В составе «Краснодара» сразу несколько изменений по сравнению с матчем недельной давности. Станислав Крицюк занял место в воротах, в линии обороны Кристиана Рамиреса сменил Дмитрий Стоцкий, в полузащите вместо травмированного Кабелла и присевших на лавку Намли и Камболова с первых минут на поле Уткин, Ольссон и Сулейманов.