!
В составе «Краснодара» сразу несколько изменений по сравнению с матчем недельной давности. Станислав Крицюк занял место в воротах, в линии обороны Кристиана Рамиреса сменил Дмитрий Стоцкий, в полузащите вместо травмированного Кабелла и присевших на лавку Намли и Камболова с первых минут на поле Уткин, Ольссон и Сулейманов.
Помимо жестокого поражения «Краснодар» продолжает нести кадровые потери. В первом матче серьезную травму получил новичок команды Реми Кабелла и выбыл на длительный срок.