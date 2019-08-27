Краснодар - Олимпиакос - Советский спорт
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ФутболЛига чемпионов
Лига чемпионов2-й тур / 27 августа 2019 22:002-й тайм, 51'
Краснодар
1 : 2
Олимпиакос

Составы команд

  • 1. Крицюк
  • 98. Петров
  • 5. Спаич
  • 3. Фьолусон
  • 89. Стоцкий
  • 47. Уткин
  • 52. Вильена
  • 14. Ольссон
  • 10. Вандерсон
  • 33. Берг
  • 93. Сулейманов
  • (21. Намли, 32)
  • 1. де Са
  • 3. Семеду
  • 14. Элабделлауи
  • 20. Мерия
  • 21. Цимикас
  • 28. Вальбуэна
  • 8. Гильерме
  • 10. Поденсе
  • 19. Масурас
  • 5. Бухалакис
  • 11. Эль-Араби
    • Текстовая трансляция

  • Закончен первый тайм.
  • Берг принимает мяч... спиной. Прискорбно.
  • Две минуты добавлено к первому тайму.
  • Петров головой выносит мяч на угловой после отличного подхода гостей с участием Вальбуэна и Поденсе.
  • Олимпиакос в полном составе на своей половине поля.
  • Вандерсон - один из лучших по первому тайму на поле. Круто проскочил сейчас противника, но в этой же атаке сперва плохо в пас сыграл, а затем пробил еще хуже.
  • Не проходит передача Намли на Берга, а впрочем... вне игры. Не жалко.
  • Конечно, непросто приближаться к штрафной Олимпиакоса, однако пространство и время у Краснодара имеются для контроля мяча и продолжения атаки.
  • Скорости ощутимо упали к концовке первой половины.
  • Могло быть опасно! И к тому же голкипер не смог зафиксировать мяч, но второго темпа у этой атаки хозяев не было.
  • Вандерссон и Вильена притащили мяч к штрафной, поделились им с Ольссоном, а он не понял партнеров.
  • Намли пропускает мяч под подошвой в момент продольной передачи и сложно понять, что это было - попытка паса и брак.
  • И все-таки замена: Юнес Намли выходит на поле.
  • Так, совсем плохи дела. Остановился Сулейманов и упал на газон. И показалось, что замена готовится у Краснодара, Намли там уже вовсю переодевался как вдруг... Сулейманов возвращается в дело. Ну хорошо, если так.
  • Вальбуэна ловко разворачивается возле лицевой линии, но слишком перевешивает мяч над штрафной.
  • Возобновилась игра после столкновения в середине поля. Вроде бы никто не пострадал серьезно.

  • Стоцкий грубо сносит Вальбуэна на углу штрафной Краснодара и получает предупреждение.
  • Ничего не удалось выжать из двух стандартов подряд и вот уже гости активно двигают мяч на половине поля Краснодара.
  • Два подряд угловых у ворот Олимпиакоса.
  • Вальбуэна бросает мяч в направлении Эль-Араби, но против него бдительно действует Фьолусон.
  • Как здорово прессингует Краснодар и как не здорово принимает мяч Вильена. Обидно.
  • Уткин ошибается в передаче назад, но Краснодар довольно быстро возвращает себе мяч.
  • Сулейманов пробивает в направлении левого угла! Было очень близко, но увы!

  • Опаснейший штрафной зарабатывает Краснодар!

  • Экспресс-касса работает в режиме онлайн. Сперва забил Краснодар. Со второй попытки прошла передача Вандерсона на Уткина, но в ответной атаке проклятый Эль-Араби затолкал мяч в ворота после передачи справа.
  • Музыка играла меньше минуты. Уже 1:1.

  • ГООООООООООООЛ! Уткин открывает счет!
  • Мощнейший удар с правой ноги по центру и под перекладину после выноса мяча из штрафной! Крицюка перетряхнуло капитально.
  • Вильена в середине поля нарушает против Эль-Араби.
  • Стоцкий жестко сыграл против Каштелу на правом фланге атаки гостей и Вальбуэна готовится исполнять стандарт.
  • Изменение в стартовом составе Олимпиакоса. Герреро получил повреждение на разминке и вместо него на поле с первых минут Юссеф Эль-Араби.
  • Вандерсон получает обратный пас от Уткина и бьет низом по центу с линии штрафной.
  • Игра началась!

  • В составе «Краснодара» сразу несколько изменений по сравнению с матчем недельной давности. Станислав Крицюк занял место в воротах, в линии обороны Кристиана Рамиреса сменил Дмитрий Стоцкий, в полузащите вместо травмированного Кабелла и присевших на лавку Намли и Камболова с первых минут на поле Уткин, Ольссон и Сулейманов.

  • Помимо жестокого поражения «Краснодар» продолжает нести кадровые потери. В первом матче серьезную травму получил новичок команды Реми Кабелла и выбыл на длительный срок.
  • Ровно неделю назад российский клуб потерпел сокрушительное поражение в гостях со счетом 0:4 и по сути поставил крест на шансах впервые в истории российского футбола представить в основном турнире Лиги чемпионов три команды. Но есть еще 90 минут. Как минимум.
  • Добрый вечер. "Советский спорт" приглашает вас на текстовую трансляцию ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов в котором "Краснодар" сыграет на своем поле против греческого "Олимпиакоса". Начало трансляции в 22:00 мск.
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